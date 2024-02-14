8 علامات للسرطان.. كيف يمكن اكتشافها قبل فوات الأوان؟

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كلما أمكن اكتشاف السرطان مبكرًا كان من الأسهل علاجه، لكن كثيرًا من المرضى قد يكتشفون ذلك في وقت تزداد فيه صعوبة العلاج، وقد تكون نسبة التعافي قليلة.

وحددت الدكتورة جولي شارب، رئيسة قسم الصحة ومشاركة المرضى في مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، الأعراض الرئيسية التي يجب فحصها من قبل الطبيب على الفور. وتشمل وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" الآتي:





دم في البول



تغيرات في عادات الأمعاء



آلام في المعدة وعسر الهضم



الدم في البراز



فقدان الوزن



السعال المستمر



كتل غير عادية



ألم في الظهر



وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن اكتشاف الدم في البول، الذي يمكن أن يكون غير مؤلم، يمكن أن يكون علامة على سرطان المثانة، على سبيل المثال.تعتبر التغيرات في عادات الأمعاء، علامة منبهة لسرطان الأمعاء، ويمكن أن تشمل الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد، والتغيرات في اتساق وشكل البراز وكذلك ملاحظة الدم في المرحاض.في حين أن مثل هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن التسمم الغذائي أو خلل في المعدة، لكنه يجب مناقشة هذه العلامات لمدة أربعة أسابيع أو أكثر مع الطبيب.وقالت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، إن الألم في الجزء العلوي من البطن والظهر، والذي قد يكون أسوأ عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويتحسن عند الميل إلى الأمام، يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان البنكرياس.السبب الأكثر شيوعًا لظهور الدم في البراز هو البواسير، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على الإصابة بالسرطان. لذا فإن التحقق منه أمر مهم.فقدان الوزن بشكل غير عادي هو ثاني أعلى عامل خطر للإصابة بسرطانات الأمعاء والرئة والبنكرياس والكلى، وفقًا لباحثين من جامعة أكسفورد .إذا استمر السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الرئة. وتوصي هيئة الخدمات الصحية بفحص السعال المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع من قبل الطبيب.علامة أخرى مهمة يجب فحص الجسم بحثًا عنها هي وجود كتلة أو تورم غير عادي. يمكنك التحقق من وجود كتل في الثديين أو الخصيتين أثناء الاستحمام.هناك العديد من الأسباب لآلام الظهر، ولكنها قد تشير أيضًا إلى مشكلة صحية خطيرة. وفقًا للخدمة الصحية، فإن الألم في أسفل الظهر أو الحوض أو أسفل البطن يمكن أن يكون من أعراض السرطان.وأوضحت الدكتورة شارب أن العلامات الموضحة أعلاه لن تشير إلى السرطان في معظم الحالات، ولكن اكتشاف الحالة القاتلة في وقت مبكر يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا، لذا فإن الوعي بالأعراض أمر بالغ الأهمية.