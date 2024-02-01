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8 أطعمة تحميك من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

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الرمان غني بالفوائد المقاومة لسرطان الأمعاء
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كشف الدكتور جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الأطعمة النباتية المليئة بالألياف ومضادات الأكسدة والبريبايوتكس يمكن أن تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء.اضافة اعلان
وأبرز طبيب الجهاز الهضمي، ثمانية أطعمة نباتية غنية بمضادات الأكسدة والمليئة بالألياف والبريبايوتكس، تعرف بفوائدها في الوقاية من سرطن الأمعاء. 

مضادات الأكسدة في الفواكه والخضراوات

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات على تأخير أو حتى منع تلف الخلايا، مما يسهم في تقليل خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان .
ووفقًا لمؤسسة سرطان الأمعاء بالمملكة المتحدة، تعد الألياف جزءًا مهمًا آخر من النظام الغذائي الصحي للأمعاء لأنها تحافظ على تحرك كل شيء بسهولة عبر الجهاز الهضمي.
عندما يتعلق الأمر بالبريبايوتكس التي تحفز بكتيريا الأمعاء الصحية، فقد أظهرت مراجعة للدراسات الحالية، نشرت في مجلة "فرونتيرز إن إميونولوجي"، أن وجود ميكروبيوم صحي في الأمعاء يمكن أن يكون حاسمًا لأن منطقة القولون والمستقيم هي موقع حيث يمكن للتغيرات في ميكروبات الأمعاء أن تؤثر على الأعضاء بشكل مباشر.
وأشار الباحثون إلى أن سرطان الأمعاء يتأثر بميكروبيوم الأمعاء أكثر من الأورام الأخرى. علاوة على ذلك، كشفت الدراسات التي أجريت على ميكروبيوم الأمعاء أن الخلل في التركيب البكتيري داخل الأمعاء يحدث بشكل متكرر أكثر لدى الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء مقارنة بالأشخاص الأصحاء.
ويشير هذا إلى أن تقوية الأمعاء باستخدام البريبايوتكس والأطعمة المخمرة يمكن أن يساعد، لكن هناك حاجة حاليًا إلى مزيد من البحث، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".

ثمانية أطعمة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

ومع أخذ كل ذلك في الاعتبار، أوصى الطبيب بالأطعمة الثمانية التالية.

1. التفاح

أوضح الدكتور سلهب أن الفواكه المقرمشة تعتبر "بريبايوتك لا يصدق"، كما أنها تضيف الألياف إلى النظام الغذائي مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء .

2. التوت البري

يمكن أن يساعد التوت البري الغني بمضادات الأكسدة الفريدة، على زيادة بكتيريا الأمعاء المفيدة.

3. الرمان

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة القوية، المعروفة باسم حمض الإيلاجيك، والتي توفر  "خصائص مضادة للسرطان"، وفقًا لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي.

4. التوت

لا يضيف التوت الأحمر الألياف إلى النظام الغذائي فحسب، بل يضيف أيضًا فيتامين سي والمركبات النباتية القوية والإيلاجيتانين واليوروليثين.

5. البنجر

غني بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للسرطان، والمعروفة باسم الكاروتينات، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء .

6. الكرز

الكرز يحتوي على مستويات عالية من المركبات النباتية القوية مثل الأنثوسيانين والبوليفينول التي يمكن أن تفيد معدتك.

7. الفراولة

الفراولة تحتوي على فيتامين سي والمركبات النباتية مثل الفينولات.

8. الطماطم

الصلصة التي تحتوي على الطماطم يمكن أن تضيف البريبايوتكس ومضاد الأكسدة الليكوبين إلى نظامك الغذائي.

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