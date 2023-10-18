الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

9 علامات على خطورة سعال طفلك؟.. تعرفي عليها

سعىال الطفل
علامات للسعال الذي يهدد الصحة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

مع بداية موسم البرد، يعاني معظم الأطفال من البرد أو السعال، وعلى الرغم من أنه أمر معتاد في أجواء الطقس البارد، إلا أنه نادرًا ما يدعو للقلق.اضافة اعلان
وعادة ما يكون سببه المخاط المتراكم بالبرد الذي يصيب الجزء الخلفي من حلق الطفل، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.
ويساعد السعال في التخلص من البلغم أو المخاط من الجزء الخلفي من الحلق، لكن هناك بعض العلامات الحمراء التي تشير إلى أن سعال الطفل يحتاج إلى رعاية طبية.
قالت الدكتورة سارة جارفيس، الطبيب العام، لصحيفة "ذا صن": "السعال ونزلات البرد شائعة جدًا بين الأطفال، خاصة في هذا الوقت من العام. الغالبية العظمى منها ناجمة عن فيروسات وسوف تستقر من تلقاء نفسها خلال فترة قصيرة. بضعة أيام".
ومع ذلك، أشارت إلى أنه يجب طلب المساعدة الطبية إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في التنفس، تشمل:
الصفير
التنفس السريع للغاية
التنفس الصاخب
امتصاص الجلد بين الضلوع أثناء التنفس
الشعور بالنعاس
لا يستطيع ابتلاع السوائل 
يعاني من حمى مستمرة
وأضافت الطبيبة أنه إذا كان عمر طفلك أقل من ثلاثة أشهر، فمن المرجح أن تكون الحمى التي تزيد عن 38 درجة مئوية ناجمة عن عدوى خطيرة، لذلك لا يجب عليك تأخير طلب المساعدة.
وكشفت الصيدلانية جاكي لي عن العلامات التسعة التي تشير إلى أن سعال الطفل يحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

1. صعوبة في التنفس

إذا كان سعال طفلك شديدًا وكان مصحوبًا بتنفس سريع أو صعب، أو صفير، أو علامات ضيق في التنفس، فيجب على الآباء طلب رعاية طبية فورية.

2. المعاناة من الخناق 

معظم الأطفال الذين يعانون من الخناق يعانون أيضًا من الصرير، وهو صعوبة في التنفُّس، مع إصدار صوت صرير عال ذي نبرة حادة عند الشهيق (صرير). 

3. حمى شديدة

السعال المستمر، خاصة عندما يرتبط بحمى شديدة تصل إلى 39 درجة مئوية أو أعلى، يمكن أن يشير إلى عدوى كامنة أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي.

4. استمرار السعال لأسابيع

إذا استمر السعال لأكثر من بضعة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة كامنة مثل الربو، مما يستدعي مراجعة الطبيب.  

5. السعال المصحوب بالدم

السعال الدموي، حتى لو كان مجرد خطوط من الدم في المخاط، هو سبب للقلق يستدعي الذهاب إلى الطبيب. 

6. آلام في الصدر

إذا اشتكى الطفل من ألم في الصدر أثناء السعال، فقد يكون ذلك علامة على حالة أكثر خطورة ويجب تقييمها.

7. صوت الصفير

قد يعني صفير طفلك عدة أشياء مختلفة، من الربو إلى انسداد مجرى الهواء.
يمكن أن يكون الصفير، خاصة عند الأطفال الأصغر سنًا، علامة على الربو الذي قد يتطلب تناول أدوية منتظمة أو مشكلات تنفسية أخرى مثل التهاب القصيبات التي يمكن علاجها على المدى القصير.

8. الاستيقاظ في الليل


السعال الذي يعطل نوم الطفل يستدعي رؤية الطبيب، إذ قد يكون علامة على وجود مشكلة كامنة مثل الربو ويجب تقييمها.

9. الاتصال بشخص مصاب بالسل


إذا كان الطفل على اتصال وثيق مع شخص تم تشخيص إصابته بمرض السل، فقد يكون السعال المستمر أحد أعراض الإصابة بالسل، ويجب طلب طلب المساعدة الطبية الفورية.

أعراض السل

تميل أعراض السل إلى الظهور تدريجياً وتشمل:
السعال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع – قد يسعل مخاطًا أو مخاطًا يحتوي على دم
الشعور بالتعب أو الإرهاق
ارتفاع درجة الحرارة أو التعرق الليلي
فقدان الشهية
فقدان الوزن
الشعور بالإعياء بشكل عام
صعوبة في اكتساب الوزن أو النمو

اقرأ أيضا

هاي كوين
9:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة

بق الفراش
8:35 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الصحة: 4 إجراءات لمن يتعرض للدغة "بق الفراش"

بق الفراش
8:20 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه

التيفوئيد
7:41 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

اقرأ أيضا

منها الأدوية والغذاء.. 5 أشياء تؤثر على لون البول

اكتشاف دواء يخفف متلازمة القولون العصبي

6 نصائح مهمة لسلامتك أثناء قيادة الدراجة الهوائية

عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة.. عليك زيارة الطبيب فورا مع هذه الأعراض

استشاري يوضح أسباب نزيف ملتحمة العين.. رقم (4) شديد الخطورة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

صناعة الزبادي
4:28 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"الغذاء والدواء" تمنع هذه الإضافات في تصنيع "الزبادي"

دهون البطن
4:02 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

احذر هذا "القاتل الرئيسي" للجسم

بداية الخريف
3:19 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الإكثار من البصل والثوم في الخريف.. هل له فائدة؟

تعرق اليدين
2:51 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

من السرطان إلى ارتفاع ضغط الدم.. 6 أسباب للتعرق ليلاً رغم برودة الجو

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هاي كوين
9:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام كريم "هاي كوين" خلال الرضاعة

بق الفراش
8:20 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حتى لا يغزو بيتك.. مخاطر لدغات بق الفراش وطرق مقاومته والتخلص منه

التيفوئيد
7:41 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

أمطار المملكة 6
7:26 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ضباب على الشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق

استشهاد الفلسطينيين في قصف المستشفى الأهلي المعمداني
6:53 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أسعار النفط 5
6:33 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط