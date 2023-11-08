8 علامات على معاناة طفلك من مشاكل في النظر.. كيف تتعرف عليها؟

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كشف الدكتور جايلز إدموندز، خبير العناية بالعيون عن العلامات الدقيقة التي تدل على أن الطفل في حاجة إلى ارتداء النظارات. اضافة اعلان

وقال، إنه ليس من غير المألوف أن يقوم الأطفال بإخفاء مشكلات النظر، مسلطًا الضوء على السلوكيات الشائعة التي قد تشير إلى معاناتهم من مشاكل في العين، على سبيل المثال، رؤية الطفل يحدق بعين واحدة، أو يميل رأسه عند قراءة كتاب.





مشكلة ضعف البصر



العلامات على وجود مشاكل في الرؤية



1. فرك العين



2. صعوبة القراءة



3. إجهاد العين



4. الصداع



5. إمالة الرأس



6. الجلوس بالقرب من التلفزيون



7. إغماض العين



8. الجلوس في المقدمة بالفصل



وقال جايلز إدموندز، مدير الخدمات السريرية في شركة العناية بالعيون "Specsavers": "ضعف البصر يمكن أن يسبب مشاكل في التعلم والسلوك. يمكن علاج حالات مثل الحول والغمش - العين الكسولة - بشكل أكثر فعالية إذا تم اكتشافها مبكرًا، مما قد يحدث فرقًا كبيرًا لطفلك".وأوضح أن اختبار العين لا يفحص الرؤية فقط. بل يمكنه أيضًا اكتشاف الحالات الصحية الأساسية الأخرى، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وتشمل أهم الأسباب التي تثير قلق الآباء جلوس أطفالهم بالقرب من التلفزيون (48 في المئة)، وإمساك كتاب بالقرب منهم عند القراءة (45 في المئة)، والشكوى المتكررة من الصداع (42 في المئة).ومع ذلك، اعترف 39 في المئة بتجاهل هذه العلامات السلوكية، بينما قال 40 في المئة أنهم لم يفكروا أبدًا في أن أطفالهم قد يحتاجون إلى نظارات.وكشفت الدراسة أيضًا أن متوسط العمر الذي يأخذ فيه أحد الوالدين طفله لأول مرة إلى طبيب العيون هو ست سنوات - على الرغم من أن الخبراء يوصون بإجراء اختبار عيون الأطفال لأول مرة في عمر ثلاث سنوات ونصف.وفيما يلي العلامات على وجود مشاكل في الرؤية لدى الطفل:إذا لاحظت أن طفلك يفرك عينيه أثناء التركيز على شيء ما، فقد يشير ذلك إلى إجهاد العين، والذي قد يكون بسبب مشكلة في الرؤية.إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في القراءة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في الرؤية. إذ قد يكرر الطفل الذين يعاني من مشاكل في البصر نفس السطر مرتين، أو يستخدم إصبعه لتوجيه عينه.في بعض الأحيان تكون هناك علامات جسدية مثل إجهاد العينين، أو إغلاق عين واحدة، أو الإمساك بأشياء قريبة جدًا أو بعيدة جدًا.إذا كان الطفل يعاني من رؤية اللوحة في المدرسة، فيمكن أن يشير ذلك إلى مشاكل في الرؤية.قد يعاني الطفل من المزيد من الصداع، خاصة عند القراءة. ويحدث ذلك عندما ينظر إلى الأشياء أو الشاشات من مسافة قريبة.إذ تحتاج العضلات الموجودة داخل وحول العين إلى بذل جهد أكبر للتركيز.مع مرور الوقت، والتحديق لفترة طويلة قد يتعب العضلات حول العينين، مما قد يؤدي إلى الصداع.إذا قام الطفل بإمالة رأسه لقراءة كتاب، فهذه علامة على أنه قد يخفي مشكلات تتعلق ببصره.إذا اعتاد الطفل الجلوس بالقرب من التلفزيون، فقد تكون هذه علامة على أنه يعاني من صعوبة في رؤية التفاصيل. ويؤدي ذلك بدوره إلى إجهاد إضافي للعين.إذا كان الطفل غالبًا ما يغمض عينًا واحدة عند القيام بالمهام، فإنه ربما يفعل ذلك لصالح عينه القوية، ويمكن أن يسلط الضوء على وجود مشكلة في الرؤية.قد يكون الجلوس في مقدمة كل فصل للحصول على رؤية جيدة للوحة علامة على أن طفلك يعاني من صعوبة في الرؤية.