7 أطعمة في متناول الجميع تعطيك مظهرًا أصغر سنًا

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غالبًا ما تتأثر البشرة بنوعية النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص، فقد تكون باهتة وجافة إذا كنت لا تكثر من شرب الماء، وقد تؤدي الحلويات والسكريات أحيانًا إلى ظهور البقع. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة وفاء المحب، خبيرة البشرة، إن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تعزز مظهر بشرتك وتساعد في مكافحة علامات التقدم في السن.

وأضافت لصحيفة "ذا صن": "الجلد عضو جائع، ويحتاج إلى مجموعة واسعة من العناصر الغذائية للبقاء في صحة جيدة".





أفضل 7 أطعمة للحصول على وجه شاب



1. المأكولات البحرية لمضادات الأكسدة



2. الحمضيات والخضراوات الورقية لاحتوائها على فيتامين سي



3. الدواجن للزنك



4. البيض للبيوتين



5. الأفوكادو لفيتامين إي



6. المكسرات لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية



7. الإكثار من شرب الماء



وكشفت طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية عن أفضل سبع أطعمة للحصول على وجه شاب بشكل دائم.عندما نفكر في مضادات الأكسدة، فإننا غالبًا ما نفكر في الخضروات والفاكهة ذات الألوان الزاهية.لكن المأكولات البحرية، مثل السلمون وجراد البحر والكريل - وهو نوع من القشريات وجراد البحر ولحم السلطعون البني والقريدس، تحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى أستازانتين كاروتينويد.وهذه المأكولات ذات لون وردي أو أحمر فاتح بشكل طبيعي، وهو ما يعطيها لونها المميز.والأستازانتين هو مادة مغذية طبيعية غنية بالفوائد المضادة للالتهابات لحماية الأغشية الدهنية الموجودة في أعماق بشرتنا، مما يساعد على إبقائها رطبة وندية.ووجد أن الأستازانتين أقوى بما يصل إلى 6 آلاف مرة من فيتامين سي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.ووجدت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في علاج تدهور الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية أو أضرار أشعة الشمس، ربما بسبب نشاطه القوي المضاد للأكسدة.فيتامين سي يلعب دورًا أساسيًا في تخليق الكولاجين. وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة في تحييد الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الجلد وتسهم في الشيخوخة المبكرة.ولضمان حصولك على ما يكفي من فيتامين سي في نظامك الغذائي، تناول الفواكه الحمضية والكثير من الخضراوات الورقية، مثل السبانخ واللفت.من أجل صحة أفضل للبشرة، يجب تناول سبع إلى عشر حصص في اليوم.في حين أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في تعزيز تخليق الكولاجين، إلا أنه من المهم ملاحظة أن الكولاجين عن طريق الفم لا يحفز الكولاجين الجلدي.وهذا يعني أن تناول الكولاجين من خلال الطعام لا يزيد بشكل مباشر من إنتاج الكولاجين داخل أدمة الجلد، الطبقة العميقة من الجلد حيث يوجد معظم الكولاجين المسؤول عن بنيتها ومرونتها.لذا، فإن العلاج التجميلي مثل حقن تحفيز الكولاجين هو الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز إنتاج الكولاجين في بشرتك.يبدو أن الزنك يعمل بشكل فريد على تثبيط ظهور البقع من خلال المساعدة في توازن الهرمونات وإعادة مستويات هرمون التستوستيرون إلى طبيعتها.الزنك ضروري أيضًا لإنتاج الكولاجين، وهو ما يشفي الجلد بعد ظهور البقع.كثيرًا ما يشتكي الناس من أن البقع والندبات الصغيرة تشفى ببطء، أو تترك تغيرًا في اللون أو تصبغًا، ويمكن أن يساعد الزنك في ذلك.يعد تناول الدجاج أو الديك الرومي أو البط أو الإوز طريقة جيدة للحصول على الزنك من النظام الغذائي.