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6 فيتامينات تحفظ شعرك من السقوط والهشاشة والتكسر

الفيتامينات تحمي الشعر من التساقط
الفيتامينات تحمي الشعر من التساقط
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يؤدي نقص الفيتامينات في الجسم إلى مشكلة تساقط الشعر للكثير من الناس، مما يؤثر على صحتهم العاطفية، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India.اضافة اعلان
وللتعرف على أوجه القصور والعمل على معالجتها، تم تسليط الضوء على ما يلي:

1. فيتامين D

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين D إلى هشاشة الشعر وسهولة تكسره، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر وترققه بشكل مفرط.
إن المستويات المنخفضة من فيتامين D مسؤولة أيضًا عن شيب الشعر.
إذا كان الجسم يفتقر إلى الفيتامين بشكل مفرط، فيمكن تناول الأسماك الدهنية وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة بكمية صحية.
كما أن زيادة التعرض لأشعة الشمس مفيد للجسم لاستعادة فيتامين D.

2. فيتامين A

يؤدي نقص فيتامين A إلى ترقق الشعر وتساقطه بشكل مفرط. ستستغرق فترة إعادة النمو بعد تساقط الشعر أشهرًا، في حين يمكن أيضًا ملاحظة حدوث قشرة الرأس بكمية كبيرة.
والخبر الإيجابي هو أنه يمكن تعويض نقص فيتامين A عن طريق تناول كبسولات فيتامين A.
وللحصول على نتائج أفضل، ينبغي تناول الخضروات البرتقالية والصفراء اللون الغنية بفيتامين A، مثل البطاطا الحلوة والجزر والفلفل، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الداكنة.
يمكن أيضًا تناول زيت كبد سمك القد لزيادة مستويات فيتامين A في الجسم.

3. فيتامين E

يمكن أن يشير تساقط الشعر اليومي وترقق فروة الرأس إلى نقص فيتامين E. يكون الأشخاص، الذين يعانون من انخفاض فيتامين E، معرضين أيضًا لاضطرابات المناعة الذاتية مثل الثعلبة البقعية.
يمكن تناول فيتامين E، عن طريق المكملات الغذائية أو يمكن أن يؤدي استهلاك بذور دوار الشمس والسبانخ واللوز والأفوكادو إلى زيادة مستوى فيتامين E في الجسم.
كما يمكن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت ثمر الورد مع زيت الزيتون للحصول على نتائج أفضل.

4. فيتامين C

إذا كان الشخص يعاني من جفاف الشعر والأطراف المتقصفة وزيادة التساقط وبطء النمو، فمن الممكن أن يكون هناك نقص لفيتامين C في الجسم.
ينبغي للمرء أن يحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البروكلي والفلفل والحمضيات والفراولة في نظامه الغذائي لتحسين مستوى فيتامين C في الجسم.

5. حمض الفوليك

إن فيتامين B9 أو حمض الفوليك مهم جداً لأنه المسؤول عن نمو الخلايا وانقسامها. إذا لم يكن لدى الجسم ما يكفي من حمض الفوليك، فيمكن أن يضعف نمو انقسام الخلايا المطلوب لإنتاج شعر جديد.
سيؤدي نقص حمض الفوليك إلى إبطاء العملية وربما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط.
إن الخبر السار هو أنه يمكن استعادة مستويات حمض الفوليك الكافية عن طريق تناول الخضراوات الورقية والحمضيات والعدس والفاصوليا.
وبالتالي يساعد فيتامين B9 في تغذية الشعر الكثيف بمعدل نمو سريع.

6. حديد

يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى تساقط شعر فروة الرأس مع توقف نمو الشعر مما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ترقق الشعر.
على الرغم من أن نقص الحديد يمكن علاجه باتباع نظام غذائي جيد ومكملات الحديد، لكن يمكن أيضًا ببساطة تناول أدوية الحديد عن طريق الفم.
للحصول على نتائج أفضل، ينبغي إدراج العدس والسبانخ والفاصوليا واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة في النظام الغذائي، أو المصادر الحيوانية التي من شأنها تحسين مستوى الحديد في الجسم، ومن شأنها أن تقلل من دورة تساقط الشعر.

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