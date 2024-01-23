6 علامات في القدمين ترتبط بمرض السكري.. تعرف عليها

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تحدث الإصابة بمرض السكري نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفي بعض الحالات، يمكن أن يتطور المرض إلى اعتلال الأعصاب السكري ويؤدي إلى ظهور ست علامات تحذيرية. اضافة اعلان





أعراض الاعتلال العصبي



الاعتلال العصبي يظهر مع تقدم المرض



الإصابة بقرح القدم والساق



وكشف (The Good Foot Doctor) في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن أبرز أعراض الاعتلال العصبي. وأوصى الطبيب بالبحث عن العلامات الستة التالية:إحساس بالحرقان (خاصة في أسفل قدميك في الكعبين وباطن القدمين وأصابع القدم)الخدردبابيس وإبرالاحساس بالوخزبرودة القدمفقدان الإحساس في القدمين.وعندما سُئل عن علاج المشكلة، أوضح أنه إذا كان الاعتلال العصبي مرتبطًا بمرض السكري، "فأنت بحاجة إلى النظر إلى مستويات السكر في الدم لديك".مع ذلك، أشار إلى أن تلف الأعصاب "لا يمكن علاجه في الغالب اعتمادًا على السبب"، بحسب صحيفة "إكسبريس".وفي مقابلة سابقة، كشفت الدكتورة ديبورا لي، لصحيفة "إكسبريس"، أن ما يصل إلى 50 بالمئة من مرضى السكري سوف يصابون بأعراض الاعتلال العصبي مع تقدم المرض.وأوضحت أن الاعتلال العصبي السكري قد لا يصيب الساقين والقدمين فحسب، بل قد يصيب اليدين والذراعين أيضًا.وأشارت إلى أن العلامات التحذيرية الستة تميل إلى الظهور في اليدين والقدمين أولاً، ثم تتقدم إلى الكاحلين والمعصمين.وتابعت: "كل هذا مهم، لأن الشخص قد لا يشعر بالألم، على سبيل المثال، إذا حرق قدمه أو أصيب ببثور، وبالتالي لا يحصل على رد فعل سريع لرفع القدم من الحرارة أو تغيير حذائه كما سيكون الرد الطبيعي".وحذرت الدكتورة لي من أن "مرضى السكر معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بقرح القدم والساق. وفي الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب العظم والنقي والغرغرينا والإنتان ويتطلب بتر الأطراف".وتابعت: "ولمنع حدوث ذلك، يجب على مرضى السكري إجراء فحوصات منتظمة للقدمين".ووفقًا لها، فإن المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بارتفاع السكر في الدم يمكن أن يساعدوا في تقليل خطر الإصابة بالاعتلال العصبي من خلال التحكم في نسبة السكر في الدم.