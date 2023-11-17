7 نصائح لعلاج الأكزيما خلال الشتاء

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يمكن أن يؤدي الطقس البارد خلال فصل الشتاء إلى تفاقم أعراض الأكزيما وتهيج الجلد وتهيجه، فيما كشف خبراء عن طرق معالجة الآثار الضارة للطقس البارد على الجلد. اضافة اعلان

وتسبب الأكزيما بقعًا ملتهبة وحكة في الجلد، ويمكن أن تتفاقم بسهولة في ظروف معينة مثل الطقس البارد.

وقالت ريسا فوماشانه، أخصائية العناية الشخصية بصيدلية "لانديس كيميست" على الإنترنت: "على الرغم من عدم وجود علاج للإكزيما، إلا أن الطرق والعلاجات المختلفة يمكن أن تساعد في السيطرة على أعراضها".

وأضافت: "من المهم أن نتذكر أن بشرة كل شخص مختلفة وأن ما يناسب شخصًا قد لا يناسب شخصًا آخر. من المهم استشارة طبيب الأمراض الجلدية أو الطبيب لوضع خطة علاجية طويلة الأمد لإدارة الأكزيما".

ونصحت بمواجهة هواء الشتاء الجاف عن طريق اختيار مرطب غني بالمطريات يشكل حاجزًا وقائيًا للاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ عليها، مما يمنع التهيج والجفاف، وفًا لصحيفة "إكسبريس".





استخدام زيوت الاستحمام أو المنظفات المرطبة:



الحد من الاستحمام بالماء الساخن:



الإكثار من شرب الماء:



الحماية من الطقس القاسي:



استخدم المرطب:



المنتجات الخالية من العطور:



اختر زيوت الاستحمام أو المنظفات المرطبة بدلًا من جل الاستحمام التقليدي، الذي قد يكون قاسيًا على الجلد، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأكزيما. تعمل هذه البدائل على تنظيف البشرة مع الحفاظ على توازن رطوبتها الطبيعي.الاستحمام بالماء الساخن في فصل الشتاء، يمكن أن يساهم في جفاف الجلد. لذا ينصح بالاستحمام بالماء الفاتر لمنع تهيج الجلد وتفاقم أعراض الأكزيما.تأكد من الحفاظ على رطوبة جسمك عن طريق الإكثار من شرب الماء، حتى في الطقس البارد.يعد الحفاظ على الترطيب أمرًا ضروريًا للبشرة الصحية، خاصة للأفراد المعرضين للأمراض الجلدية مثل الأكزيما. ويعتبر شاي الأعشاب والماء الدافئ مع الليمون من الخيارات الممتازة.عند الخروج في الطقس البارد، استخدم الأوشحة والقفازات والقبعات لحماية بشرتك من الرياح القاسية والهواء الجاف، مما يمنع التعرض غير الضروري.قم بمواجهة تأثيرات الجفاف لأنظمة التدفئة الداخلية من خلال دمج جهاز الترطيب، مما يساعد على إعادة إدخال الرطوبة في الهواء، ويفيد البشرة.اختر منتجات العناية بالبشرة الخالية من العطور أو المضادة للحساسية، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة خلال فصل الشتاء. يمكن أن تهيج العطور الجلد، واختيار هذه البدائل يقلل من خطر ردود الفعل السلبية.