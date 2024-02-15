7 أعراض جانبية.. دراسة: حبوب منع الحمل تضر بقلوب النساء

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تشير دراسات جمعية القلب الأمريكية، إلى أن تناول حبوب منع الحمل والتدخين يزيدان من احتمالات الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة بنسبة 20 %.





التشخيص الخاطئ لأمراض القلب لدى المرأة



اختلاف اعراض بعض الأمراض لدى المرأة عن الرجل



على المرأة معرفة أعراض الأمراض الخاصة بها



أضرار حبوب منع الحمل



وقالت الدراسات إن بعض أعراض الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة كثيرًا ما يخطئ الأطباء في تشخيصها.ومن هذا المنطلق، تُنصح النساء بطلب الرعاية الصحية بشكل فوري، بمجرد الشعور بوعكة أو أعراض مرضية.وكشفت دراسة أمريكية أن أعراض النوبات القلبية لدى المرأة تكون مختلفة عن الرجل، وتتضمن العرق والدوار والغثيان، وكثيرًا ما تحدث أثناء النوم أو الخلود للراحة.وبعكس الرجل، ليس من الضروري أن تكون أعراض النوبات القلبية لدى المرأة في صورة أوجاع في الصدر أو شعور بالضغط.ويتعين على المرأة أن تكون على علم بهذه الأعراض الخاصة بها، مع العمل لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب.تعاني بعض النساء وخصوصًا عند بدء استخدام حبوب منع الحمل من مجموعة من الأعراض الجانبية المزعجة، وفقًا لموقع "الطبي".1ـ نزيف بين فترات الحيض، حيث يمكن أن تواجه النساء نزيفًا خفيفًا أو بقعًا صغيرة من الدم بين فترات الحيض.2ـ غثيان خاصة في الصباح، وقد يساعد تناول الحبوب مع الطعام أو في قبل النوم من تخفيف هذا العرض.3ـ وجع في الثدي أو زيادة حجمه عند البدء في استعمال حبوب منع الحمل.4ـ زيادة الوزن نتيجة احتباس السوائل خاصة حول الثدي والأرداف.5ـ اضطراب المزاج أو تقلب المزاج، وقد تعاني بعض النساء من الاكتئاب.6ـ قلة الرغبة الجنسية، وزيادتها في بعض الحالات.7ـ تغيرات في طبيعة الإفرازات المهبلية.