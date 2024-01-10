6 علامات على الإصابة بسرطان الرئة.. تعرف عليها

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يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، لكنه قد يكون من الصعب اكتشاف أعراضه لأنها غالبًا ما لا تظهر إلا بعد تفاقم المرض.
6 أعراض لسرطان الرئةوحددت الطبيبة الأيرلندية، الدكتورة مونيكا بيريز أويكيه، العلامات ستة أعراض يجب الانتباه إليها، وتشمل وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس":
استمرار السعال حتى بعد ثلاثة أسابيع
بحة في الصوت
سعال مصحوب بالدم
فقدان الوزن غير المبرر
ضيق في التنفس
تغيير في السعال الطبيعي (خاصة المدخنين)
سعال سرطان الرئةيعد السعال المستمر أكثر أعراض سرطان الرئة شهرة، وفقا لمؤسسة "روي كاسل" لسرطان الرئة.
وتنصح المؤسسة:"إذا كنت تعاني من السعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو كان لديك سعال تغير أو ازداد سوءًا وكان لديك اختبار كوفيد سلبيًا ، فيجب عليك الاتصال بالطبيب".
ووفقًا لها، "يتوقع الناس في كثير من الأحيان أن يكون سعال سرطان الرئة سعالًا شديدًا، ولكن لا يوجد أي نوع معين من السعال يرتبط بسرطان الرئة".
وأشارت إلى أنه "يمكن أن يكون السعال الناجم عن سرطان الرئة رطبًا وجافًا. ويتعلق الأمر بطول الفترة التي تعاني فيها من السعال، وليس بنوع السعال الذي تعاني منه".
أعراض أخرى لسرطان الرئة يجب الانتباه إليهايعد سعال الدم وفقدان الوزن غير المبرر وضيق التنفس من بين الأعراض "الرئيسية" لسرطان الرئة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.
تشمل بعض الأعراض الشائعة الأخرى التي يجب البحث عنها ما يلي:
وجع أو ألم عند التنفس أو السعال
التعب المستمر بسبب نقص الطاقة
ويعتبر الصوت الأجش من الأعراض الأقل شيوعًا.
تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:
تغيرات في مظهر الأصابع، مثل أن تصبح أكثر انحناءً أو أن تصبح أطرافها أكبر (تعجر الأصابع)
صعوبة في البلع (عسر البلع) أو ألم عند البلع
الصفير
تورم الوجه أو الرقبة
ألم مستمر في الصدر أو الكتف