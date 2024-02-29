6 طرق سهلة للإقلاع عن التدخين

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إذا كنت قد حاولت في السابق الإقلاع عن التدخين ولم تفلح، فقد تكون بحاجة إلى العديد من النصائح المجربة التي أثبتت فعاليتها، للتخلص منه إلى الأبد.

وأبرزت صحيفة "ذا صن"، الكثير من الطرق الرخيصة - وحتى المجانية - للتخلص من عادة التدخين.





1. حدد الأسباب



2. العلاجات البديلة للنيكوتين



3. اصرف نفسك عن الرغبة الشديدة



4. قم بتغيير روتينك



5. أخبر عائلتك برغبتك في الإقلاع عن التدخين



6. التمارين الرياضية



فوائد الإقلاع عن التدخين؟



قم بإدراج جميع الأسباب التي تجعلك ترغب في الإقلاع عن التدخين، ومنها الرغبة في إنفاق أموال أقل مع ارتفاع الأسعار، والرغبة في الشعور بصحة أفضل أو حماية أصدقائك وعائلتك من التدخين السلبي.بعد ذلك، قم بإدراج جميع مسببات التدخين لديك - المواقف العصيبة، أو الذهاب إلى حفلة، أو تناول مشروب أو قهوة - وكيف ستتعامل مع تلك المواقف.يمكن أن يتضمن ذلك العثور على أنشطة بديلة مثل مضغ العلكة أو إبقاء يديك مشغولتين أو الذهاب في نزهة على الأقدام.يمكنك استخدام العلاجات البديلة للنيكوتين (NRTs)، التي تمنحك جرعة من النيكوتين دون المواد الكيميائية الضارة التي يسببها التدخين.ويمكن أن يساعد هذا في تقليل أعراض الانسحاب من الإقلاع عن التدخين.يمكنك الاختيار من بين اللاصقات، وبخاخات الأنف والفم، والعلكة، والأقراص الدقيقة، وأقراص الاستحلاب.وتوصي هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا باستخدام مجموعة من العلاج ببدائل النيكوتين للحصول على أفضل النتائج.وأوضحت أن "لصقة النيكوتين تطلق النيكوتين ببطء في نظامك، للمساعدة في إبقائك عند مستوى ثابت، في حين أن المنتج سريع المفعول - مثل الرذاذ أو جهاز الاستنشاق أو العلكة - يساعدك على التعامل مع الرغبة الشديدة في التدخين بشكل فوري".استخدم العدد الذي تحتاجه للمساعدة في تقليل الرغبة الشديدة، وقلل جرعتك تدريجيًا عندما تشعر بالاستعداد.وتوصي الخدمة الصحية باستخدام العلاج ببدائل النيكوتين لمدة 12 أسبوعًا تقريبًا، أو لفترة أطول إذا كنت بحاجة لذلك.حتى مع استخدام أدوات الإقلاع عن التدخين، من المحتمل أن تظل تشعر بالرغبة في إشعال سيجارة في بعض الأحيان.حاول القيام بشيء آخر لإلهائك، مثل ممارسة الرياضة أو مشاهدة التلفزيون أو القراءة. قد يكون من المفيد أن تحمل شيئًا في يدك كما كنت يحمل سيجارتك عادةً.توصي مؤسسة أبحاث السرطان ببريطانيا بالتفكير فيما قد يعيقك عن التوقف عن التدخين.خطط للإجراءات التي ستتخذها في المواقف التي قد تتحدى رغبتك في الإقلاع عن التدخين، على سبيل المثال إذا كنت تتسكع مع الأصدقاء المدخنين.إذا كنت معتادًا على التدخين في أوقات معينة، حاول القيام بالأشياء بشكل مختلف لكسر الارتباط بين هذا الوقت أو النشاط وبين التدخين.على سبيل المثال، إذا كنت تدخن عادة بعد تناول الطعام، حاول الذهاب للنزهة أو القيام بشيء آخر تستمتع به بدلاً من ذلك.أخبر أصدقاءك وعائلك بأنك ستقلع عن التدخين ومتى. من الصعب جدًا التراجع عن كلمتك إذا كان عليك أن تشرح الأمر للآخرين بعد ذلك.لا داعي للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد الإقلاع عن التدخين.وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، أثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة التمارين الرياضية - لمدة خمس دقائق فقط سيرًا على الأقدام أو التمدد - تقلل الرغبة في التدخين وقد تساعد عقلك على إنتاج مواد كيميائية مضادة للرغبة الشديدة.تكشف مؤسسة أبحاث السرطان، ببريطانيا، عددًا من الفوائد للتخلي عن هذه العادة:يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان - التوقف عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة وما لا يقل عن 14 نوعًا آخر من السرطانيمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمنتشعر بصحة أفضل - أفاد الكثير من الأشخاص أنهم يتنفسون بسهولة أكبر بعد الإقلاع عن التدخين ويتمتعون بالمزيد من الطاقةيمكنك تحسين صحتك العقلية - المشاعر الإيجابية المحتملة من تدخين سيجارة تستمر فقط لفترة قصيرة، ولكن التوقف عن التدخين يمكن أن يقلل من الاكتئاب والقلق والتوتر على المدى الطويل.أنت تحمي أصدقائك وعائلتك - لا يوجد مستوى آمن من التدخين السلبي، والتدخين السلبي خطير بشكل خاص على الأطفال والحواملأكثر صحة - يمكن للتدخين أن يلحق الضرر بالبشرة ويجعلها تبدو رمادية اللون، لكن التوقف يمكن أن يساعد في عكس ذلك، علاوة على منع تصبغ الأسنان.توفير المال – يشكل التدخين عبًا على ميزانية الفرد، لذا فكر في الأغراض الأخرى التي يمكنك استخدام المال من أجلها.