7 فوائد مذهلة.. المشي يحميك من أمراض جسدية ونفسية خطيرة

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ليس هناك شك في أن النشاط البدني يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، والأمر أبسط مما قد تتصور، إذ يكفي أن تذهب في نزهة يومية، لجني الفوائد. اضافة اعلان

وقالت جيس سوثارد، المدربة الشخصية: "إنها ليست فقط طريقة سهلة حقًا لممارسة بعض التمارين الرياضية للمساعدة في الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية، ولكنها أيضًا طريقة رائعة لإبقاء قلبك سعيدًا وعقلك مرتاحًا".

وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "بالنسبة لمعظمنا، يمكن القيام بخطواتنا بسهولة سواء كان ذلك أثناء تنقلاتنا إلى العمل أو أثناء تواجدنا في المدرسة".

وإذا كنت تقضي معظم وقتك جالسًا، سواء كان ذلك بسبب عملك المكتبي أو الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون، فقد أوصت الخبيرة بالخروج والتنزه.

ويمكن لقضاء أقل من 20 دقيقة فقط في الخارج أن يمنح الشخص بعض الفوائد الصحية الإيجابية، وتتمثل في الآتي:





1. تحسين صحة القلب



2. تحسين المزاج



3. زيادة التمثيل الغذائي



4. تحسين عملية الهضم



5. تقليل القلق والتوتر



6. النوم بشكل أفضل



7. تحسين صحة المفاصل



يمكن للمشي المنتظم أن يحسن مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يمهد الطريق لتحسين صحة القلب.يفرز المشي هرمونات السعادة، المعروفة باسم الإندورفين، والتي يمكن أن تساعد في تحسين المزاج.وأضافت سوثارد: "يُعتقد أيضًا أن قضاء الوقت في الطبيعة يساعد في تحسين مزاجنا من خلال جعلنا نشعر براحة أكبر".أوضحت الخبيرة، أنه إذا واصلت عادة المشي، فسوف تزيد عملية التمثيل الغذائي لديك مع مرور الوقت، مما سيجعل جسمك أكثر كفاءة في حرق السعرات الحرارية في حياتك اليومية حتى عندما لا تكون نشطًا.يمكن أن يساعد المشي في تحفيز الأمعاء مما قد يساعد في منع مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق مساعدة الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي.أوضحت سوثارد، أن المشي المستمر يساعد الذين يعانون من القلق والتوتر. واقترحت القيام أثناء وجبات الغداء واستراحات العمل "للسماح لعقلك بإعادة التركيز".كما هو الحال مع التمارين الأخرى، يمكن أن يساعد المشي في تعزيز النوم بشكل أفضل، ويمكن أن يقلل أيضًا من الوقت الذي تقضيه مستلقيًا على السرير محاولًا النوم.يعتبر المشي نشاطًا منخفض التأثير، ويمكن أن يكون لطيفًا على المفاصل، مما يجعله مناسبًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.وأضافت الخبيرة: "سيساعد ذلك في الحفاظ على مرونة مفاصلك وتحسين صحة عظامك بشكل عام".