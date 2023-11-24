7 مشاكل تهدد بشرتك خلال الشتاء.. كيف تواجهها؟

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خلال شهور الشتاء، يبدأ الكثير منا في الشعور بانخفاض درجة حرارة البشرة، ويواجه مجموعة من الأضرار مثل الجفاف والحكة، وتشقق الشفاه وحتى البقع غير المعتادة. اضافة اعلان



قال بروس جرين، الكيمائي المعتمد، ومؤسس شركة للعناية بالبشرة والوجه والجسم: "إن انخفاض درجة الحرارة هو شيء يمكن أن تجد بشرتنا صعوبة في التعامل معه عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالرطوبة، مما قد يؤدي إلى عدد من حالات تفاقم الجلد".



وأضاف: إذا كنت تحاول مقاومة جفاف بشرتك عن طريق شرب الكثير من الماء، فمن المحتمل ألا يحدث ذلك فرقًا كبيرًا خلال فصل الشتاء، موضحًا أن الأمر "لا يتعلق بنقص كمية الماء، بل بالعوامل الخارجية الضارة".

لكن هناك طرق أخرى يمكنك اتباعها لمعالجة مشاكل بشرتك في فصل الشتاء، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".

وفيما يلي سبع طرق تعاني منها بشرتنا بسبب الطقس البارد، وكيفية علاجها:





