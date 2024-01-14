7 اختبارات سريعة تكشف عن احتمالية الوفاة خلال سنوات قليلة

أ أ

من المؤكد أنه لا أحد يملك القدرة على التنبؤ بموعد وفاته؛ فهذا من الأمور الغيبية التي اختصها الله لنفسه.

لكن هناك العديد من العلامات التي تنبئ بتدهور الحالة الصحية للفرد، وتشير إلى احتمالية وفاته مبكرًا. اضافة اعلان

وأبرزت صحيفة "ذا صن"، سبعة فحوصات يمكنها المساعدة في تحديد خطر حدوث مضاعفات مع التقدم في السن، وما إذا كانت حياة الشخص قد تكون في خطر.

وتستغرق جميع الاختبارات أقل من 15 دقيقة، ويمكن القيام بمعظمها في غرفة المعيشة، وتشمل الآتي:





1. تمرين الضغط



2. اختبار معرفي



3. تحقيق التوازن



4. الجلوس والوقوف



5. قبضة اليد



6. صعود السلالم



7. سرعة المشي



كم عدد مرات الضغط التي يمكنك القيام بها؟، وفقًا للباحثين، فإن هذا الرقم يمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا على خطر الإصابة بأمراض القلب.ووجدت دراسة أجريت على 1104 رجال في منتصف العمر، نُشرت في دورية "جاما نتوورك أوبن" في عام 2019، أنه كلما زاد عدد مرات تمرين الضغط، انخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية .ويعكس الرقم 11 إلى وجود خطر أعلى من المتوسط، لكن أكثر من 40 في دفعة واحدة خفضت الوفاة بنسبة 96 في المئة.ولأداء تمرين الضغط المثالي، استلقِ على بطنك مع فرد ساقيك بشكل مستقيم ويديك على جانبي صدرك.ادفع نفسك للأعلى بحيث تكون ذراعاك مستقيمتين، ومعدتك وحوضك بعيدين عن الأرض وتكون على أصابع قدميك، دون أن تقفل مرفقيك. وهنا قم بثني مرفقيك وخفض نفسك إلى الأرض.أثناء انقباض عضلات صدرك، ادفع نفسك للأعلى إلى وضع البداية. افعل ذلك عدة مرات قدر الإمكان على التوالي.يمكن أن يشير الفحص الذي يستغرق 15 دقيقة، والذي يمكن إجراؤه في المنزل، إلى علامات مبكرة للتدهور العقلي، والتي بدورها يمكن أن تشير إلى خطر الإصابة بالخرف.يطرح الاختبار المعرفي الذاتي (SAGE) على المشاركين 12 سؤالًا، ويختبر وظيفتهم الإدراكية.تتراوح من كتابة تاريخ اليوم، إلى تسمية الحيوانات، إلى حساب مقدار التغيير الذي يجب أن تتلقاه عند القيام بالتسوق.كل ما عليك فعله هو طباعة الصفحات ذات الصلة، والتقاط قلم، وإكمال المهمة دون مساعدة من الآخرين.ليس هناك حد زمني، ولكن معظم الناس يستغرقون في الإجابة على التساؤلات من 10 إلى 15 دقيقة.الحد الأقصى للدرجة هو 22. تعتبر النتيجة 17 وما فوق طبيعية.وإذا حصلت على نتيجة أقل من هذا، أو واجهت صعوبة في الاختبار، الذي طوره العلماء في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، فتحدث إلى طبيبك العام.ووجد الباحثون أن 28 في المئة من 1000 شخص خضعوا للاختبار، عانوا من فقدان طفيف في الأداء العقلي، وهو ما يتطابق بشكل وثيق مع نتائج الفحوصات التشخيصية التفصيلية التي أجراها خبراء الصحة.تشير دراسة إلى أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الوقوف على ساق واحدة هم أكثر عرضة للوفاة خلال العقد المقبل.ووجد علماء في البرازيل أن أولئك الذين لم يتمكنوا من الحفاظ على التوازن بساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل كانوا أكثر عرضة بنسبة 84 في المئة للوفاة لأي سبب في غضون 10 سنوات مقارنة بأولئك الذين يستطيعون ذلك.ما عليك سوى الوقوف بكلتا قدميك مسطحتين على الأرض، ثم ارفع قدمك اليمنى أو اليسرى وضعها خلف عضلة الساق في ساقك الأخرى.