7 أنواع من الفواكه يُنصح بتناولها على معدة فارغة

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يؤكد خبراء الصحة، أن الفواكه تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، وإذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح، فإن الجسم يحصل على المزيد من الفائدة منها.
فواكه ينصح بتناولها على معدة فارغة
وفيما يلي مجموعة من الفواكه التي ينصح بتناولها على معدة فارغة في الصباح، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
- التفاح
يوضح الأطباء، أن تفاحة في اليوم تبقيك بعيداً عن الطبيب، والسبب هو أن التفاح غني بالبكتين، وهو محرك هضمي، يساعد في عملية الهضم، ويتحكم في نوبات الجوع. كما يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، مما يعزز وظائف المخ والصحة العامة.
- البطيخ
بالإضافة إلى مذاقه المنعش، يعتبر البطيخ فاكهة مرطبة. ونظراً لأن الفاكهة تحتوي على 92٪ ماء، فيمكن أن تكون مرطبة للغاية للجسم بعد ليلة طويلة من الصيام. يحتوي البطيخ أيضاً على نسبة عالية من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية قلبك وبشرتك.
- البابايا
فاكهة البابايا منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف، ومليئة بالفيتامينات A وC وE. كما أنها غنية بالإنزيمات مثل البابين والكيموبابين. هذه الإنزيمات مسؤولة عن عملية الهضم ومنع الإمساك.
- الأناناس
هذه الفاكهة الاستوائية المليئة بفيتامين C والمنغنيز رائعة لجهازك المناعي. هذه العناصر الغذائية تساعد على تقوية جهاز المناعة والعظام. ولا يقوي الأناناس آليات الدفاع في الجسم فحسب، بل يدعم أيضاً صحة العظام ويحارب الانتفاخ والالتهابات.
- الكيوي
تعمل هذه الفاكهة على تحسين مناعتك وصحة بشرتك وعملية الهضم. كما أنها تحتوي على الأكتينيدين، وهو إنزيم يساعد على الهضم. إن تضمين الكيوي في روتينك الصباحي يوفر لجسمك تجربة غنية بالمغذيات.
- الموز
بالإضافة إلى حلاوته الطبيعية، يعد الموز مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، وهو ضروري لموازنة الشوارد ودعم وظيفة العضلات. تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مفيد لقلبك.
- الكمثرى
الكمثرى غنية بالفيتامينات C وK، وكذلك البوتاسيوم والنحاس. علاوة على ذلك، فإن فاكهة الكمثرى مفيدة لصحة الكلى والأمعاء والقلب.
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