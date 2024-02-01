8 أطعمة تحميك من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

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كشف الدكتور جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الأطعمة النباتية المليئة بالألياف ومضادات الأكسدة والبريبايوتكس يمكن أن تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء.
وأبرز طبيب الجهاز الهضمي، ثمانية أطعمة نباتية غنية بمضادات الأكسدة والمليئة بالألياف والبريبايوتكس، تعرف بفوائدها في الوقاية من سرطن الأمعاء.
مضادات الأكسدة في الفواكه والخضراواتوتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات على تأخير أو حتى منع تلف الخلايا، مما يسهم في تقليل خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان .
ووفقًا لمؤسسة سرطان الأمعاء بالمملكة المتحدة، تعد الألياف جزءًا مهمًا آخر من النظام الغذائي الصحي للأمعاء لأنها تحافظ على تحرك كل شيء بسهولة عبر الجهاز الهضمي.
عندما يتعلق الأمر بالبريبايوتكس التي تحفز بكتيريا الأمعاء الصحية، فقد أظهرت مراجعة للدراسات الحالية، نشرت في مجلة "فرونتيرز إن إميونولوجي"، أن وجود ميكروبيوم صحي في الأمعاء يمكن أن يكون حاسمًا لأن منطقة القولون والمستقيم هي موقع حيث يمكن للتغيرات في ميكروبات الأمعاء أن تؤثر على الأعضاء بشكل مباشر.
وأشار الباحثون إلى أن سرطان الأمعاء يتأثر بميكروبيوم الأمعاء أكثر من الأورام الأخرى. علاوة على ذلك، كشفت الدراسات التي أجريت على ميكروبيوم الأمعاء أن الخلل في التركيب البكتيري داخل الأمعاء يحدث بشكل متكرر أكثر لدى الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء مقارنة بالأشخاص الأصحاء.
ويشير هذا إلى أن تقوية الأمعاء باستخدام البريبايوتكس والأطعمة المخمرة يمكن أن يساعد، لكن هناك حاجة حاليًا إلى مزيد من البحث، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".