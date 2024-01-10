6 علامات على الإصابة بسرطان الرئة.. تعرف عليها

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يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، لكنه قد يكون من الصعب اكتشاف أعراضه لأنها غالبًا ما لا تظهر إلا بعد تفاقم المرض. اضافة اعلان





6 أعراض لسرطان الرئة



سعال سرطان الرئة



أعراض أخرى لسرطان الرئة يجب الانتباه إليها



وحددت الطبيبة الأيرلندية، الدكتورة مونيكا بيريز أويكيه، العلامات ستة أعراض يجب الانتباه إليها، وتشمل وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس":استمرار السعال حتى بعد ثلاثة أسابيعبحة في الصوتسعال مصحوب بالدمفقدان الوزن غير المبررضيق في التنفستغيير في السعال الطبيعي (خاصة المدخنين)يعد السعال المستمر أكثر أعراض سرطان الرئة شهرة، وفقا لمؤسسة "روي كاسل" لسرطان الرئة.وتنصح المؤسسة:"إذا كنت تعاني من السعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو كان لديك سعال تغير أو ازداد سوءًا وكان لديك اختبار كوفيد سلبيًا ، فيجب عليك الاتصال بالطبيب".ووفقًا لها، "يتوقع الناس في كثير من الأحيان أن يكون سعال سرطان الرئة سعالًا شديدًا، ولكن لا يوجد أي نوع معين من السعال يرتبط بسرطان الرئة".وأشارت إلى أنه "يمكن أن يكون السعال الناجم عن سرطان الرئة رطبًا وجافًا. ويتعلق الأمر بطول الفترة التي تعاني فيها من السعال، وليس بنوع السعال الذي تعاني منه".يعد سعال الدم وفقدان الوزن غير المبرر وضيق التنفس من بين الأعراض "الرئيسية" لسرطان الرئة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.تشمل بعض الأعراض الشائعة الأخرى التي يجب البحث عنها ما يلي:وجع أو ألم عند التنفس أو السعالالتعب المستمر بسبب نقص الطاقةويعتبر الصوت الأجش من الأعراض الأقل شيوعًا.تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:تغيرات في مظهر الأصابع، مثل أن تصبح أكثر انحناءً أو أن تصبح أطرافها أكبر (تعجر الأصابع)صعوبة في البلع (عسر البلع) أو ألم عند البلعالصفيرتورم الوجه أو الرقبةألم مستمر في الصدر أو الكتف