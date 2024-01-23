الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

6 نصائح للشفاء سريعًا من الأنفلونزا الموسمية

الانفلونزا
الأنفلونزا الموسمية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعد الأنفلونزا عدوى تنفسية شديدة يسببها فيروس الأنفلونزا، وتستمر أعراضها عادة لمدة أسبوع أو أكثر، لكن الأعراض الشديدة تستمر لمدة يومين أو ثلاثة وفق مجلة "health line" .اضافة اعلان

الأنفلونزا.. عدوى فيروسية شديدة تستمر لمدة أسبوع

وقالت المجلة إن أفضل طريقة للتغلب على الأنفلونزا بسرعة هي الراحة، والحفاظ على رطوبة جسمك، ولكن هناك بعض الأشياء الإضافية التي يمكنك تجربتها للشعور بالتحسن.

6 نصائح للتغلب على أعراض الأنفلونزا

وتقدم مجلة "health line" عدد من النصائح المهمة للتقليل من أعراض الأنفلونزا والشفاء منها نهائيًا:

1ـ البقاء في المنزل

يحتاج جسمك إلى الوقت والطاقة لمحاربة فيروس الأنفلونزا، مما يعني أنه يجب تغيير روتينك اليومي، لذا ابق في المنزل وقم بتعليق المهمات اليومية حتى تشعر بالتحسن.
البقاء في المنزل يمنع أيضًا انتقال الأنفلونزا إلى أشخاص آخرين في مكان عملك، إذ تكون الأنفلونزا خطيرة بالنسبة لكبار السن والأطفال الصغار.

2ـ شرب السوائل

أحد أعراض الأنفلونزا هو ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى التعرق، وقد تعاني أيضًا من نوبات القيء أو الإسهال، وبالتالي يحتاج جسمك إلى الكثير من السوائل لتعويض السوائل المفقودة.
الماء هو الأفضل، لكن يمكنك أيضًا شرب شاي الأعشاب أو الشاي مع العسل، لما له من تأثير مهدئ على الأعراض بينما تبقيك رطبًا، وتجنب تمامًا شرب الكافيين.

3ـ سهولة التنفس

قد يكون من الصعب النوم مع انسداد الأنف والسعال، لذا جرب هذه النصائح للتنفس بشكل أسهل والحصول على نوم أفضل أثناء الليل:
ـ استخدم وسادة إضافية لدعم رأسك وتخفيف ضغط الجيوب الأنفية.
ـ خذ حمامًا ساخنًا قبل النوم.


4ـ الأطعمة الصحية

جسمك يحتاج إلى تغذية أفضل للتعافي من الأنفلونزا، حيث توفر الفواكه والخضراوات الطازجة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة التي تقوي جهاز المناعة لديك أثناء محاربة الفيروس.
قد لا تكون لديك شهية كبيرة، ولكن لا يزال من المهم تناول وجبات منتظمة للحفاظ على قوتك.

5ـ النوم قدر الإمكان

النوم هو أفضل دواء لجسمك أثناء محاربة الأنفلونزا، إن مشاهدة التلفاز وأنت مستلقٍ على الأريكة ليست فكرة سيئة، ولكن لا ينبغي عليك الإفراط في المشاهدة طوال الليل.
اذهب إلى السرير مبكرًا عن المعتاد واستمتع بالنوم، يمكنك أيضًا أخذ قيلولة أثناء النهار لمنح جسمك مزيدًا من الوقت للتعافي، حيث تقلل الراحة والنوم أيضًا من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا.

6ـ لقاح الأنفلونزا

يتم إنتاج لقاح الأنفلونزا السنوي بناءً على توقعات العلماء بشأن سلالة الأنفلونزا التي ستهيمن على موسم الأنفلونزا القادم. لكن في بعض الأحيان، يخطئون في فهم الأمر.
إن الحصول على لقاح الأنفلونزا بعد إصابتك بالفعل بالأنفلونزا يمكن أن يحميك من سلالات أخرى من الفيروس.

اقرأ أيضا

ألوان الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر.. ما الفرق؟ وأيها صحي أكثر؟

هل عصائر الفاكهة مسؤولة عن زيادة السمنة لدى الأطفال والبالغين؟

أبرزها "العطور والماء".. 8 مسببات لجفاف البشرة وتشققها في الشتاء

إنجاز علمي.. فريق بحثي سعودي يحدد الجين المسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا

رابعها أوصى بها النبي ﷺ.. 5 عادات تساعدك على العيش طويلا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الغدة الدرقية
3:15 م الإثنين، 22 يناير 2024

زيادة الوزن والشعور الدائم بالبرد.. علامة على مرض خفي

عملية جراحية
1:55 م الإثنين، 22 يناير 2024

في 7 ساعات.. نجاح زراعة إبهامين مبتوين لمريض بالرياض

علاج الشخير
12:25 م الإثنين، 22 يناير 2024

لهذا يزداد الشخير في الشتاء.. كيف تتخلص من المشكلة المزعجة؟

أمراض القلب
11:57 ص الإثنين، 22 يناير 2024

للنساء.. هذا الطعام يحميك من الأمراض المزمنة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

جامعة الفيصل
11:05 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. اليوم فتح باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة.. جهز أوراقك

سلطان آل فالح1
10:40 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

خبير مالي يتحدث عن أزمة إدارة تكاليف ليلة الزواج بالمملكة (فيديو)

الراتب
10:04 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. 5 أيام على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

الهيئة الملكية بالجبيل
10:04 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

رابط وطريقة التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل براتب 11 ألف ريال

أهم 10
9:48 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 120 ألف فرصة وظيفية وروشتة للإنفاق الأسري المتوازن

ارستغفار
9:43 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

أمان من العذاب.. نفحات الاستغفار تتصدر "إكس" في المملكة