6 طرق غير متوقعة تحميك من مرض لا علاج له

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يدرك معظم الناس أهمية الحفاظ على النشاط وتناول الطعام الصحي مع التقدم في السن لمحاربة خطر الإصابة بالخرف،ولكن ماذا عن الحيل غير المتوقعة لمكافحة هذا المرض الذي لا علاج له؟ اضافة اعلان

في العام الماضي، أظهر عقاران جديدان نجاحًا كبيرًا في إبطاء تطور مرض الزهايمر، لكن لا زال أمامهما سنوات حتى تتم الموافقة عليهما، والآثار الجانبية غير واضحة حاليًا.

وقال الدكتور هينك سوانبويل، عالم النفس العصبي: "مع عدم وجود علاج للخرف، هناك حاجة متزايدة لمزيد من التدخلات غير الدوائية".

وفيما يلي بعض الحيل التي يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالخرف، وفق ما أوردت صحيفة "تليجراف".





تطعيمات القوباء المنطقية والمكورات الرئوية



لماذا للقاحات تأثير وقائي؟



استخدم الزيوت العطرية على الوسادة



الفراولة



افتح النافذة أثناء الطبخ بالغاز



مشاكل النظر والخرف



لا تفرط في مشاهدة التلفزيون



هل تعلم أن تطعيمات القوباء المنطقية والمكورات الرئوية قد تحميك من مرض الزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الخرف؟ونظر باحثون من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن ومستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة في السجلات الصحية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وقارنوا أولئك الذين تم تطعيمهم بنظرائهم الذين لم يتم تطعيمهم.وقال الدكتور أفرام بوخبندر، المؤلف المشارك للدراسة، إن خطر الإصابة بمرض الزهايمر الجديد انخفض بنسبة "25 في المائة مع التطعيم ضد الهربس النطاقي (القوباء المنطقية) و27 في المائة مع التطعيم ضد المكورات الرئوية".وفي دراسة سابقة، وجد الدكتور بوخبندر وزملاؤه أن لقاح الأنفلونزا ارتبط بتقليل خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة تصل إلى 40 في المائة.أشار الدكتور بوخبندر إلى أن "الالتهابات التي تحمي منها تسبب التهابًا جهازيًا، أي التهابًا موجودًا في مكان آخر من الجسم وليس في الدماغ مباشرة".وتابع: “لدينا أدلة على أن الالتهاب الجهازي، خاصة عند كبار السن، يؤثر على الالتهاب في الدماغ. ونحن نعلم أن هذا الالتهاب العصبي هو جزء من تطور مرض الزهايمر. لذا، إذا تمكنا من منع هذه العدوى، فيمكننا تقليل الالتهاب العصبي، وربما تطور مرض الزهايمر وتطوره".وهناك فكرة أخرى وهي أن هذه اللقاحات قد تعمل على تجديد أو "إيقاظ" جهازك المناعي.وقال الدكتور بوخبندر: "مع تقدمنا في العمر، يتباطأ جهاز المناعة لدينا، ويصبح أسوأ قليلاً في مكافحة الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى. وتساعد هذه اللقاحات جهاز المناعة على التخلص بشكل أفضل من تراكم البروتينات السامة في الدماغ والتي تساهم في الإصابة بمرض الزهايمر":.أظهرت دراسة أن الزيوت العطرية يمكن أن تعزز ذاكرتك وإدراكك، وفقًا لدراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا .وعندما تعرض 43 شخصًا بالغًا لا يعانون من مشاكل في الإدراك لرائحة أحد الزيوت العطرية لمدة ساعتين كل ليلة لمدة ستة أشهر، لاحظوا تحسنًا بنسبة 226 في المائة في الذاكرة مقارنة بالمجموعة التي تلقت كمية صغيرة من الرائحة المنتشرة.وكشفت فحوصات الدماغ أيضًا أن مجموعة الزيوت الأساسية تعمل بشكل أفضل في جزء من الدماغ المرتبط بالذاكرة والإدراك والذي ينخفض عادةً مع تقدم العمر.وأوضح الدكتور دونالد ويلسون، مدير وعالم أبحاث كبير في معهد ناثان كلاين لأبحاث الطب النفسي في نيويورك، والذي لم يشارك في البحث: "إن المعلومات المتعلقة بالروائح لها مدخلات مباشرة إلى المناطق المعنية بالإدراك والذاكرة والعاطفة".وأضاف الدكتور ويلسون، أن حاسة الشم لدينا يتم استغلالها في إدراكنا أكثر بكثير من أي من حواسنا الأخرى.وتابع: "تظهر الأبحاث أن مجرد التنفس، حتى لو لم يكن هناك رائحة، يمكن أن يحفز نشاط الإدراك والذاكرة والعاطفة مما يساعدهم على التواصل مع بعضهم البعض".وأشار إلى أن "هذا مهم لتخزين واسترجاع الذكريات والحفاظ على المناطق المرتبطة بالذاكرة نشطة. قد يساعد شم الروائح أثناء النوم في إعطاء دفعة للنظام من خلال تعزيز هذا التواصل، ولكن كيف يعمل هذا على وجه التحديد ليس واضحًا تمامًا بعد".أظهرت الأبحاث أن الفراولة غنية بمركب قد يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.وجدت دراسة أجريت عام 2022 من جامعة راش في شيكاغو أن مركب بيلارجونيدين يرتبط بعدد أقل من تشابكات تاو الليفية العصبية في الدماغ - تشابكات تاو هي تراكمات غير طبيعية لبروتين يسمى تاو في الدماغ، وهي إحدى السمات المميزة لمرض الزهايمر.وقال الباحثون إن الحماية قد تأتي من التأثير المضاد للالتهابات للبيلارجونيدين، ومن بين جميع أنواع التوت، تعتبر الفراولة أفضل مصدر لهذا المركب.وقالت البروفيسور بوجا أجاروال إن الدراسة التي قامت بتأليفها تقدم "الأمل في كيفية مساعدة مكونات غذائية محددة مثل التوت في صحة الدماغ. يبدو أنه سبب وجيه لإضافة الفراولة إلى سلطة الفواكه الخاصة بك".ويعد الفجل الأحمر أيضًا مصدرًا جيدًا للبيلارجونيدين.وفي دراسة صغيرة أجرتها مجلة "إندور إير جورنال، وجد الباحثون أن التعرض للجسيمات متناهية الصغر - التي توجد في أبخرة الغاز الناتجة عن الطهي ويمكن أن تخترق الجسم - أثناء الطهي يسبب تغيرات في نشاط الدماغ وهو ما يشبه ما يحدث في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر.وكان 13 رجلاً وامرأة حاضرين أثناء قلي الدجاج على موقد الغاز، ولذلك تعرضوا لجزيئات متناهية الصغر.وجرى تسجيل نشاط الدماغ باستخدام مخطط كهربية الدماغ (EEG) قبل الطهي وفي نهاية الطهي وبعد 30 دقيقة من الطهي.ووجد الباحثون أن موجات الدماغ انخفضت أثناء التعرض للجسيمات متناهية الصغر، على غرار الأشخاص الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي، لكن المستويات عادت إلى طبيعتها بعد 30 دقيقة.ومع ذلك، يقول الباحثون إن الأشخاص الذين يتعرضون بشكل مزمن لهباء الطبخ قد يتطورون نحو الإصابة بمرض الزهايمر.ولمواجهة هذا التأثير، يقترح الباحثون استخدام أجهزة التنفس أو التهوية أثناء الطهي لتقليل أي مخاطر محتملة.ربطت دراسة جديدة نشرت في مجلة "جاما أوفثامولوجي"، بين مشاكل الرؤية والخرف.وشارك في الدراسة ما يقرب من 4 آلاف شخص، متوسط أعمارهم 77 عامًا.وكان الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الرؤية البعيدة "المعتدلة إلى الشديدة" أكثر عرضة بنسبة 72 في المئة للإصابة بالخرف من أولئك الذين لا يعانون من مشاكل في الرؤية. لم تحدث مشاكل الرؤية الخفيفة فرقًا كبيرًا في خطر الإصابة بالخرف.وقال الخبراء إنه من المحتمل أن مشاكل البصر يمكن أن تضيف حملاً معرفيًا إلى عقلك وترتبط بالتغيرات في وظائف المخ وبنيته المشابهة لما يحدث في الخرف.قال الدكتور سوانبول: "إذا كان هناك انخفاض في المعلومات البصرية، فلن يتم تحفيز دماغك كما ينبغي".وأضاف إنه يجب على الناس إعطاء الأولوية لصحة بصرهم "واستخدامها كمؤشر للتدهور المعرفي".هناك أدلة قوية تشير إلى أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون يؤدي إلى خطر الإصابة بالخرف.وجدت دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة لعام 2018 - والتي بدأت بمتابعة ما يقرب من نصف مليون بالغ في عام 2006 - أن قضاء المزيد من الوقت في مشاهدة التلفزيون كان مرتبطًا بانخفاض في الوظيفة الإدراكية على مدار خمس سنوات، عندما أجرى المشاركون اختبارات على الذاكرة وحل المشكلات واستدعاء الأرقام. .وفي العام الماضي، نظر الباحثون في نفس المجموعة من الأشخاص، وهذه المرة، كان الباحثون مهتمين بالتلفزيون مقابل استخدام الكمبيوتر والخرف.وكان الأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون أكثر من أربع ساعات يوميًا أكثر عرضة بنسبة 24 في المئة للإصابة بالخرف.فيما كان أولئك الذين استخدموا أجهزة الكمبيوتر بشكل تفاعلي لأكثر من ساعة يوميًا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 15 في المئة.وقال الدكتور سوانبويل: "إن مشاهدة التلفزيون نشاط سلبي. إنها ليست شاقة لعقلك. عليك فقط أن تأخذ المعلومات وليس عليك بالضرورة الاحتفاظ بها. في حين أن استخدام الكمبيوتر يعد بشكل عام مهمة معرفية عليا".