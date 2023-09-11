6 طرق تساعدك على التخلص من التوتر بسهولة

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يمكن أن يساعد دمج الأطعمة في النظام الغذائي على التقليل من حدة التوتر.

توصلت دراسة أجراها معهد جارفان للأبحاث الطبية في سيدني إلى أن التوتر يتجاوز استجابة الدماغ الطبيعية للشبع، مما يزيد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والدسمة. اضافة اعلان

ومن المفارقات أن هذه الأنواع من الأطعمة غير الصحية والمعالجة للغاية هي التي تزيد من مستويات الكورتيزول - هرمون التوتر الأساسي لدينا.

لذلك من الأفضل تناول الأشياء التي تحتوي العناصر الغذائية الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالقدرة على مقاومة التوتر هي فيتامينات ب والمغنيسيوم، والتي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج، وفق صحيفة "تليجراف".

وأظهرت الدراسات أيضًا أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الكثير من الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد في تقليل الالتهاب، والتي ترتبط المستويات العالية منها بالتوتر والقلق. وبالطبع لا يمكننا أن ننسى القناة الهضمية.

وجدت دراسة أجرتها جامعة كوليدج كورك أن تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الأطعمة المخمرة يوميًا (مثل مخلل الملفوف والكفير والكيمتشي واللبن الزبادي) أدى إلى انخفاض قوي في التوتر الملحوظ بين المشاركين.

وفيما يلي ست طرق سهلة لدمج المزيد من هذه الأطعمة التي تقلل التوتر في نظامك الغذائي .





.فيتامينات ب



على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون فإن فيتامينات ب قابلة للذوبان في الماء، مما يعني أننا لا نستطيع تخزينها في الجسم.لذلك نحن بحاجة إلى الحصول على ما يكفي من طعامنا بشكل يومي، هناك أدلة متزايدة على أن فيتامينات ب يمكنها معالجة التوتر، بدءًا من المساعدة في تنظيم الحالة المزاجية وحتى إنتاج السيروتونين، وهو هرمون الشعور بالسعادة.تشمل المصادر الغذائية لفيتامينات ب المختلفة اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان وكذلك البقوليات مثل العدس والحمص.





. المغنيسيوم



ترتبط مستويات التوتر والمغنيسيوم في الجسم ببعضها البعض، لذا يشير العلماء إليها باسم "الحلقة المفرغة للمغنيسيوم والإجهاد".يزيد التوتر من فقدان المغنيسيوم، مما يسبب نقصه؛ وبدوره فإن نقص المغنيسيوم يعزز قابلية الجسم للإجهاد. مع العلم بذلك، فمن المنطقي الاستمرار في تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الخضروات الورقية والأفوكادو والموز والأرز البني واللوز وبذور اليقطين.





. أوميجا 3



وجدت دراسة حديثة شملت 138 شخصًا بالغًا في منتصف العمر أن زيادة تناول أوميجا 3 أدى إلى انخفاض المستويات الإجمالية للكورتيزول والالتهابات عندما تعرض المشاركون للإجهاد، ومستويات أعلى من النشاط المضاد للالتهابات أثناء تعافيهم.وأفضل مصدر غذائي للأوميجا 3 هو الأسماك الزيتية، والسردين المعلب.





. الأطعمة المخمرة



غالبًا ما يشار إلى الأطعمة المخمرة باسم "النفسية الحيوية"، مثل العلاقة القوية بين الأمعاء السليمة والعقل السليم.وتحتوي العديد من الأطعمة المخمرة على البروبيوتيك، وهي كائنات حية دقيقة، ويمكن أن تساهم بالتوازي مع البكتيريا الجيدة الموجودة في ميكروبيوم أمعائك، بتنظيم الجهاز الهضمي وتحسين صحتك العامة.ومن بين هذه الأطعمة، الزبادي والكفير، ومخلل الملفوف والكيمتشي.





الثوم والبقدونس



اثنان من الأطعمة الأكثر إثارة للدهشة التي تخفف التوتر هما الثوم والبقدونس. كلاهما مليء بمضادات الأكسدة، وهو خط الدفاع الأول للجسم ضد الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك التوتر والقلق.





أدوات التكيف



عبارة عن أعشاب وجذور ومركبات نباتية محددة يعتقد أنها ساعد أجسامنا على إدارة التوتر والتعافي بعد المواقف العصيبة. لقد تم استخدامها منذ فترة طويلة كعلاجات تقليدية.ومنها على سبيل المثال على جذر الجينسنج الذي يستخدم في الطب الصيني التقليدي.والكركم والأشواجاندا هما من المواد المتكيفة التي يعتقد أنها مفيدة بشكل خاص للتوتر. بحثت دراسة أجريت عام 2019 في التأثيرات العلاجية المحتملة للأشواجاندا على البالغين الذين يعانون من ارتفاع الضغط النفسي، ووجدت انخفاضًا ملحوظًا بعد تناول مستخلص الأشواجاندا لمدة 60 يومًا، مع انخفاض مستويات الكورتيزول المسجلة، خاصة في الصباح.كما أظهر مُكَوِّن آخر، وهو الكركم، وعدًا كمخفف للتوتر بفضل الكركمين الذي يحتوي عليه، وهو مادة كيميائية نباتية قوية معروفة بأنها تساعد في دعم مستويات السيروتونين في الدماغ.