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7 علامات تدل على تقدمك في السن وأنت بصحة جيدة

التقدم في العمر
علامات التقدم في العمر بصحة جيدة
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أكدت طبيبة الشيخوخة وأستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الدكتورة تيريزا أليسون، إن الشيخوخة الجيدة تعني أكثر من مجرد التمتع بصحة بدنية.اضافة اعلان

العادات والسلوكيات تؤثر على ظهور الشيخوخة

وثبت أيضا أن الوراثة فقط هي المسؤولة عن ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في العمر فقط، بل أن سلوكيات الناس وعاداتهم يمكن أن تؤثر أيضا على ذلك.
وابتكرت الرابطة الأمريكية للمتقاعدين (AARP) قائمة مرجعية للأشخاص في الخمسينيات من العمر، لمعرفة ما إذا كانوا يتقدمون في السن على نحو جيد بناء على أحدث العلوم.

1. علاقات اجتماعية قوية

يكون كبار السن أكثر عرضة لخطر الشعور بالوحدة الناجمة عن العيش بمفردهم، والتوقف عن العمل، وقلة قدرتهم على الحركة.
وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتمتعون بنظام دعم قوي وحياة اجتماعية صحية، يكونون أكثر سعادة وصحة ويعيشون لفترة أطول.
ووجدت مراجعة لـ 148 دراسة أن الأشخاص الذين لديهم روابط اجتماعية عميقة، زادت فرص بقائهم على قيد الحياة بنسبة 50%.

2. النشاط البدني

بحسب ما يقول طبيب الشيخوخة في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، الدكتور جيمس باورز، فإن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بشكل طبيعي في حياتهم، يتقدمون في العمر بشكل جيد.
ووجدت دراسة أجريت عام 2022 على أكثر من 5000 امرأة كبيرة في السن، أن النشاط البدني كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة.
وأثبتت الدراسة أيضا أن الفترات الطويلة التي تقضيها جالسا يمكن أن تزيد من خطر الوفاة.

3- اتباع نظام غذائي صحي

صنف قدر كبير من الأبحاث النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط باعتباره النظام الغذائي القياسي الذهبي.
ويشمل بشكل رئيسي الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية.
وبينت دراسة نشرت العام الماضي أن النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول.

4. المشاركة في أنشطة هادفة

في دراسة نشرت عام 2019 في JAMA Network Open، لنحو 7000 بالغ، كشفت أن الأشخاص الذين سجلوا أعلى الدرجات على مقياس "الهدف من الحياة"، كانوا أقل عرضة للوفاة.
ويعتقد الخبراء أن المشاركة في الأنشطة التي تهمك قد تقلل من مستوى التوتر، وتقلل من الالتهابات في الجسم، التي ترتبط بالمشاكل الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

5. النوم مدة سبع ساعات على الأقل في الليلة

تزيد قلة ساعات النوم ، من فرص الإصابة بأمراض، مثل: السمنة والسكري والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
وتربط الأبحاث أيضا بين الوقت الذي يقضيه الشخص في النوم وخطر الإصابة بالخرف وحتى الموت.
ويوفر النوم للجسم وقتا للتخلص من السموم في الدماغ وإصلاح التوصيلات العصبية التالفة.

6. الإيجابية

تشير الأبحاث إلى أن الإيجابية في الحياة تدفع الأفراد إلى العيش حياة أطول وأكثر صحة.
حيث أشار الأستاذ المشارك في قسم طب الشيخوخة في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا الدكتور جون باتسيس: "العمر مجرد رقم، ولكن ما تشعر به حيال ذلك مهم للغاية".
وثبت أن النظرة الإيجابية للشيخوخة تقلل من خطر الإصابة بالخرف وتطيل العمر بحوالي سبع سنوات ونصف.

7. صحة الدماغ

أشارت دراسة نشرت هذا العام، إلى أن فقدان القدرات المعرفية قد لا يكون حتميا في سن الشيخوخة.
وشهدت الدراسة أخذ البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 58 و86 عاما، لثلاث إلى خمس دروس في مواضيع، مثل: اللغة الإسبانية والرسم والتأليف الموسيقي لمدة ثلاثة أشهر.
وفي منتصف الدراسة، كان المشاركون قد عززوا بالفعل قدراتهم العقلية إلى مستوى البالغين الذين كانوا أصغر سنا بـ 20 إلى 30 سنة.

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