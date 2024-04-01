9 اختبارات سريعة تكشف عن حالتك الصحية في الكبر

أ أ

مع التقدم في السن، تظهر عوامل الضعف، ويشكو البعض من الأمراض، لكن هناك 9 اختبارات سريعة يمكن أن تكشف عن حالتك الصحية مع مرور السنين.

من اختبار قبضة اليد إلى معرفة مدى سرعة المشي، يقول الخبراء إن هذه العلامات الصحية السهلة يمكن أن تساعد في معرفة مدى لياقتك الصحية في سن الشيخوخة.

قال جيمي كلارك، كبير علماء وظائف الأعضاء في مؤسسة "نافيلد هيلث" الصحية ببريطانيا لصحيفة "ذا صن": "لتعظيم طول العمر وصحتك خلال الحياة اللاحقة، يمكن أن يكون التقييم الذاتي البسيط ومراجعة نمط الحياة فكرة جيدة للمساعدة في تحديد الأهداف لدعم صحتك ورفاهيتك".





1. الوقوف على قدم واحدة



2. الجلوس والنهوض



3. قبضة اليد



4. تمارين الضغط



5. الوقت أمام التلفزيون



6. القرفصاء



7. سرعة المشي



8. الذاكرة وسرعة المعالجة



9. النوم



نصائح للتقدم في السن بشكل جيد



أظهرت الأبحاث المنشورة في المجلة البريطانية للطب أن الشخص قد يكون أكثر عرضة لخطر الوفاة إذا لم يتمكن من الوقوف لمدة 10 ثوانٍ على قدم واحدة.وقال خبراء من جامعة بريستول، إن الاختبار يجب أن يستخدم كجزء من الفحوصات الصحية الروتينية لدى كبار السن.وقال الدكتور سيتور كونوتسور: "إن الوقوف بساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ هو أداة عملية محتملة يمكن استخدامها في الممارسة السريرية الروتينية لتحديد الأفراد في منتصف العمر وكبار السن المعرضين لخطر كبير للوفاة".وأضاف الدكتور كلاوديو جيل أراوجو: "يوفر اختبار التوازن الذي مدته 10 ثوانٍ ردود فعل سريعة وموضوعية للمريض والمهنيين الصحيين فيما يتعلق بالتوازن الثابت.وتابع: "يضيف الاختبار معلومات مفيدة فيما يتعلق بمخاطر الوفاة لدى الرجال والنساء في منتصف العمر وكبار السن".وقال كلارك: "إن النهوض من على الأرض بدعم شخصي يعد مؤشرًا جيدًا على القوة والحركة والاستقرار، واختبار الجلوس للنهوض هو وسيلة جيدة لتقييم ذلك".وأضاف: "إن تسجيل عدد التكرارات الكاملة والمضبوطة التي يمكنك القيام بها هو وسيلة جيدة لمراقبة التقدم وقد يعطي مؤشرات على مدى تقدمك في السن".وتابع: "سوف تنخفض هذه الوظيفة مع التقدم في ،السن ولكن يمكن منعها من خلال التكرار المنتظم وبناء تمارين تعتمد على القوة، مثل تدريب المقاومة في حياتك".كل ما عليك هو إكمال الحركة بالصعود والجلوس مرة واحدة. وإذا لم تكن قادرًا على إكمال التكرار، يمكنك تقليل الصعوبة عن طريق خفض الركبة أو استخدام يد واحدة على الأرض أو كرسي للحصول على الدعم، وفق قوله.يعد قياس قوة قبضة اليد طريقة مهمة لتتبع كيفية عمل عضلات اليدين والساعدين.وقال جو فيدوك، قائد العلاج الطبيعي في "نافيلد هيلث": "إن تحسين قوة قبضة اليد مفيد لعدة أسباب، بما في ذلك القدرة الوظيفية الأفضل في المهام اليومية وتحسين الأداء الرياضي".وأشار إلى أنه يمكن اختبار ذلك باستخدام مقياس قوة قبضة اليد، مما يكشف عن مدى قوة قبضتك، والتي يمكنك تتبعها بمرور الوقت.وتابع: "لضمان موثوقية الاختبار، يجب أن يكون المستخدم في نفس الوضع في كل مرة. من الأفضل الوقوف بشكل مستقيم مع مباعدة القدمين بعرض الكتفين والذراع المستقيمة معلقة بجانبهما".وأوضح أنه "عندما يكون المستخدم جاهزًا، سيضغط على مقياس القوة بأقصى قوة ممكنة لبضع ثوان ويسجل مقدار القوة المتولدة. يتم إجراء الاختبار ثلاث مرات ويتم استخدام أفضل محاولة".تشير الدراسات إلى أن الرجال الذين يمكنهم أداء تمرين الضغط 40 تكرارًا في جلسة واحدة - وليس بالضرورة مجموعة واحدة - يكونون أقل عرضة للإصابة بأزمة قلبية.كما تبين أيضًا أن إكمال 11 تمرينًا أو أكثر خلال دقيقة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب خلال السنوات العشر القادمة.قال كلارك: "تمارين الضغط هي إجراء بسيط وغير مكلف لتقدير الحالة الوظيفية وترتبط بقوة بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. إنها جيدة بشكل خاص لتطوير الجزء العلوي من الجسم وقوة السلسلة الأمامية".وأضاف: "إن القوة العضلية لها تأثير وقائي على الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب - الموت من أي سبب".وتابع: "لتحسين قدرتك على تمرين الضغط، يمكن تعديل الحركة بسهولة عن طريق أداء وضع الركوع، أو خفض صدرك إلى سطح مرتفع مثل المقعد، أو تقليل نطاق الحركة عن طريق لمس صدرك بكتلة البيلاتس".يعد تتبع المدة التي تقضيها على الأريكة أمام الشاشات أيضًا وسيلة مهمة لقياس مدى التقدم في السن.قال كلارك: "تظهر الأبحاث أن السلوك المستقر مثل الجلوس يشكل مخاطر على صحتنا ورفاهيتنا، بغض النظر عن مدى نشاطك. وهذا يعني أنه لا تزال هناك عواقب سلبية للجلوس لفترات طويلة من اليوم حتى لو ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية في وقت ما".وأوضح: "يشكل الجلوس في كثير من الأحيان جزءًا كبيرًا من اليوم، وخاصة في حياتنا العملية - ولكن يمكننا بسهولة تقليل هذه المخاطر من خلال أخذ فترات راحة منتظمة للحركة".واقترح وضع أهداف واضحة مثل المشي من 6 آلاف إلى 8 آلاف خطوة يوميًا .وقال: إذا كنت تشاهد التلفزيون ليلاً، فحاول الجلوس على الأرض أو القيام ببعض تمارين التمدد خلال أول 30 دقيقة.تعد قدرتك على ممارسة تمرين القرفصاء مقياسًا مهمًا آخر لكيفية عمل الجسم مع التقدم في العمر.قال فيدوك: "اختبار القرفصاء هو مقياس لقدرتك على أداء حركة القرفصاء، وهو أمر ضروري لأنماط الحركة الوظيفية وتحسين قوة الجزء السفلي من الجسم. يمكن أن يسلط الضوء على مناطق في الجزء السفلي من الجسم ربما تكون مقيدة أو تحتاج إلى معالجة من حيث القوة أو الحركة أو الاستقرار".لإجراء الاختبار، ابدأ في وضعية الوقوف مع مباعدة القدمين بمقدار عرض الورك، ثم ضع ذراعيك أمامك أو على وركيك. انتقل إلى وضعية القرفصاء مع التفكير في الثبات على الوركين والركبتين كما لو كنت تجلس على كرسي.اخفض نفسك إلى أدنى مستوى ممكن ولكن تجنب تقريب العمود الفقري. يجب أن تكون ركبتيك متماشية مع أصابع قدميك ويجب أن تكون قادرًا على النهوض مرة أخرى دون مساعدة.قم بإجراء التمرين من 12 إلى 15 لتعظيم فوائده.أظهرت الأبحاث أن من يمارسون المشي بسرعة هم أكثر عرضة للعيش لفترة أطول.أظهرت دراسة العام الماضي أن المشي بسرعة تزيد عن 3.7 ميل في الساعة في المتوسط يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 39%.