1. حكة الشتاء



2. أضرار الأشعة فوق البنفسجية



3. حرقة الرياح



4. الغضب



5. الأكزيما



6. حب الشباب في فصل الشتاء



7. تشقق الشفاه



قال بروس: "الطريقة الرئيسية التي يؤثر بها الطقس البارد على بشرتنا هي تجفيفها"، لكن ليس الهواء البارد فقط هو الذي له تأثير - فالطريقة التي تلجأ بها لحماية بشرتك يمكن أن يكون لها تأثير أيضًا على بشرتك.وأوضح الكيميائي أن "معظمنا يعاني من بشرة جافة خلال فصل الشتاء بسبب مزيج الهواء الجاف والبارد في الخارج والتدفئة المركزية في الداخل".وفي الحالات القصوى، يمكن أن يتطور جلدك الجاف إلى حالة تعرف باسم حكة الشتاء، و"تحدث في الغالب على الساقين وعادة ما تكون ناجمة عن الهواء البارد والجاف والاحتكاك الناجم عن الملابس الشتوية مثل الجوارب الطويلة"، وفقًا لبروس.ونصح بالابتعاد عن ارتداء الجوارب من أنواع معينة مثل الصوف.وقال بروس: "إن الإحساس بالحكة يمكن أن يحدث فجأة في كثير من الأحيان، وهو الأكثر شيوعًا عند خلع الملابس، أو في الليل.وأضاف: "قلل من أعراض حكة الشتاء وتهدئتها من خلال ارتداء أقمشة أخف في الداخل لا تهيج الجلد".واقترح أيضًا استخدام مرطب خفيف خالٍ من العطور لترطيب المنطقة المصابة وتهدئة أي التهاب.قال بروس: "يفترض الكثير من الناس خطأً أنه لا يمكن أن تصاب بحروق الشمس عندما يكون الجو باردًا أو خلال أشهر الشتاء (لكن) هذا ببساطة غير صحيح".وأضاف: "على الرغم من أن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية يكون أقل في أشهر الشتاء، إلا أن أشعة الشمس فوق البنفسجية لا تزال قوية بما يكفي لتمنحك ضررًا واضحًا من الشمس".واقترح استخدام منتجات الحماية من أشعة الشمس ذات النوعية الجيدة وواسعة النطاق.الرياح القارسة يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك أيضًا. قال بروس: "الرياح الباردة يمكن أن تسبب حروق الرياح، وهو تهيج الجلد الذي يسبب جفاف الجلد واحمراره وحرقه".ونصح باستخدام كريم الحماية من الشمس (SPF) في هذه الحالة لأنه "يمكن الوقاية من حروق الرياح بنفس طريقة منع حروق الشمس"، فضلاً عن ارتداء الملابس التي تغطي الجلد المكشوف، مثل الأوشحة والمعاطف والقبعات.قال بروس: "على الرغم من أن الكثير من الناس يربطون الغضب بأشهر الصيف الحارة، إلا أن الطقس البارد يميل إلى جفاف الجلد، مما يجعله أكثر عرضة للفرك والاحتكاك". سيكون العلاج المهدئ المفضل لك هو الأنسب للاستخدام.بالنسبة لمرضى الأكزيما، يمكن أن تكون أشهر الشتاء شاقة، "يجد الكثير من الناس أن الأكزيما لديهم تتفاقم بشكل متكرر أثناء الطقس البارد"، وفق خبير البشرة.وحذر من أن "مزيجًا من الهواء البارد الجاف، وأنظمة التدفئة المركزية الداخلية، وارتداء الكثير من الطبقات السميكة من الملابس، وأخذ حمامات ساخنة وارتداء الكثير من أغطية السرير في الليل، يمكن أن تساهم جميعها في جفاف الجلد وتفاقم الأكزيما."نظرًا لأن الجلد غير قادر على البقاء رطبًا من تلقاء نفسه، أوصى بروس باختيار "مرطب لطيف ولكنه فعال".حب الشباب هو الآخر مشكلة لا تقتصر على أشهر الصيف. أوضح بروس: "على الرغم من أن حب الشباب يرتبط في كثير من الأحيان بالتعرق في الطقس الدافئ، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا مشكلة حيث يستجيب الجلد للهواء البارد والجاف عن طريق إنتاج المزيد من الزهم، وهي المادة الزيتية التي تعد مكونًا رئيسيًا لحب الشباب".وأفضل طريقة للوقاية من حب الشباب في فصل الشتاء هي تنظيف بشرتك مرتين يوميًا بالماء الدافئ - وليس الساخن - واستخدام منظف معتدل.ونصح الكيميائي: "تأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف الجلد وتفاقم المشكلة. من المهم أيضًا الحفاظ على رطوبة البشرة، فعند الجفاف، يرسل الجلد إشارات إلى الغدد لإنتاج المزيد من الزيت".كما نصح قائلاً: "اشرب الكثير من الماء وتجنب البتروكيماويات والعطور والمواد الاصطناعية".، واستخدم كريم الحماية من الشمس، حتى لو كان لديك بقع.ابحث عن كلمة "غير كوميدوجينيك" الموجودة على العبوة حتى تعرف أنها لن تسد المسام.بالنسبة للكثيرين منا، فإن الشفاه هي أول ما نعاني منه في أشهر الشتاء، لكن قد يكون سبب تشقق شفتيك أكثر من مجرد البرد القارس.وكما أوضح بروس: "إن نظامنا الغذائي أقل غنى بالرطوبة في الشتاء. عندما نفكر في الأنظمة الغذائية الشتوية، فهي أطعمة أكثر جفافًا وأكثر ثراءً مثل وجبات العشاء المشوية والفطائر".وحذر من أن إدراج "هذه العناصر في نظامنا الغذائي يمكن أن تساهم في جفاف الشفاه".لكن البرد يلعب دوره أيضًا، بالإضافة إلى التدفئة التي تقوم بها عند عودتك إلى المنزل.وأوضح بروس أن "هواء الشتاء البارد يمكن أن يجفف شفاهنا لأن الطبقة العليا، المصنوعة من الكيراتين، تصبح أقل مرونة، مما يعني أن الشفاه أكثر عرضة للتشقق"."إذا قمت بتشغيل التدفئة المركزية في الشتاء لتدفئة منزلك، فمن المحتمل أنك خلقت بيئة أكثر جفافًا وهو أمر سيء لصحة شفتيك تمامًا مثل التواجد بالخارج في الرياح الباردة المكشوفة"، وفق تحذيره.ومضى خبير البشرة ناصحًا: "حافظي على حماية شفتيك عند الخروج من المنزل من خلال تغطيتها بوشاح، ووضع بلسم مغذي للحفاظ على رطوبة الشفاه وتجنب منتجات الشفاه المزعجة".