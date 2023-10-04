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صحيفة تواصل الالكترونية

9 أشياء تساعدك على تجاوز اكتئاب الخريف

الاكتئاب
بعض الناس يعاني من الاكتئاب الموسمي
أ أ
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يعاني بعض الناس مما بعرف بـ "اكتئاب الخريف"، حيث يرتبط الشعور بالاكتئاب بتغيرات الجو، مما يؤدي إلى تدني الحالة المزاجية.اضافة اعلان
وتقول ليزا أرتيس، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية "سليب شاريتي" الخيرية للنوم ببريطانيا، إن "قلة الضوء الطبيعي يعيق يقظتنا ويتم إنتاج الميلاتونين في وقت مبكر، مما يجعل الناس أكثر نومًا".

الضوء الطبيعي

وأضافت خبير النوم لصحيفة "مترو": "الضوء الطبيعي يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة ويرسل إشارات إلى الساعة الداخلية لجسمك بأن الوقت قد حان للاستيقاظ والتوقف عن إنتاج الميلاتونين" .
وتابعت: "كما أنه يكون أكثر قتامة في الصباح، مما يحافظ على مستويات الميلاتونين لدينا مرتفعة، مما يعني أننا نشعر بالنعاس طوال اليوم".
ومع ذلك، هناك عدة طرق للتغلب على اكتئاب الخريف، مثل وضع المنبه بعيدًا عن السرير، والاستحمام بالماء البارد، والتعرض للضوء مباشرة بعد الاستيقاظ.
ونصحت أرتيس بفتح الستائر، واستخدام العلاج بالصندوق الضوئي إذا كنت تعاني من الاكتئاب الموسمي.
ووجدت الأبحاث السابقة أن سبع ساعات من النوم هي الكمية المثالية من النوم اللازمة للحصول على راحة مثالية كل ليلة، حيث أظهرت أن النوم الجيد ليلاً يبطئ عملية الشيخوخة، وفقًا لإحدى الدراسات.
لكن بعض السلوكيات - مثل قضاء وقت طويل أمام الشاشات قبل النوم ليلاً - يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إفساد النوم .

النظام الغذائي

ويلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا في الحصول على نوم عميق، وحذر الخبراء سابقًا من تناول الوجبات السريعة والآيس كريم ورقائق البطاطس قبل النوم.
في المقابل، يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة مثل المكسرات والموز والكرز والشوفان والسلمون والبيض والكيوي مفيدة في الحصول على النوم.
وقالت خبيرة التغذية ليزا مارلي إن “اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات والدهون الصحية” هو المفتاح للحصول على نوم جيد".
وأضافت: "تأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين د وشرب كمية كافية من الماء، لأن الماء يمكن أن يقاوم التعب". كما أوصت بالمشمش المجفف والموز.
وأشارت مارلي إلى أن التوت الأزرق يمكن أن يحد من الالتهابات، في حين يمكن للبطاطا الحلوة أن تحل محل المغنيسيوم وفيتامين أ. وفي الوقت نفسه، ولفتت إلى أن الأفوكادو والموز يمكن أن يحميا من تلف الكبد بسبب البوتاسيوم.
وتابعت: "المحتوى العالي من الماء في الخضروات سيساعد على التخلص من الجفاف، كما أن المكرونة ستساعدك على الشعور بالشبع ووقف الرغبة الشديدة في تناول السكر".

الحيل الـ 9 للتغلب على اكتئاب الخريف:

-ضع المنبه بعيدًا عن السرير
الاستحمام بالماء البارد
افتح الستائر وعرّض نفسك للضوء مباشرة بعد الاستيقاظ
استخدم العلاج بالصندوق الضوئي
احصل على سبع ساعات من النوم على الأقل
تجنب الوجبات السريعة والآيس كريم ورقائق البطاطس قبل النوم
حافظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات والدهون الصحية
الحصول على ما يكفي من فيتامين د
يجب على الرجال شرب 15.5 كوبًا من الماء يوميًا؛ يجب على النساء شرب 11.5 كوبًا يوميًا

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