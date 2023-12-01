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6 علامات تشير إلى التهاب الكلى.. لا تتجاهلها

التهابات الكلى
التهابات الكلى
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تمثل التهابات الكلى حالة خطيرة ومؤلمة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري التعرّف على علامات التهابات الكلى وطلب العلاج الفوري، لمنع المضاعفات.اضافة اعلان

أعراض التهابات الكلى

فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى التهاب الكلى، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

1ـ الألم في أسفل الظهر

يعد الألم الخفيف أو الألم في أسفل الظهر، فوق الوركين مباشرة، من العلامات الكلاسيكية لالتهاب الكلى.

2ـ تغير في حركات الأمعاء

إذا لاحظ المريض أنه يهرع إلى الحمام أكثر من المعتاد، أو إذا كان هناك إحساس بالحرقان عند التبول، فقد تكون هذه علامات تنبيه، وقد يتخذ البول أيضاً مظهراً مختلفاً، أو رائحة أقوى من المعتاد.

3ـ الحمى والقشعريرة

يقول الدكتور غانيش إن مهتراس استشاري أمراض الكلى، في مستشفيات مانيبال، بيون خارادي: عندما تقاوم الكليتان العدوى.
وقد يستجيب الجسم بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، كالحمى التي لا تزول وهذا يخلق الشعور بالإصابة بنزلة برد وسعال مفاجئ.

4ـ التعب والضعف

إذا شعر المريض بالتعب بشكل غير عادي، حتى بعد ليلة نوم جيدة، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيه تعملان وقتاً إضافياً لدرء العدوى.

5ـ الألم في البطن

لا يقتصر تأثير التهابات الكلى على الظهر؛ بل يمكن أن يسبب أيضاً ألماً أو ضغطاً في البطن، ولكن هذه الآلام ليست نفس آلام المعدة.

6ـ وجود دم في البول

إذا لاحظ المريض وجود دم في البول، فهذا إشارة واضحة إلى أن شيئاً ما ليس على ما يرام، وعلى الرغم من أن السبب قد يكون مختلفاً، فمن الضروري فحصه على الفور.

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