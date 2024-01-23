6 نصائح للشفاء سريعًا من الأنفلونزا الموسمية

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تعد الأنفلونزا عدوى تنفسية شديدة يسببها فيروس الأنفلونزا، وتستمر أعراضها عادة لمدة أسبوع أو أكثر، لكن الأعراض الشديدة تستمر لمدة يومين أو ثلاثة وفق مجلة "health line" . اضافة اعلان





الأنفلونزا.. عدوى فيروسية شديدة تستمر لمدة أسبوع



6 نصائح للتغلب على أعراض الأنفلونزا



1ـ البقاء في المنزل



2ـ شرب السوائل



3ـ سهولة التنفس





4ـ الأطعمة الصحية



5ـ النوم قدر الإمكان



6ـ لقاح الأنفلونزا



وقالت المجلة إن أفضل طريقة للتغلب على الأنفلونزا بسرعة هي الراحة، والحفاظ على رطوبة جسمك، ولكن هناك بعض الأشياء الإضافية التي يمكنك تجربتها للشعور بالتحسن.وتقدم مجلة "health line" عدد من النصائح المهمة للتقليل من أعراض الأنفلونزا والشفاء منها نهائيًا:يحتاج جسمك إلى الوقت والطاقة لمحاربة فيروس الأنفلونزا، مما يعني أنه يجب تغيير روتينك اليومي، لذا ابق في المنزل وقم بتعليق المهمات اليومية حتى تشعر بالتحسن.البقاء في المنزل يمنع أيضًا انتقال الأنفلونزا إلى أشخاص آخرين في مكان عملك، إذ تكون الأنفلونزا خطيرة بالنسبة لكبار السن والأطفال الصغار.أحد أعراض الأنفلونزا هو ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى التعرق، وقد تعاني أيضًا من نوبات القيء أو الإسهال، وبالتالي يحتاج جسمك إلى الكثير من السوائل لتعويض السوائل المفقودة.الماء هو الأفضل، لكن يمكنك أيضًا شرب شاي الأعشاب أو الشاي مع العسل، لما له من تأثير مهدئ على الأعراض بينما تبقيك رطبًا، وتجنب تمامًا شرب الكافيين.قد يكون من الصعب النوم مع انسداد الأنف والسعال، لذا جرب هذه النصائح للتنفس بشكل أسهل والحصول على نوم أفضل أثناء الليل:ـ استخدم وسادة إضافية لدعم رأسك وتخفيف ضغط الجيوب الأنفية.ـ خذ حمامًا ساخنًا قبل النوم.جسمك يحتاج إلى تغذية أفضل للتعافي من الأنفلونزا، حيث توفر الفواكه والخضراوات الطازجة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة التي تقوي جهاز المناعة لديك أثناء محاربة الفيروس.قد لا تكون لديك شهية كبيرة، ولكن لا يزال من المهم تناول وجبات منتظمة للحفاظ على قوتك.النوم هو أفضل دواء لجسمك أثناء محاربة الأنفلونزا، إن مشاهدة التلفاز وأنت مستلقٍ على الأريكة ليست فكرة سيئة، ولكن لا ينبغي عليك الإفراط في المشاهدة طوال الليل.اذهب إلى السرير مبكرًا عن المعتاد واستمتع بالنوم، يمكنك أيضًا أخذ قيلولة أثناء النهار لمنح جسمك مزيدًا من الوقت للتعافي، حيث تقلل الراحة والنوم أيضًا من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا.يتم إنتاج لقاح الأنفلونزا السنوي بناءً على توقعات العلماء بشأن سلالة الأنفلونزا التي ستهيمن على موسم الأنفلونزا القادم. لكن في بعض الأحيان، يخطئون في فهم الأمر.إن الحصول على لقاح الأنفلونزا بعد إصابتك بالفعل بالأنفلونزا يمكن أن يحميك من سلالات أخرى من الفيروس.