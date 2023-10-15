7 أعراض لنقص فيتامين بـ 9 في الجسم

أسباب نقص فيتامين بـ



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أعراض نقص فيتامين بـ 9 :



يُعرف فيتامين بـ 9 أيضا باسم حمض الفوليك، ويؤدي نقص هذا الفيتامين لأعراض ومضاعفات صحية.ويحدث نقص فيتامين بـ بسبب عدد من الأسباب منها ما يلي:- اتباع نظام غذائي غير متوازن: عدم تناول مصادر غنية بالفوليك، مثل الخضروات الورقية الداكنة (مثل السبانخ والكرنب) والحمضيات والحبوب الكاملة.- الحمل: يحتاج النساء الحوامل إلى كميات إضافية من فيتامين بـ 9 لدعم نمو الجنين وتكوين الحمض النووي. وبالتالي، قد يحدث نقص فيتامين بـ 9 في حال عدم تناول كميات كافية منه خلال فترة الحمل.- مشاكل امتصاص الفوليك: بعض الأمراض والحالات الصحية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، قد تؤثر على امتصاص فيتامين بـ 9 من الطعام وتسبب نقصًا في المستويات.بالنسبة للأعراض المرتبطة بنقص فيتامين بـ 9، فقد تشمل:1- فقر الدم: يعتبر نقص فيتامين بـ 9 أحد الأسباب الشائعة لحدوث فقر الدم، والذي يتسبب في تعب شديد وضعف عام.2- تشوهات الأنبوب العصبي للجنين: في حالة النساء الحوامل، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين بـ 9 إلى تشوهات في الأنبوب العصبي للجنين، مما يؤثر على تطور الدماغ والنخاع الشوكي.3- مشاكل في الجهاز العصبي: قد يتسبب نقص فيتامين بـ 9 في ظهور أعراض عصبية مثل الشعور بالتعب والضعف العام والاكتئاب والقلق وصعوبات التركيز.4- مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يتسبب نقص فيتامين بـ 9 في ظهور مشاكل هضمية مثل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإمساك.5- إذا كنت تعاني من أعراض مشابهة أو تشك في وجود نقص فيتامين بـ 9، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مستويات الفيتامين في جسمك وتلقي العلاج المناسب.- الضعف والإعياء- التهيج- الصداع- خفقان القلب- ضيق في التنفس- تقرحات الفم- تغير لون الجلد أو الشعر