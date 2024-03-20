7 أطعمة ممنوعة على مريض الكوليسترول.. تعرف عليها

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يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول عامل خطر رئيس للإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.

وهناك العديد من العوامل المحتملة التي يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وتشمل هذه العوامل ما إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، وما إذا كنت تدخن، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي هو واحد من أهم العوامل، فمن المعروف أن بعض الأطعمة تزيد مستويات الكوليسترول في حين أن البعض الآخر يمكن أن يخفضها.





ارتفاع نسبة الكوليسترول



7 أطعمة ممنوعة على مريض الكوليسترول



الأطعمة التي تساعد في خفض الكوليسترول



وكشفت روزي مارتن، اختصاصية التغذية، لصحيفة "إكسبريس" عن الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت معرضًا لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول أو تعاني منه بالفعل.وحذرت خصوصُا من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، هي أسوأ سبب للتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول.وقالت: "أنت أكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم إذا تناولت الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة".ولهذا السبب حذرت من تناول سبعة أطعمة محددة، تشمل:اللحومالأجبانالكريماتالزبدةالأطعمة عالية المعالجة مثل الكيك والبسكويت والمعجناتالوجبات الجاهزةالوجبات السريعة.ونصحت اختصاصية التغذية في المقابل بتناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف.وأوضحت أن "الألياف تقتصر على الأطعمة النباتية، وبالتالي تشمل الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور، وبدائل اللحوم الغنية بالبروتين مثل الصويا والفاصوليا".ووفقًا لها، "يرتبط تناول نظام غذائي غني بالألياف بانخفاض وزن الجسم وانخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة الكوليسترول".وتابعت: "عندما تأكل النباتات الغنية بالألياف، فإنك تكتسب أيضًا مكونات صحية أخرى مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني".وبينت اختصاصية التغذية، أن "بعض الألياف، مثل بيتا جلوكان في الشوفان والشعير، تشكل هلامًا في الأمعاء يرتبط بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصه في الدم، وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم".