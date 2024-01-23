الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

6 علامات في القدمين ترتبط بمرض السكري.. تعرف عليها

علامات في القدمين ترتبط بمرض السكري
علامات مرض السكري تظهر في القدمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تحدث الإصابة بمرض السكري نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفي بعض الحالات، يمكن أن يتطور المرض إلى اعتلال الأعصاب السكري ويؤدي إلى ظهور ست علامات تحذيرية. اضافة اعلان

أعراض الاعتلال العصبي

وكشف (The Good Foot Doctor) في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن أبرز أعراض الاعتلال العصبي. وأوصى الطبيب بالبحث عن العلامات الستة التالية:
إحساس بالحرقان (خاصة في أسفل قدميك في الكعبين وباطن القدمين وأصابع القدم)
الخدر
دبابيس وإبر
الاحساس بالوخز
برودة القدم 
فقدان الإحساس في القدمين.
وعندما سُئل عن علاج المشكلة، أوضح أنه إذا كان الاعتلال العصبي مرتبطًا بمرض السكري، "فأنت بحاجة إلى النظر إلى مستويات السكر في الدم لديك".
مع ذلك، أشار إلى أن تلف الأعصاب "لا يمكن علاجه في الغالب اعتمادًا على السبب"، بحسب صحيفة "إكسبريس".

الاعتلال العصبي يظهر مع تقدم المرض

وفي مقابلة سابقة، كشفت الدكتورة ديبورا لي، لصحيفة "إكسبريس"، أن ما يصل إلى 50 بالمئة من مرضى السكري سوف يصابون بأعراض الاعتلال العصبي مع تقدم المرض.
وأوضحت أن الاعتلال العصبي السكري قد لا يصيب الساقين والقدمين فحسب، بل قد يصيب اليدين والذراعين أيضًا.
وأشارت إلى أن العلامات التحذيرية الستة تميل إلى الظهور في اليدين والقدمين أولاً، ثم تتقدم إلى الكاحلين والمعصمين.
وتابعت: "كل هذا مهم، لأن الشخص قد لا يشعر بالألم، على سبيل المثال، إذا حرق قدمه أو أصيب ببثور، وبالتالي لا يحصل على رد فعل سريع لرفع القدم من الحرارة أو تغيير حذائه كما سيكون الرد الطبيعي".

الإصابة بقرح القدم والساق

وحذرت الدكتورة لي من أن "مرضى السكر معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بقرح القدم والساق. وفي الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب العظم والنقي والغرغرينا والإنتان ويتطلب بتر الأطراف".
وتابعت: "ولمنع حدوث ذلك، يجب على مرضى السكري إجراء فحوصات منتظمة للقدمين".
ووفقًا لها، فإن المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بارتفاع السكر في الدم يمكن أن يساعدوا في تقليل خطر الإصابة بالاعتلال العصبي من خلال التحكم في نسبة السكر في الدم.

اقرأ أيضا

بالساعة واليوم.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين

دراسة: هذا ما يفعله مشروب طاقة واحد شهريًا في الشباب

منها الوقاية من أمراض القلب.. 4 فوائد صحية لشرب القهوة في الصباح

ألوان الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر.. ما الفرق؟ وأيها صحي أكثر؟

هل عصائر الفاكهة مسؤولة عن زيادة السمنة لدى الأطفال والبالغين؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-23 at 1.25.40 AM
2:33 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

أبرزها "العطور والماء".. 8 مسببات لجفاف البشرة وتشققها في الشتاء

الملاريا
7:38 م الإثنين، 22 يناير 2024

إنجاز علمي.. فريق بحثي سعودي يحدد الجين المسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا

الخرف - الشيخوخة - مسن - كبار السن
4:53 م الإثنين، 22 يناير 2024

رابعها أوصى بها النبي ﷺ.. 5 عادات تساعدك على العيش طويلا

الغدة الدرقية
3:15 م الإثنين، 22 يناير 2024

زيادة الوزن والشعور الدائم بالبرد.. علامة على مرض خفي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة التجارة
5:25 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

خطأ في المحرك يتسبب في حوادث مميتة.. التجارة تستدعي 436 سيارةمن طراز "جينسيس"

أخبار السعودية
4:59 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

أخبار السعودية.. ترقية قيادات في عدد من الوزارات و6 قرارات مهمة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

كيف-تربح-من-الفيس-بوك-100-دولار-يوميا-في-عام-2021
4:16 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"لا أستطيع أن أصدق أنه رحل".. تحذير مستخدمي فيسبوك من أحدث عملية احتيال

أرامكو
3:34 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

سارع بالتقديم.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

GEhq9OcW8AAGyAH
3:23 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

17 قرارًا مهمًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

وزارة التجارة
3:06 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"التجارة" تُقرر إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس