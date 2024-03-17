7 تنبيهات من "سعود الطبية" للحامل والمرضع خلال شهر رمضان

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قالت مدينة الملك سعود الطبية، إنه لا يوجد أي خطر - بإذن الله - على صحة الحامل والمرضع حال الصيام، ولكن من المهم اتباع الإرشادات الصحية.





نصائح للحامل والمرضع خلال شهر رمضان



pic.twitter.com/jETAQ6UB3C 🤰 | لا يوجد أي خطر -بإذن الله على صحة الحامل والمرضع حال الصيام، ولكن من المهم اتباع الإرشادات الصحية. #جرعة_صحة March 17, 2024

ونشرت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنفوجرافًا توضيحيًا تحت عنوان "نصائح للحامل والمرضع خلال شهر رمضان".وحددت المدينة، 7 نصائح تمثلت في:- تقليل تناول المخللات والسكريات والحلويات والأطعمة المضاف إليها الملح لتفادي الشعور بالعطش.- الابتعاد عن اتباع نظام غذائي وحمية غذائية لإنقاص الوزن للوقاية من تشوهات الحبل الشوكي للجنين.- التوازن في اختيار العناصر الغذائية بوجبة الإفطار مثل: البروتينات بأنواعها والأملاح المعدنية والحديد.- تناول التمر والحليب والسلطة على الإفطار.- الإكثار من تناول العصير الطازج والابتعاد عن القهوة والشاي عند الإفطار.- اختيار وجبة سحور غنية بالخضراوات والفواكه.- تجنب التعرض لأشعة الشمس وخصوصًا في الطقس الحار.