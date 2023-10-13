7 أطعمة ومشروبات تساعد على حمايتك من الأمراض المزمنة

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تشتهر العديد من الأطعمة بفوائدها التي تساعد على تحسن الحالة الصحية وتجنب الوفاة المبكرة.

وكشفت الدكتور ليزا أفينسكايا خبيرة التغذية الروسية عضو الجمعية المهنية لخبراء التغذية وعلم التغذية عن قائمة بالأطعمة التي تساعد في تحسين الصحة وإطالة العمر. اضافة اعلان

ووفقا لها، فإن جميع المنتجات الغذائية الغنية بالفلافونويد لها هذا التأثير.

وأكدت الدراسات العلمية هذا التاثير الإيجابي للفلافونويدات، فقد اتضح أن جميع الفئات الفرعية لهذه المواد تحمي الجسم على المستوى الجزيئي وقادرة على حماية الإنسان من الأمراض المزمنة.





الأطعمة الغنية بالفلافونويدات



وأوضحت خبيرة التغذية، أن من ضمن الأطعمة الغنية بالفلافونويدات- الشاي بنوعيه الأسود والأخضر والثمار الطازجة والمجمدة والفلفل الحار والشوكولاتة الداكنة والبقدونس والزعتر والسبانخ.وتابعت: "يجب على الشخص التعود على تناول الخضار الورقية والثمار والفلفل بحيث تصبح من ضمن أطباق الطعام التي يتناولها يوميًا. كما تنصح بتناول كوب واحد على الأقل من الشاي الأخضر أو الأسود يوميًا لأنه مفيد أيضًا".