7 أسباب للمعاناة من الصداع الصباحي.. تعرف على أخطرها

أ أ

يعاني بعض الناس من الشعور بالصداع عند الاستيقاظ، الأمر الذي يرجع إلى مجموعة من الأسباب.

في كثير من الأحيان، لايستدعي الصداع الصباحي، القلق بشكل مفرط، إذ لكن إذا حدث بشكل متكرر، يجب استشارة الطبيب. اضافة اعلان

وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة للشعور بالصداع في الصباح، وفقًا لصحيفة "ذا صن":





1. انقطاع التنفس أثناء النوم



ما العلاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم وصداع في الرأس؟



2. طحن الأسنان ليلاً



3. النوم السيئ



4. مسكنات الألم



5. الأكل أو الشرب



6. القلق أو الاكتئاب



7. ورم في المخ



وفقًا لأخصائية الأعصاب، نسيمة شادر، فإن الصداع الصباحي المزمن عادة ما يكون إما صداعًا نصفيًا أو صداع التوتر .وغالبًا ما يبدو الصداع النصفي وكأنه ألم في جانب واحد من الرأس، إلى جانب أعراض مثل الحساسية للضوء أو الغثيان.أما صداع التوتر، فإنه يظهر في صورة ضغط شديد حول الرأس. ومن المرجح أن يمر به الشخص إذا كان يعاني من القلق أو الاكتئاب، وفقًا للدكتور شادر.ومهما كان نوع الصداع الذي تعاني منه، قالت طبيب الأعصاب، إنه يمكن أن يكون ناجمًا عن انقطاع التنفس أثناء النوم.وقد يكون من الصعب على الشخص معرفة إصابته به إذا كان ينام بمفرده، لكن إذا كان بجانبه أحد فيحتمل أن يرصد الأعراض متمثلة في أصوات لهث أو شخير أو اختناق أو صوت شخير عالٍ.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانا، فإن العلامات الأخرى التي تشير إلى الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم تشمل:-الشعور بالتعب الشديد أثناء النهار على الرغم من النوم.-صعوبة في التركيز.-وجود تقلبات مزاجية.-الإصابة بالصداع عند الاستيقاظ.وفقا لطبيب الأعصاب الرياضي، فيرنون ويليامز، فإن نقص الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط في الرأس مما يؤدي إلى الصداع.عادة ليلية أخرى قد تكون هي السبب وراء صداع الصباح، هي طحن الأسنان..وهذه العادة يمكن أن تسبب الكثير من التوتر في الفك، والذي بدوره يمكن أن يسبب صداعًا شديدًا في الصباح.وفقا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، يمكن أن تشمل أعراض طحن الأسنان ما يلي:-آلام الوجه والرقبة والكتف.-ألم الفك، الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الفك الصدغي.-الأسنان البالية أو المكسورة.-الصداع.-ألم الأذن.-النوم المضطرب.وفقا للدكتورة شادر: هناك علاقة متكاملة بين النوم والصداع. يمكن أن تسبب نوعية النوم السيئة الصداع، وتحسين نوعية النوم يمكن أن يساعد في تخفيفه.وهناك الكثير من الأشياء التي قد تسبب قلة نومك والأرق، بدءًا من التوتر والقلق والاكتئاب وحتى الكافيين والنيكوتين أو بيئة نوم غير مريحة.ويوصى بالذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، والاسترخاء قبل النوم من خلال قراءاة كتاب، أو الحصول على حمام بدلاً من استخدام الهاتف، وممارسة الرياضة بانتظام والتأكد من أن غرفة النوم مظلمة.ويجب الذهاب إلى الطبيب إذا كنت تعاني من صعوبة النوم لعدة أشهر، إلى درجة أنها تؤثر على حياتك اليومية.تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية في كثير من الأحيان أو لفترة طويلة يمكن أن يسبب الصداع الناتج عن الإفراط في استخدام الدواء، وفقًا للدكتورة شادر.ولتجنب ذلك، تنصح أخصائية الأعصاب باستخدام المسكنات لمدة لا تزيد عن 10 أيام في الشهر أو مرتين في الأسبوع. ويمكن لطبيبك مساعدتك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التوقف عنه استخدامها تدريجيًا.الحساسية الغذائية يمكن أن تسبب الصداع النصفي، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الصداع والألم.وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة "نيوترنتس"، أن الأطعمة المصنعة واللحوم المصنعة والجبن القديم كلها أسباب شائعة للصداع.ويمكن أن تكون القهوة أيضًا سببًا للصداع الصباحي. إذا لم يحصل الشخص على القدر المعتاد خلال النهار، فقد يمر جسمك بالانسحاب أثناء الليل. وقد تكون هذه علامة على التوقف عن شرب القهوة وتجنب الكافيين في فترة ما بعد الظهر.المعاناة من القلق أو الاكتئاب يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للصداع، بما في ذلك في الصداع الصباحي.وفي المقابل، يعد الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق، وفقًا للدكتورة شادر.هناك احتمال ضئيل جدًا أن يكون سبب الصداع الصباحي هو زيادة الضغط في الدماغ بسبب ورم أو كتلة في المخ .وتوصي مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا بالتحدث إلى الطبيب إذا كنت تعاني من الصداع:مع المرض-إذا كنت لم تعان منه في السابق.-الاستيقاظ في الليل.-مشاكل في العين مثل رؤية الأضواء الساطعة أو البقع العمياء.-المعاناة من الصداع بشكل مطرد على مدى أسابيع أو أشهر..