6 اختيارات.. ماذا تأكل عندما تسافر لمسافات طويلة؟

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أحد أهم المشاكل التي تواجه أصحاب السفر الطويل، الإجابة على سؤال ماذا يأكلون خلال الرحلة لتفادي المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيبهم خلال السفر؟ اضافة اعلان

وينصح الخبراء أنه من المهم اتباع نمط غذائي صحي قبل السفر لتفادي هذه المشاكل.

وفيما يلي بعض الأكلات التي يفضل تناولها قبل السفر الطويل للحفاظ على راحة المعدة والجسم.





1ـ مزيج من الثلاثية الصحية





2ـ الألياف الغذائية





3ـ الأغذية الخفيفة والعالية بالماء





4ـ تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة





5ـ الاعتدال في تناول الطعام





6ـ الأعشاب الهضمية





لكل شخص استجابة مختلفة



يفضل تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية.وتشمل هذه الوجبة شرائح الخضار والفواكه، والمكسرات، والزبادي الطبيعي، والشوفان، والبيض المسلوق، وتجنب تناول وجبة ثقيلة قد تؤدي إلى الشعور بالثقل والانزعاج.تعد الألياف الغذائية مفيدة لتعزيز عملية الهضم وتجنب الانتفاخ قبل السفر، يمكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة، والفواكه الطازجة.ولتجنب الجفاف خلال السفر، ينبغي تناول كمية كافية من السوائل، مثل الماء، وعصير الفاكهة الطبيعي، والشاي غير المحلى، ويُنصح بتجنب تناول المشروبات الغازية قبل السفر.يمكن تناول الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء للحفاظ على الترطيب وتفادي الجفاف، مثل البطيخ، والبرتقال، والخيار، والشمام، لأنها تساعد في ترطيب الجسم.يفضل تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يصعب هضمها، قد تؤدي هذه الأطعمة إلى الشعور بالثقل والانزعاج وتسبب مشاكل هضمية أثناء السفر.يجب الاعتدال في تناول الطعام قبل السفر، تجنب الأكل بكميات كبيرة والتشبع بالطعام، قد يؤدي الشعور بالامتلاء الزائد إلى الشعور بالغثيان والانزعاج خلال الرحلة.بعض الأعشاب الهضمية مثل النعناع والزنجبيل قد تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغثيان والانزعاج، ويمكن تناول الشاي النعناع أو الزنجبيل قبل السفر للحصول على فوائدها الهضمية.يشار إلى أنه قد يكون لكل فرد استجابة مختلفة للأطعمة قبل السفر، وينصح بالتجربة واختيار الأطعمة التي تناسبك لتتفادى المشاكل المرتبطة بالهضم خلال السفر.