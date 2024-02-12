8 علامات لسرطان الأمعاء تظهر مع تقدم المرض

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هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان، لكن أيًا ما كان نوعه، فإن الاكتشاف المبكر للمرض يساعد على العلاج المناسب بشكل أسرع.

غير أن ذلك قد يكون صعبًا عندما ترتبط الأعراض بمشاكل صحية أخرى، كما هو الحال بالنسبة لسرطان الأمعاء.

فقد يعاني الأشخاص المصابون بالمرض من أعراض أكثر شيوعًا مرتبطة باضطرابات الجهاز الهضمي.

وكشفت الطبيبة الأمريكية، الدكتورة جين كودل، عن بعض العلامات الحيوية لسرطان الأمعاء التي يجب الانتباه إليها.





علامات وأعراض سرطان الأمعاء



وأبرزت في مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، بعض علامات وأعراض سرطان الأمعاء التي دعت إلى ضرورة الانتباه لها.

علامات لا تظهر إلا في المراحل المتأخرة من المرض



وأوضحت الدكتورة كودل، أن معظم الأعراض لا تظهر إلا بعد وصول المرض إلى مرحلة متقدمة.وأضافت: "أريد أن أقول إن العديد من هذه الأعراض التي سأذكرها تميل إلى الحدوث ربما عندما يكون السرطان في مرحلة متقدمة قليلاً".وهذه الأعراض الثمانية التي يمكن أن تحدث "مع مرور الوقت"، هي:صعوبة في البلعوجع البطنالشعور بالانتفاخ أو عدم الراحة بعد تناول الطعامالشعور بالشبععدم الشعور بالجوع بالطريقة التي تعتقد أنك يجب أن تشعر بها بالجوععسر الهضم أو حرقة الأمعاءبراز أسودالتعب.وأشارت إلى أن "أعراض الأمعاء الأخرى مثل الغثيان والقيء وفقدان الوزن دون محاولة هي دائمًا أعراض نشعر بالقلق نحن الأطباء من كونها سرطانًا".إذ "يمكن لأي سرطان، والعديد من أنواع السرطان، أن يسبب فقدان الوزن - فقدان الوزن غير المقصود، لذلك فهذه علامة تحذير دائمًا"، وفق قولها.لكن الدكتورة كودل أكدت أن العلامات قد لا تظهر إلا في المراحل المتأخرة من المرض.وقالت: "ضع في اعتبارك، على الرغم من ذلك، أن العديد من الأعراض التي ذكرتها هي أعراض لاحقة. لا يسبب سرطان الأمعاء دائمًا أعراضًا في المراحل المبكرة، لذا يرجى وضع ذلك في الاعتبار".واختتمت الدكتورة كودل: "الرسالة الكبيرة هنا هي أنه إذا كان لديك أي أعراض على الإطلاق - ألم في البطن، أو ابتلاع، أو أشياء غير معتادة بالنسبة لك، فتأكد من فحصك".وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بمراجعة الطبيب في الحالات التالية:مشاكل في البلعكتلة في البطنفقدان كمية ملحوظة من الوزنأعراض أخرى لسرطان الأمعاء تزداد سوءًا، أو لا تتحسن بعد ثلاثة أسابيعحالة تسبب أعراضًا في عملية الهضم لا تتحسن بعد ثلاثة أسابيع من استخدام العلاجات المعتادة.