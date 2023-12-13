7 أنواع من الفواكه يُنصح بتناولها على معدة فارغة

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يؤكد خبراء الصحة، أن الفواكه تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، وإذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح، فإن الجسم يحصل على المزيد من الفائدة منها. اضافة اعلان





فواكه ينصح بتناولها على معدة فارغة



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وفيما يلي مجموعة من الفواكه التي ينصح بتناولها على معدة فارغة في الصباح، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:- التفاحيوضح الأطباء، أن تفاحة في اليوم تبقيك بعيداً عن الطبيب، والسبب هو أن التفاح غني بالبكتين، وهو محرك هضمي، يساعد في عملية الهضم، ويتحكم في نوبات الجوع. كما يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، مما يعزز وظائف المخ والصحة العامة.- البطيخبالإضافة إلى مذاقه المنعش، يعتبر البطيخ فاكهة مرطبة. ونظراً لأن الفاكهة تحتوي على 92٪ ماء، فيمكن أن تكون مرطبة للغاية للجسم بعد ليلة طويلة من الصيام. يحتوي البطيخ أيضاً على نسبة عالية من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية قلبك وبشرتك.- البابايافاكهة البابايا منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف، ومليئة بالفيتامينات A وC وE. كما أنها غنية بالإنزيمات مثل البابين والكيموبابين. هذه الإنزيمات مسؤولة عن عملية الهضم ومنع الإمساك.- الأناناسهذه الفاكهة الاستوائية المليئة بفيتامين C والمنغنيز رائعة لجهازك المناعي. هذه العناصر الغذائية تساعد على تقوية جهاز المناعة والعظام. ولا يقوي الأناناس آليات الدفاع في الجسم فحسب، بل يدعم أيضاً صحة العظام ويحارب الانتفاخ والالتهابات.- الكيويتعمل هذه الفاكهة على تحسين مناعتك وصحة بشرتك وعملية الهضم. كما أنها تحتوي على الأكتينيدين، وهو إنزيم يساعد على الهضم. إن تضمين الكيوي في روتينك الصباحي يوفر لجسمك تجربة غنية بالمغذيات.- الموزبالإضافة إلى حلاوته الطبيعية، يعد الموز مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، وهو ضروري لموازنة الشوارد ودعم وظيفة العضلات. تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد لقلبك.- الكمثرىالكمثرى غنية بالفيتامينات C وK، وكذلك البوتاسيوم والنحاس. علاوة على ذلك، فإن فاكهة الكمثرى مفيدة لصحة الكلى والأمعاء والقلب.