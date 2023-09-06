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78 % ارتفاع في أرباح قطاع الرعاية الصحية في "نمو"

القطاع الصحي
78% ارتفاع في ارباح قطاع الرعاية الصحية في "نمو"
أ أ
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حققت شركات قطاع الرعاية الصحية المدرجة في السوق الموازية "نمو"، أرباحًا صافية بنحو 51 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع 78% بما يعادل 23 مليون ريال.اضافة اعلان
وحققت الشركات نموًا في الأرباح تصل إلى 80%، فيما ارتفعت خسائر شركة "طبية" عن العام الماضي من 21 إلى 23 مليون ريال.


نبع الصحة الأعلى نموًا

وجاءت شركة نبع الصحة الأعلى نموًا في صافي الدخل بنحو 80 في المئة من 15 مليون ريال إلى 28 مليون ريال بارتفاع 53 في المئة، إذ تمثل حصتها 54 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.
وحلت شركة بروميديكس بزيادة 70 في المئة من ستة ملايين ريال إلى عشرة ملايين ريال، إذ تستحوذ الشركة على 20 في المئة من الأرباح، متراجعة بنسبة 5% عن العام الماضي.
وجاءت شركة "ألف ميم ياء" في الترتيب الثالث، بارتفاع 44 في المئة من 15 مليون ريال إلى 22 مليون ريال، لكن حصتها من أرباح القطاع تراجعت من 53 في المئة إلى 43 في المئة.


أرباح القطاع للعام الجاري

وتستحوذ كل من "نبع الصحة" و"ألف ميم ياء" على 97 في المئة من أرباح القطاع للعام الجاري.
إلى ذلك، حققت "الرعاية المستقبلية" و"المركز الكندي الطبي" ارتفاعات بمعدل 23 في المئة بحصتين قدرتا بنحو 11 و16 في المئة.
حقق معدل هامش صافي الدخل للقطاع ارتفاعًا طفيفًا من 6 إلى 7 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع هوامش ثلاث شركات وتراجع اثنتين.


ارتفاع رسوم التمويل

وسجلت شركة "طبية" هامشا سالبا بنحو 7 في المئة عن كل إيراد محقق، نتيجة ارتفاع رسوم التمويل خلال الفترة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة قدرها 11 مليون ريال في تكاليف الفوائد.
وفي صدارة القائمة، حلت "نبع الصحة" بهامش 34 في المئة بعدما كان 24 في المئة، ثم شركة الرعاية المستقبلية بنحو 26 في المئة منخفضًا من آخر هامش للشركة البالغ 32 في المئة.


تراجع معدل الهامش

في الترتيبين الثالث والرابع، جاءت شركتا "المركز الكندي الطبي" و"ألف ميم ياء" بهامش 18 في المائة، مع تراجع معدل الهامش للأولى بعد أن كان 20 في المائة ونموه للأخرى من 14 في المائة.
وجاء التراجع في "الرعاية المستقبلية" و"المركز الكندي الطبي" نتيجة لزيادة إيرادات الشركة بمعدل أعلى من الزيادة في صافي الدخل.

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