لكن إذا كنت نباتيًا، يمكنك أيضًا الحصول على العناصر الغذائية من دوار الشمس أو بذور اليقطين.البيوتين هو فيتامين ب، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب7، وهو قابل للذوبان في الماء - مما يعني أنه يذوب في الماء ولا يتم تخزينه للاستخدام على المدى الطويل.بمجرد حصول جسمك على ما يكفي من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، يتم إخراج أي فائض عن طريق البول، لذلك تقل احتمالية حدوث تسمم البيوتين من المصادر الغذائية."لذلك، فإن زيادة البيوتين في نظامك الغذائي يعتبر آمنًا بشكل عام.على الجانب الآخر، فإن عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية "يمكن أن يؤدي إلى هشاشة الأظافر والشعر وتقشر الجلد وجفاف العيون".يجب اختيار البيض لزيادة البيوتين في نظامك الغذائي. يمكن للبيض المطبوخ أن يوفر حوالي 27 في المئة من كمية البيوتين اليومية الموصى بها.بياض البيض النيئ يحتوي على إنزيم يسمى أفيدين، الذي يمنع امتصاص البيوتين.و البيض أيضًا مصدر جيد للبروتين ويوفر مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 الدهنية.الأفوكادو ، مليء بالدهون الصحية وفيتامين إي، الذي يساعد على ترطيب البشرة ومنع فقدان الماء.من خلال الحفاظ على توازن الرطوبة الطبيعية للبشرة، يساهم ذلك في الحصول على بشرة أكثر نعومة.يعد فيتامين إي أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية، مما يساعد على الدفاع عن الجلد ضد الإجهاد التأكسدي الذي يحدث عندما تنتج أجسامنا مستويات عالية من الجزيئات التي قد تكون ضارة.يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى الشيخوخة المبكرة، والالتهابات المزمنة، وفي أسوأ الحالات، إلى أمراض جلدية مثل السرطان."من خلال المساعدة في تحييد الجذور الحرة في الجلد، تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي الموجود في الأفوكادو على حماية البشرة من هذه التأثيرات الضارة.هل تعاني من الاحمرار والألم والحكة؟يمكن أن يكون سببها تفاعلات التهابية في الجلد، ويمكن أن تكون علامة على التهاب جهازي إذا كنت تعاني منها كثيرًا. ويمكن لبعض الأطعمة يمكن أن تجعل الأمر أسوأ.السكر واللحوم الدهنية والمعالجة ومنتجات الألبان والكربوهيدرات البيضاء هي الأسباب الرئيسية.لكن المكسرات - مثل اللوز والجوز - تحتوي على أحماض دهنية أساسية، مثل أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء والجلد.وهي تستطيع تنظيم إنتاج زيت البشرة وتحسين ترطيبها وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة."يمكن أن تساعد أوميجا 3 أيضًا في تنعيم البشرة الخشنة والجافة، ولها تأثير مهدئ على التهيج والتهاب الجلد لدعم بشرة صحية.تشمل المصادر الغذائية الأخرى لهذه الأحماض الدهنية الأساسية أيضًا سمك السلمون وبذور الشيا وفول الصويا وبذور الكتان.دائمًا ما يتحدث خبراء الصحة عن مدى أهمية الماء، لكنه يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في مظهر بشرتك.المياه هي بمثابة الأسمدة لبشرتك، عندما تشرب ما يكفي، فإن الأمر يشبه إعطاء خلايا بشرتك مشروبًا منتظمًا، مما يجعلها ممتلئة وصحية.البشرة الرطبة تمنع بشرتك من أن تبدو متعبة وباهتة ورمادية. عندما تفتقر البشرة للرطوبة، قد تظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحًا، ويمكن أن تظهر على البشرة الجافة بقع خشنة ومتقشرة.وينصح بشرب حوالي ثمانية إلى 10 أكواب يوميًا، مما يساعد البشرة على الظهور أكثر ليونة ونعومة، فضلاً عن دعم تخليق الكولاجين.الكولاجين هو بروتين هيكلي يوفر الدعم للبشرة ويساعدها في الحفاظ على مرونتها وثباتها.وشرب الماء يساعد أيضًا في الحفاظ على الدورة الدموية الجيدة، مما يضمن وصول العناصر الغذائية والأكسجين إلى خلايا الجلد بكفاءة.