6 علامات تشير إلى التهاب الكلى.. لا تتجاهلها

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تمثل التهابات الكلى حالة خطيرة ومؤلمة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع
أنحاء العالم، ومن الضروري التعرّف على علامات التهابات الكلى وطلب العلاج الفوري،
لمنع المضاعفات.
أعراض التهابات الكلىفيما يلي بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى التهاب الكلى، وفق ما أوردت
صحيفة تايمز أوف إنديا:
1ـ الألم في أسفل الظهريعد الألم الخفيف أو الألم في أسفل الظهر، فوق الوركين مباشرة، من العلامات
الكلاسيكية لالتهاب الكلى.
2ـ تغير في حركات الأمعاءإذا لاحظ المريض أنه يهرع إلى الحمام أكثر من المعتاد، أو إذا كان هناك
إحساس بالحرقان عند التبول، فقد تكون هذه علامات تنبيه، وقد يتخذ البول أيضاً
مظهراً مختلفاً، أو رائحة أقوى من المعتاد.
3ـ الحمى والقشعريرةيقول الدكتور غانيش إن مهتراس استشاري أمراض الكلى، في مستشفيات مانيبال،
بيون خارادي: عندما تقاوم الكليتان العدوى.
وقد يستجيب الجسم بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، كالحمى التي لا تزول وهذا يخلق الشعور بالإصابة بنزلة برد وسعال مفاجئ.