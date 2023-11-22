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8 علامات عصبية تدل على نقص فيتامين ب12.. تعرف عليها

فيتامين ب 12 22
فيتامين ب12
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يحدث نقص فيتامين ب12 عندما يؤثر نقص الفيتامين أو حمض الفوليك على قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء تعمل بكامل طاقتها.اضافة اعلان
ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، ومنها الأعراض العصبية التي تظهر على العديد من الأشخاص، وفقًا للمجلة الطبية البريطانية (BMJ)، 
ووفقًا لها، فإن الأعراض العصبية تحدث في 85 بالمئة من حالات نقص فيتامين ب12، وتندرج تحتها ثمانية أعراض، بحسب صحيفة "إكسبريس".

الوخز

الإحساس بالحرقان أو الوخز عادة ما يتم الشعور به في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين، لكن يمكن أن يحدث أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم.

الخدر


الخدر هو فقدان الإحساس في جزء من الجسم. ويمكنه أيضًا وصف التغيرات الأخرى في الإحساس، مثل الشعور بالحرقان أو الشعور بالدبابيس والإبر.

ضعف التوازن


يمكن أن يشمل ضعف التوازن فقدان التوازن أثناء المشي أو الشعور بعدم التوازن.

طنين الأذن

طنين الأذن يشير إلى سماع أصوات لا تأتي من مصدر خارجي. ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإنه يمكن أن يبدو مثل الرنين، أو الأزيز، أو الصفير، أو الطنين، أو الهسهسة، أو الخفقان، أو الموسيقى أو الغناء.

الرنح/الاختلاج الحركي 


الرنح يشير إلى مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على التنسيق والتوازن والكلام.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أي جزء من الجسم يمكن أن يتأثر، لكن الأشخاص الذين يعانون من الرنح غالبًا ما يواجهون صعوبات في التوازن والمشي والتحدث والبلع، في الأمور التي تتطلب درجة عالية من التحكم، مثل الكتابة والأكل والرؤية.

الاعتلال النخاعي


الاعتلال النخاعي هو حالة ناجمة عن ضغط العمود الفقري. وفقًا لعيادة كليفلاند.
تشمل الأعراض الشائعة ألمًا في الرقبة أو الظهر، أو وخزًا، أو تنميلًا أو ضعفًا في الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين، أو صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة، مثل تزرير القميص، أو مشاكل في التوازن أو التنسيق، أو تغيرات في ردود الفعل. في الأطراف، وفقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

التشنج

التشنج هو ضيق غير طبيعي في العضلات بسبب تقلص العضلات لفترات طويلة.

الخلل اللاإرادي


يحدث الخلل اللاإرادي عندما يتلف الجهاز العصبي اللاإرادي. وتشمل الأعراض الدوخة والإغماء عند الوقوف، وصعوبات في الهضم، واضطرابات في التعرق.

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