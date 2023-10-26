6 علامات للإصابة بسرطان الكبد

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سرطان الكبد هو سرطان يبدأ في خلايا الكبد، يستقر في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الحِجاب الحاجز وفوق المعدة.

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وقد تتكون العديد من أنواع السرطانات في الكبد. النوع الأكثر انتشارًا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية، والذي يبدأ في النوع الأساسي من خلايا الكبد (الخلايا الكبدية). تندر الأنواع الأخرى من سرطان الكبد، مثل سرطان الأقنية الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي.



يشيع السرطان الذي ينتشر إلى الكبد أكثر من السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد. السرطان الذي يبدأ في منطقة أخرى من الجسم - مثل القولون أو الرئة أو الثدي - ثم ينتشر إلى الكبد يدعى سرطان نقيلي وليس سرطان الكبد. هذا النوع من السرطان يسمى باسم العضو الذي بدأ به - مثل سرطان القولون النقيلي لوصف السرطان الذي بدأ في القولون وانتشر إلى الكبد.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن بعض العلامات التحذيرية للمرض، على النحو التالي:





اصفرار الجلد



انتفاح البطن



كتلة على الجانب الأيمن



حكة في الجلد



فقدان الشهية



فقدان الوزن



يمكن أن يتسبب سرطان الكبد في تحول لون الجلد وبياض العينين إلى اللون الأصفر، وهو ما يُعرف باليرقان.ويحدث ذلك إذا تسبب الورم في انسداد القناة الصفراوية أو توقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.والقناة الصفراوية عبارة عن أنبوب يقوم عادة بتصريف سائل يسمى البيليروبين – وهو صبغة صفراء تتشكل عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء – من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة.لكن الأورام يمكن أن تسبب تراكم البيليروبين في الدم، مما قد يتسبب في تحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى براز شاحب وبول داكن وحكة في الجلد.ومع ذلك، يمكن أن يحدث اليرقان أيضًا بسبب أمراض الكبد المرتبطة بالكحول، وحصوات المرارة، والتهاب الكبد، والتهاب البنكرياس، ومرض الخلايا المنجلية، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وحثت أي شخص يعاني من اليرقان على طلب المساعدة الطبية العاجلة، موضحة أن هذه الحالة شائعة وغير ضارة عادة عند الأطفال حديثي الولادة.قد يكون انتفاخ البطن علامة على الإصابة بسرطان الكبد.مع نمو الورم، يمكن أن يؤدي إلى تورم في الجانب الأيمن من البطن، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب تورم المعدة هو وجود ورم يزيد الضغط في الكبد، مما قد يؤدي إلى عودة الدم إلى الأوردة. ويمكن أن يسبب هذا الضغط الاستسقاء - إخراج السوائل من الأوردة وتتراكم في البطن.ويمكن أن يؤدي سرطان الكبد أيضًا إلى حدوث الاستسقاء إذا فشل العضو في إنتاج ما يكفي من الألبومين. يعد بروتين الدم هذا أمرًا حيويًا لمنع تسرب السوائل من مجرى الدم إلى البطن وأنسجة الجسم.وتقول المؤسسة الخيرية، إن البطن المنتفخ قد يكون مصحوبا بأوردة منتفخة تظهر تحت سطح البطن بسبب زيادة الضغط في الكبد.وجود كتلة على الجانب الأيمن من البطن يمكن أن يكون علامة تحذيرية لسرطان الكبد.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الكتلة الصلبة الموجودة أسفل القفص الصدري، والتي قد تكون مؤلمة، يمكن أن تكون ورمًا. وقد لايمكن ملاحظته إلا في مرحلة لاحقة، بعد نمو الورم.ومن الغريب أن هذه الكتلة يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا في الكتف الأيمن، وفقًا للعالم في مركز لندن للسرطان، ماكميلان كريس ستيل.ويمكن أن يحدث هذا ما يسمى بالألم الرجيع إذا قام الكبد بتحفيز الأعصاب الموجودة تحت الحجاب الحاجز - وهي شريحة من العضلات الموجودة تحت الرئتين - والتي تتصل بالأعصاب في الكتف الأيمن.بالإضافة إلى تحول الجلد إلى اللون الأصفر، فإن سرطان الكبد يمكن أن يسبب أيضًا حكة في الجلد.سبب هذه الحكة هو الأملاح الصفراوية.يقوم الكبد بإنتاج الصفراء للمساعدة في هضم الطعام. ولكن عندما تصبح القنوات الصفراوية مسدودة، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب ورم، يمكن أن تترسب الأملاح الصفراوية في الجلد.يقول ستيلإن هذا يمكن أن يؤدي إلى حكة شديدة. وتوصي مؤسسة أبحاث السرطان بالاستحمام لغسل الأملاح الصفراوية واستخدام مرطب لتخفيف الحكة.العديد من أعراض سرطان الكبد يمكن أن تؤثر على عملية الهضم وبالتالي الشهية.تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن الغثيان وعسر الهضم وألم وانتفاخ البطن كلها أعراض لسرطان الكبد تؤثر على عملية الهضم.ونتيجة لذلك، فإن المصابين بسرطان الكبد قد يفقدون شهيتهم ويشعرون بالشبع بعد تناول كميات صغيرة فقط، كما تقول أبحاث السرطان.فقدان الكثير من الوزن دون قصد يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الكبد.يمكن أن يحدث هذا إذا كانت الأعراض - مثل فقدان الشهية أو تورم البطن - تعني أن الشخص يأكل أقل من المعتاد.ومع ذلك، بالنسبة للعديد من مرضى السرطان، هناك محفز خارجي لفقدان الوزن.قد ينخفض الوزن بسبب الدنف، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.وتسمى أيضًا متلازمة الهزال، وهي حالة لا يمتص فيها الجسم جميع الدهون والبروتينات والكربوهيدرات من الطعام ويحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد. يمكن أن يحدث في مرضى السرطان والذين يعانون من أمراض مزمنة.وتحث المؤسسة الصحية الأشخاص على زيارة الطبيب إذا لم يكن هناك سبب واضح لفقدان الوزن، حتى يتمكن الطبيب من التحقيق.