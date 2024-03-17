7 تنبيهات من "سعود الطبية" للحامل والمرضع خلال شهر رمضان

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قالت مدينة الملك سعود الطبية، إنه لا يوجد أي خطر - بإذن الله - على صحة الحامل والمرضع حال الصيام، ولكن من المهم اتباع الإرشادات الصحية.
نصائح للحامل والمرضع خلال شهر رمضانونشرت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنفوجرافًا توضيحيًا تحت عنوان "نصائح للحامل والمرضع خلال شهر رمضان".
وحددت المدينة، 7 نصائح تمثلت في:
- تقليل تناول المخللات والسكريات والحلويات والأطعمة المضاف إليها الملح لتفادي الشعور بالعطش.
- الابتعاد عن اتباع نظام غذائي وحمية غذائية لإنقاص الوزن للوقاية من تشوهات الحبل الشوكي للجنين.
- التوازن في اختيار العناصر الغذائية بوجبة الإفطار مثل: البروتينات بأنواعها والأملاح المعدنية والحديد.
- تناول التمر والحليب والسلطة على الإفطار.
- الإكثار من تناول العصير الطازج والابتعاد عن القهوة والشاي عند الإفطار.
- اختيار وجبة سحور غنية بالخضراوات والفواكه.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس وخصوصًا في الطقس الحار.
🤰 | لا يوجد أي خطر -بإذن الله على صحة الحامل والمرضع حال الصيام، ولكن من المهم اتباع الإرشادات الصحية. #جرعة_صحة pic.twitter.com/jETAQ6UB3C— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) March 17, 2024