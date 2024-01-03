6 تغييرات غذائية تساعدك على العيش لفترة أطول

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كشف طبيب أمريكي عن ستة تعديلات على النظام الغذائي تتضمن تناول بعض الأطعمة والمشروبات بشكل أقل، مما يؤدي إلى إطالة متوسط العمر المتوقع. اضافة اعلان

ودعم الدكتور أنتوني يون، جراح التجميل، نصائحه التي طرحها عبر قناته على موقع" يوتيوب"، للمساعدة على لمدة أطول تصل إلى 13 عامًا، بدراسة علمية، تتضمن أهم ستة تغييرات غذائية يجب إجراؤها، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".





. تناول المزيد من الأسماك التي تحتوي على دهون أوميجا 3



. تناول كميات أقل من المشروبات السكرية



. تناول المزيد من المكسرات والبذور



. تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة



. تناول المزيد من البقوليات



. تناول المزيد من الحبوب الكاملة



تغييرات أخرى يجب إجراؤها



تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لوظيفة الجسم والدماغ المثلى وترتبط بقوة بتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.على سبيل المثال، في إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 40 ألف رجل في الولايات المتحدة، تبين أن أولئك الذين يتناولون بانتظام حصة واحدة أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 بالمئة.يرتبط شرب المشروبات المحلاة بالسكر بشكل متكرر بزيادة الوزن، والسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد غير الكحولية، وتسوس الأسنان وتجويف الأسنان، وكذلك النقرس.قد تساعد المكسرات والبذور في إنقاص الوزن وخفض نسبة الكوليسترول. وجدت دراسة كبيرة قامت بتقييم آثار النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات فقدوا ما متوسطه بوصتين من خصرهم.ووجدت دراسة أجريت على النساء المصابات بمتلازمة التمثيل الغذائي أن تناول مزيج من 30 جرامًا من الجوز والفول السوداني والصنوبر يوميًا لمدة ستة أسابيع يخفض بشكل كبير جميع أنواع الكوليسترول.إذا كنت تتناول أكثر من 90 جرامًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة يوميًا، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بتقليل تناولك إلى 70 جرامًا أو أقل يوميًا.وفي حين أن اللحوم الحمراء مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تشكل جزءًا من نظام غذائي متوازن، فإن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.وفقاً لمراجعتين منشورتين في عامي 2015 و 2021 ، فإن الفوائد الصحية للبقوليات هي:انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم والدهون لدى الأشخاص المصابين بالسكريخفض مستويات الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة.السيطرة على الوزن وتقليل فرصة الإصابة بالسمنةخفض ضغط الدمخطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةتنوع الميكروبيومدعم المناعةقال الدكتور يون إن التغيير الأول الذي يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك هو تناول المزيد من الحبوب الكاملة، مثل الحنطة السوداء ودقيق الشوفان والأرز البني، بدلاً من الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والمكرونة البيضاء.ويؤدي تناول الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة إلى خفض نسبة الكوليسترول الكلي بشكل كبير وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.قال الدكتور يون إن أحد التحذيرات الرئيسية هو أن الباحثين في الدراسة لم يميزوا بين نوعية اللحوم التي تم تناولها.ونصح قائلاً: "في حالة لحوم البقر والأسماك على وجه الخصوص، أعتقد أن هناك فرقًا بين لحوم البقر التي تتغذى على العشب والأسماك البرية مقابل الأسماك التقليدية".