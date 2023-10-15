6 اختيارات.. ماذا تأكل عندما تسافر لمسافات طويلة؟

أحد أهم المشاكل التي تواجه أصحاب السفر الطويل، الإجابة على سؤال ماذا
يأكلون خلال الرحلة لتفادي المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيبهم خلال السفر؟
وينصح الخبراء أنه من المهم اتباع نمط غذائي صحي قبل السفر لتفادي هذه المشاكل.
وفيما يلي بعض الأكلات التي يفضل تناولها قبل السفر الطويل للحفاظ على
راحة المعدة والجسم.
يفضل تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين
والدهون الصحية.
1ـ مزيج من الثلاثية الصحية
وتشمل هذه الوجبة شرائح الخضار والفواكه، والمكسرات، والزبادي الطبيعي، والشوفان، والبيض المسلوق، وتجنب تناول وجبة ثقيلة قد تؤدي إلى الشعور بالثقل والانزعاج.
تعد الألياف
الغذائية مفيدة لتعزيز عملية الهضم وتجنب الانتفاخ قبل السفر، يمكن تناول الأطعمة
الغنية بالألياف مثل الخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة، والفواكه الطازجة.
2ـ الألياف
الغذائية
ولتجنب الجفاف خلال السفر، ينبغي تناول كمية كافية من السوائل، مثل الماء، وعصير الفاكهة الطبيعي، والشاي غير المحلى، ويُنصح بتجنب تناول المشروبات الغازية قبل السفر.