أبقِ مرفقيك مستقيمين، وذراعيك بجانبك، ونظرك للأمام بشكل مستقيم، وحافظ على هذا الوضع لأطول فترة ممكنة.وإذا كنت قلقًا من احتمال سقوطك، فتأكد من وجود كرسي أو طاولة أو صديق بالقرب منك.يجب على أولئك الذين لا يستطيعون إكمال المهمة الاتصال بالطبيب لأن ذلك يشير إلى الضعف وزيادة خطر السقوط.يموت ما يقدر بنحو 684 ألف شخص بسبب السقوط كل عام في جميع أنحاء العالم، ويعاني كثيرون آخرون من مضاعفات تؤدي في النهاية إلى الوفاة.هناك نسختان من اختبار الجلوس والوقوف، أحدهما على الكرسي والآخر على الأرض.الأول يتضمن الوقت الذي تستغرقه للوقوف من الجلوس على كرسي بدون ذراعين، والجلوس مرة أخرى. يجب أن تفعل ذلك خمس مرات، مع وضع ذراعيك على صدرك.ووجد تحليل تلوي، أن الشخص العادي في الستينيات من عمره يجب أن يكون قادرًا على القيام بهذا التسلسل في غضون أقل من 11.4 ثانية، والشخص في السبعينيات من عمره في أقل من 12.6 ثانية، وفي الثمانينات من عمره في أقل من 14.8 ثانية.النسخة الثانية أصعب قليلاً، حيث يجب عليك البدء بالجلوس على الأرض، ثم الوقوف بأقل قدر من الدعم.ووجدت دراسة برازيلية ، نُشرت في عام 2012، أن الأشخاص في منتصف العمر (50 عامًا فما فوق) والمشاركين المسنين (75 عامًا فما فوق) الذين يحتاجون إلى استخدام كلتا اليدين والركبتين للصعود والنزول كانوا أكثر عرضة للوفاة بخمس إلى ست مرات في غضون ستة أعوام.يعتقد الباحثون أن قوة القبضة هي مقياس جيد آخر لصحة الشخص. يمكنك إجراء اختبار من خلال مصافحة بسيطة، أو عن طريق أداة يتعلق بها الشخص لأطول فترة ممكنة.ويقول الخبراء إن الهدف المعقول للرجال هو 60 ثانية والنساء 30 ثانية.وفي دراسة أجريت على أكثر من نصف مليون شخص، كان الرجال الذين حققوا 30 ثانية فقط، والنساء اللواتي حققن 15 ثانية أكثر عرضة للوفاة قبل الأوان.تشير الأبحاث إلى أن تحديد الوقت الذي يستغرقه صعود 60 درجة (حوالي أربع مجموعات من السلالم) يمكن أن يتنبأ باحتمالات الإصابة بمشاكل في القلب وخطر الوفاة.ووجد الباحثون أن القيام بذلك في أقل من دقيقة واحدة هو هدف أي شخص في منتصف العمر. وأضافوا أن أي أكثر من ذلك، خاصة إذا كان أكثر من 90 ثانية، يشير إلى أن صحة الشخص "دون المستوى الأمثل".ووجدت الدراسة التي قدمت في عام 2020 أن الأشخاص الذين استغرقوا هذا الوقت الطويل كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 30 في المئة في غضون عقد من الزمن.وجدت دراسة أجريت في جامعة بيتسبرغ أن الأشخاص في الستينيات من العمر، الذين يبلغ متوسط العمر المتوقع لديهم، يسيرون بسرعة حوالي 0.8 متر في الثانية.يقول الباحثون، إن أولئك الذين تبلغ سرعة مشيتهم مترًا واحدًا في الثانية أو أكثر هم أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة لفترة أطول، بينما من المرجح أن يعيش أولئك الذين تبلغ سرعتهم 1.2 متر في الثانية فترة أطول "بشكل استثنائي".ولكن أي شخص أبطأ من 0.6 متر في الثانية قد يكون لديه "أنظمة جسدية تالفة" ويكون أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة.ويختلف الخبراء قليلًا حول السرعة "المناسبة" لفئتك العمرية، لكنهم يحددون سرعة المشي في المتوسط بناءً على العمر.20 إلى 29 - 1.34 إلى 1.36 متر في الثانية30 إلى 39 - 1.34 إلى 1.43 متر في الثانية40 إلى 49 - 1.39 إلى 1.43 متر في الثانية50 إلى 59 - 1.31 إلى 1.43 متر في الثانية60 إلى 69 - 1.24 إلى 1.34 متر في الثانية70 إلى 79 - 1.13 إلى 1.26 متر في الثانية80 إلى 89 - 0.94 إلى 0.97 متر في الثانية