وقال كلارك: "لا يوجد نقص في الأدلة التي تشير إلى أن زيادة النشاط البدني المعتدل إلى القوي فعال في الحد من مخاطر الأمراض، وخاصة لدى الأفراد المستقرين".وأوصى بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيًا أو 75 دقيقة من النشاط القوي الشدة أسبوعيًا.وقال إن المشي مع رفع الأثقال يعد بديلاً فعالاً للمشي السريع الذي يتحدى كلا من نظام القلب والأوعية الدموية والجهاز العضلي الهيكلي.الحفاظ على اللياقة البدنية مع التقدم في السن لا يتعلق بالجسد أيضًا، فمن المهم مراقبة الذاكرة وقوة العقل.ويمكن لتدريب عضلاتك وقلبك أن يكون له أيضًا آثار مفيدة على دماغك أيضًا.وقال كلارك: "إن ممارسة التمارين الرياضية القوية لها آثار عميقة على تحفيز إنتاج عامل التغذية العصبية المشتق من المطر (عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ)، والذي يتناقص مع تقدمنا في السن".وأوضح: "وهذا أمر ضروري لكل من تكوين الخلايا العصبية وقدرة الشبكات العصبية في الدماغ على التغيير، وهو أمر حيوي لتحسين الوظيفة الإدراكية وتأخير شيخوخة الدماغ".ويكشف الاختبار، عن عمر دماغك بناءً على لعبة الذاكرة.ويبدأ الأمر بأن يطلب منك حفظ قائمة مكونة من 15 كلمة يتم كشفها على التوالي لمدة ثانية واحدة فقط لكل منها.ويوضح الاختبار: "اقرأ كل كلمة، وحاول أن تتذكرها دون تدوين الملاحظات".وبعد انتهاء الاختبار، يجب عليك أن تتذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات على قطعة من الورق. سيتم بعد ذلك الكشف عن الكلمات.هناك عامل مهم آخر يجب اختباره وهو عدد مرات نومك الموصى بها من سبع إلى تسع ساعات في الليلة.وقال كلارك: "نحن نعلم أن معظم الناس يمكن أن يستفيدوا من الحصول على قدر أكبر من النوم الجيد".وأضاف: "السؤال الجيد الذي يجب طرحه هو ما إذا كنت تشعر براحة جيدة عند الاستيقاظ. التوصية الجيدة لغالبية البالغين الأصحاء هي النوم لمدة 7-9 ساعات في الليلة".وتابع: "حاول الالتزام بوقت نوم ثابت وفكر في روتين تهدئة لتحقيق أقصى قدر من جودة نومك".هناك عدد من العادات التي يمكنك اتباعها للعناية بصحتك مع تقدمك في العمر.وقدمت مؤسسة Age UK ببريطانيا، مجموعة من النصائح على النحو التالي:- افعل الأشياء التي تستمتع بها كل يوم - سواء كان ذلك الطبخ أو رؤية الأصدقاء أو الاستمتاع بكتاب جيد- حافظ على رطوبة جسمك – اشرب من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا- أكثر من تناول الفاكهة والخضروات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وتناول الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم لإصلاح جسمك بعد الإصابة، والكربوهيدرات النشوية للحصول على منتجات الألبان الطاقة للمساعدة في الحفاظ على قوة العظام.- إدارة الحالات الصحية على المدى الطويل لمنع تطورها أو التأثير بشكل أكبر على صحتكالإقلاع عن التدخين- اجعل الصحة العقلية أولوية واحصل على علاج لها، لأنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الصحة البدنيةتأكد من حصولك على نوم جيد- استمر في التواصل الاجتماعي - واتصل بصديق أو شخص عزيز عليك إذا لم تتمكن من الخروج من المنزل- مارس النشاط البدني لتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض باركنسون وبعض أنواع السرطان.