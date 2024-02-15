الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

7 أعراض جانبية.. دراسة: حبوب منع الحمل تضر بقلوب النساء

حبوب منع الحمل
أضرار حبوب منع الحمل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تشير دراسات جمعية القلب الأمريكية، إلى أن تناول حبوب منع الحمل والتدخين يزيدان من احتمالات الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة بنسبة 20 %.اضافة اعلان

التشخيص الخاطئ لأمراض القلب لدى المرأة

وقالت الدراسات إن بعض أعراض الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة كثيرًا ما يخطئ الأطباء في تشخيصها.
ومن هذا المنطلق، تُنصح النساء بطلب الرعاية الصحية بشكل فوري، بمجرد الشعور بوعكة أو أعراض مرضية.

اختلاف اعراض بعض الأمراض لدى المرأة عن الرجل

وكشفت دراسة أمريكية أن أعراض النوبات القلبية لدى المرأة تكون مختلفة عن الرجل، وتتضمن العرق والدوار والغثيان، وكثيرًا ما تحدث أثناء النوم أو الخلود للراحة.

على المرأة معرفة أعراض الأمراض الخاصة بها

وبعكس الرجل، ليس من الضروري أن تكون أعراض النوبات القلبية لدى المرأة في صورة أوجاع في الصدر أو شعور بالضغط.
ويتعين على المرأة أن تكون على علم بهذه الأعراض الخاصة بها، مع العمل لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

أضرار حبوب منع الحمل

تعاني بعض النساء وخصوصًا عند بدء استخدام حبوب منع الحمل من مجموعة من الأعراض الجانبية المزعجة، وفقًا لموقع "الطبي".
1ـ نزيف بين فترات الحيض، حيث يمكن أن تواجه النساء نزيفًا خفيفًا أو بقعًا صغيرة من الدم بين فترات الحيض.
2ـ غثيان خاصة في الصباح، وقد يساعد تناول الحبوب مع الطعام أو في قبل النوم من تخفيف هذا العرض.
3ـ وجع في الثدي أو زيادة حجمه عند البدء في استعمال حبوب منع الحمل.
4ـ زيادة الوزن نتيجة احتباس السوائل خاصة حول الثدي والأرداف.
5ـ اضطراب المزاج أو تقلب المزاج، وقد تعاني بعض النساء من الاكتئاب.
6ـ قلة الرغبة الجنسية، وزيادتها في بعض الحالات.
7ـ  تغيرات في طبيعة الإفرازات المهبلية.

اقرأ أيضا

احذرها.. هذه الأطعمة تسبب جفاف بشرتك

هل ينقذ هذا الهرمون الدماغ من مرض الزهايمر؟

5 مضاعفات خطيرة لمرض لسكري.. كيف يمكنك الوقاية منها؟

تصيب ثلثهم.. مختصون: اللوكيميا أكثر الأورام انتشارًا بين الأطفال

استشاري: العاملون بهذه الوظائف الأكثر عرضة للإصابة بالضغوط النفسية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook