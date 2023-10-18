9 علامات على خطورة سعال طفلك؟.. تعرفي عليها

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مع بداية موسم البرد، يعاني معظم الأطفال من البرد أو السعال، وعلى الرغم من أنه أمر معتاد في أجواء الطقس البارد، إلا أنه نادرًا ما يدعو للقلق. اضافة اعلان

وعادة ما يكون سببه المخاط المتراكم بالبرد الذي يصيب الجزء الخلفي من حلق الطفل، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

ويساعد السعال في التخلص من البلغم أو المخاط من الجزء الخلفي من الحلق، لكن هناك بعض العلامات الحمراء التي تشير إلى أن سعال الطفل يحتاج إلى رعاية طبية.

قالت الدكتورة سارة جارفيس، الطبيب العام، لصحيفة "ذا صن": "السعال ونزلات البرد شائعة جدًا بين الأطفال، خاصة في هذا الوقت من العام. الغالبية العظمى منها ناجمة عن فيروسات وسوف تستقر من تلقاء نفسها خلال فترة قصيرة. بضعة أيام".

ومع ذلك، أشارت إلى أنه يجب طلب المساعدة الطبية إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في التنفس، تشمل:

الصفير

التنفس السريع للغاية

التنفس الصاخب

امتصاص الجلد بين الضلوع أثناء التنفس

الشعور بالنعاس

لا يستطيع ابتلاع السوائل

يعاني من حمى مستمرة

وأضافت الطبيبة أنه إذا كان عمر طفلك أقل من ثلاثة أشهر، فمن المرجح أن تكون الحمى التي تزيد عن 38 درجة مئوية ناجمة عن عدوى خطيرة، لذلك لا يجب عليك تأخير طلب المساعدة.

وكشفت الصيدلانية جاكي لي عن العلامات التسعة التي تشير إلى أن سعال الطفل يحتاج إلى مزيد من الاهتمام.





1. صعوبة في التنفس



2. المعاناة من الخناق



3. حمى شديدة



4. استمرار السعال لأسابيع



5. السعال المصحوب بالدم



6. آلام في الصدر



7. صوت الصفير



8. الاستيقاظ في الليل



9. الاتصال بشخص مصاب بالسل



أعراض السل



إذا كان سعال طفلك شديدًا وكان مصحوبًا بتنفس سريع أو صعب، أو صفير، أو علامات ضيق في التنفس، فيجب على الآباء طلب رعاية طبية فورية.معظم الأطفال الذين يعانون من الخناق يعانون أيضًا من الصرير، وهو صعوبة في التنفُّس، مع إصدار صوت صرير عال ذي نبرة حادة عند الشهيق (صرير).السعال المستمر، خاصة عندما يرتبط بحمى شديدة تصل إلى 39 درجة مئوية أو أعلى، يمكن أن يشير إلى عدوى كامنة أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي.إذا استمر السعال لأكثر من بضعة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة كامنة مثل الربو، مما يستدعي مراجعة الطبيب.السعال الدموي، حتى لو كان مجرد خطوط من الدم في المخاط، هو سبب للقلق يستدعي الذهاب إلى الطبيب.إذا اشتكى الطفل من ألم في الصدر أثناء السعال، فقد يكون ذلك علامة على حالة أكثر خطورة ويجب تقييمها.قد يعني صفير طفلك عدة أشياء مختلفة، من الربو إلى انسداد مجرى الهواء.يمكن أن يكون الصفير، خاصة عند الأطفال الأصغر سنًا، علامة على الربو الذي قد يتطلب تناول أدوية منتظمة أو مشكلات تنفسية أخرى مثل التهاب القصيبات التي يمكن علاجها على المدى القصير.السعال الذي يعطل نوم الطفل يستدعي رؤية الطبيب، إذ قد يكون علامة على وجود مشكلة كامنة مثل الربو ويجب تقييمها.إذا كان الطفل على اتصال وثيق مع شخص تم تشخيص إصابته بمرض السل، فقد يكون السعال المستمر أحد أعراض الإصابة بالسل، ويجب طلب طلب المساعدة الطبية الفورية.تميل أعراض السل إلى الظهور تدريجياً وتشمل:السعال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع – قد يسعل مخاطًا أو مخاطًا يحتوي على دمالشعور بالتعب أو الإرهاقارتفاع درجة الحرارة أو التعرق الليليفقدان الشهيةفقدان الوزنالشعور بالإعياء بشكل عامصعوبة في اكتساب الوزن أو النمو