7 علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بمرض السكري

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يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل حدوث مشاكل في العين، وتلف الأعصاب، وحتى الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، إذا تُرك دون علاج.





مرض السكري من النوع الثاني



علامات الإصابة بمرض السكري



أعراض السكري وطرق العلاج



ويعد مرض السكري من النوع الثاني هو الأكثر شيوعًا، ويؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر (الجلوكوز) في دم الشخص بشكل كبير، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل خطيرة في العينين والقدمين والقلب والأعصاب.لكن العديد من الأشخاص قد لا يدركون إصابتهم بالمرض، نظرًا لعدم ظهور أي أعراض.وقال الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي، إن فهم العلامات التحذيرية للأمراض، مثل مرض السكري، يمكن أن يساعد في الوقاية منها وإدارتها.وكشف في مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب" عن أبرز العلامات المبكرة التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس":الأول: سلوك الطعاموأوضح الدكتور بيرج: "من الصعب جدًا عليك تخطي وجبة دون أن تشعر بالجوع الشديد. قد تكون جائعًا - مزيج من الجوع والغضب. قد تشعر بالغضب عندما لاتأكل ولكن بعد ذلك تشعر بالتحسن عندما تأكل".وتشمل العلامات الأخرى ما يلي:- الرغبة في تناول الكربوهيدرات- الحاجة إلى قيلولة بعد تناول الطعام- انتفاخ جفن العين- تدهور الرؤية- كثرة التبول - عندما تبدأ في التبول أكثر قليلاً وتشعر بالعطش أكثر.ومن أجل علاج الحالة أو حتى منع تطورها، أوصى الدكتور بيرج بتجنب تناول الكثير من الوجبات الخفيفة، والصيام المتقطع، واتباع نسخة صحية من النظام الغذائي الكيتوني.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، فإن أعراض مرض السكري يمكن أن تشمل:- التبول أكثر من المعتاد- الشعور بالعطش طوال الوقت- الشعور بالتعب الشديد- فقدان الوزن دون محاولة ذلك- حكة حول القضيب أو المهبل، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر- استغراق الجروح وقتًا أطول للشفاء- عدم وضوح الرؤيةومن أجل التحكم في مستويات السكر في الدم، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط.وتوصي بتناول مجموعة واسعة من الأطعمة، بما فيها الفواكه والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المكرونة والبطاطس والأرز، والتقليل من السكر والدهون والملح إلى الحد الأدنى.علاوة على القيام بما لا يقل عن 2.5 ساعة من النشاط أسبوعيًا.فقدان الوزن (إذا كنت تعاني من زيادة الوزن) يمكن أن يسهل على جسمك خفض مستوى السكر في الدم.