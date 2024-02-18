7 علامات لمرض السل.. وهؤلاء أكثر عرضة للخطر

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يعد السل أحد أكثر الأمراض الفتاكة المعدية في تاريخ البشرية، وقد بدأ في الانتشار عالميًا لأول مرة منذ 20 عامًا.

ويميل السل إلى التأثير على الرئتين، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا تأثير على البطن والعظام والغدد والجهاز العصبي. ويمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه.





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تهديد عالمي



كيف يمكن الحماية من مرض السل؟



ووفقًا للخبراء، فإن أعراض المرض يمكن بسهولة الخلط بينها وبين نزلات البرد أو الأنفلونزا، وحثوا أي شخص يعاني من السعال المستمر والحمى على استشارة الطبيب.وقالت الدكتورة إستير روبنسون، رئيسة وحدة السل في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة: "ليس كل سعال مستمر، إلى جانب الحمى، ناجمًا عن الأنفلونزا أو كوفيد-19".وأوضحت كيفية اكتشاف السعال الناجم عن مرض السل: "السعال الذي عادة ما يكون مخاطا ويستمر لفترة أطول من ثلاثة أسابيع يمكن أن يكون ناجمًا عن مجموعة من المشاكل الأخرى، بما في ذلك مرض السل".وحثت أي شخص يعاني من هذه الأعراض على التحدث إلى الطبيب، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل أعراض السل ما يلي:استمرار السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع وعادةً ما يصاحبه بلغم قد يكون دمويًا.الشعور بالتعب أو الإرهاقارتفاع درجة الحرارة والتعرق الليليفقدان الشهيةفقدان الوزنالشعور بالإعياء بشكل عاملكن إذا انتشر مرض السل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل العقد الليمفاوية أو العظام أو الدماغ، فقد يكون هناك أيضًا أعراض أخرى مثل:تورم الغددآلام وأوجاع في الجسمتورم المفاصل أو الكاحلينألم في البطن أو الحوضالإمساكبول داكن أو غائمالصداعالمرضالارتباكتصلب الرقبةطفح جلدي على الساقين أو الوجه أو أي جزء آخر من الجسمويمكن أن يعاني المريض من السل دون أن تظهر أي أعراض - وهذا ما يسمى بالسل الكامن.وإذا كانت هناك أعراض، فهذا يسمى السل النشط.ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض إذا كانوا على اتصال وثيق بشخص معروف أنه مصاب بالمرض، أو سافر إلى بلدان ترتفع فيها معدلات الإصابة بالسل، أو كان بلا مأوى، أو مدمنًا على المخدرات، أو لديه ضعف في جهاز المناعة، أو كان في السجن.وفي عام 2022، تم تشخيص إصابة 7.5 مليون شخص بالسل في عام 2022 - وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هذا يرجع إلى عدم تمكن العديد من الأشخاص من الحصول على تشخيص أو تلقي العلاج أثناء عمليات إغلاق فيروس كورونا.ووجد تقرير منفصل أن حالات السل المقاوم للأدوية زادت بنسبة ثلاثة في المائة بين عامي 2020 و2021.هناك لقاح يسمى BCG، يتم إعطاؤه أثناء مرحلة الطفولة، وهو حاليًا الأكثر استخدامًا على مستوى العالم. ويستهدف الأطفال الصغار الذين يعتبرون الأكثر عرضة للخطر.وتوصي هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا به للمجموعات التالية:الأطفال الذين يعيشون في مناطق ينتشر فيها مرض السلالرضع والأطفال الذين يعيشون مع شخص مصاب بالسلالرضع والأطفال الذين ولدوا أو عاشوا في بلد ينتشر فيه مرض السلالأطفال الرضع والأطفال الذين ولد آباؤهم أو أجدادهم في بلد ينتشر فيه مرض السلالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أقل والذين يقضون أكثر من 3 أشهر في بلد ينتشر فيه مرض السل.الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالسل من خلال عملهم، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون مع الأشخاص المصابين بالسل.