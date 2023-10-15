الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

6 اختيارات.. ماذا تأكل عندما تسافر لمسافات طويلة؟

الوحبات الخفيفة
وجبات السفر الطويل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أحد أهم المشاكل التي تواجه أصحاب السفر الطويل، الإجابة على سؤال ماذا يأكلون خلال الرحلة لتفادي المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيبهم خلال السفر؟اضافة اعلان
وينصح الخبراء أنه من المهم اتباع نمط غذائي صحي قبل السفر لتفادي هذه المشاكل.

وفيما يلي بعض الأكلات التي يفضل تناولها قبل السفر الطويل للحفاظ على راحة المعدة والجسم.


1ـ مزيج من الثلاثية الصحية

يفضل تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية.
وتشمل هذه الوجبة شرائح الخضار والفواكه، والمكسرات، والزبادي الطبيعي، والشوفان، والبيض المسلوق، وتجنب تناول وجبة ثقيلة قد تؤدي إلى الشعور بالثقل والانزعاج.


2ـ الألياف الغذائية

تعد الألياف الغذائية مفيدة لتعزيز عملية الهضم وتجنب الانتفاخ قبل السفر، يمكن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة، والفواكه الطازجة.
ولتجنب الجفاف خلال السفر، ينبغي تناول كمية كافية من السوائل، مثل الماء، وعصير الفاكهة الطبيعي، والشاي غير المحلى، ويُنصح بتجنب تناول المشروبات الغازية قبل السفر.


3ـ الأغذية الخفيفة والعالية بالماء

يمكن تناول الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء للحفاظ على الترطيب وتفادي الجفاف، مثل البطيخ، والبرتقال، والخيار، والشمام، لأنها تساعد في ترطيب الجسم.


4ـ تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة

يفضل تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يصعب هضمها، قد تؤدي هذه الأطعمة إلى الشعور بالثقل والانزعاج وتسبب مشاكل هضمية أثناء السفر.


5ـ الاعتدال في تناول الطعام

يجب الاعتدال في تناول الطعام قبل السفر، تجنب الأكل بكميات كبيرة والتشبع بالطعام، قد يؤدي الشعور بالامتلاء الزائد إلى الشعور بالغثيان والانزعاج خلال الرحلة.


6ـ الأعشاب الهضمية

بعض الأعشاب الهضمية مثل النعناع والزنجبيل قد تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغثيان والانزعاج، ويمكن تناول الشاي النعناع أو الزنجبيل قبل السفر للحصول على فوائدها الهضمية.


لكل شخص استجابة مختلفة

يشار إلى أنه قد يكون لكل فرد استجابة مختلفة للأطعمة قبل السفر، وينصح بالتجربة واختيار الأطعمة التي تناسبك لتتفادى المشاكل المرتبطة بالهضم خلال السفر.

اقرأ أيضا

شوكولاته
8:32 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

5 أطعمة تحميك من أمراض القلب

الصحة النفسية
4:18 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

منها الخوف والكآبة.. كيف نحافظ على "الصحة النفسية" خلال الكوارث والحروب؟

الشلل الرعاش
1:34 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

دراسة توضح العلاقة بين مشروبات الكافيين والشلل الرعاش الوراثي

علاج السرطان
5:19 م السبت، 14 أكتوبر 2023

تقنية جديدة.. تفتيت سرطان الكبد بـ "الموجات الصوتية"

اقرأ أيضا

7 أطعمة ومشروبات تساعد على حمايتك من الأمراض المزمنة

نصيحة مهمة من "النمر": هذا ما يجب فعله بعد تناول "المفطح"

وسط مخاوف من امتداده خارج فرنسا.. 4 مخاطر صحية مرتبطة ببق الفراش

3 عادات شائعة مدمرة للأسنان.. تجنبها

هذه أبرز أسباب الاضطرابات النفسية في المجتمع السعودي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

مشروبات للعظام
5:00 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

8 مشروبات لتقوية العظام أفضل من المكملات الغذائية

النوم بالجوارب
4:55 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

حيلة بسيطة تساعدك على النوم بشكل أفضل ولفترة أطول

الكركم
3:31 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

مشروب ذهبي يكافح فيروس كورونا

القهوة
2:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أبرز الخرافات حول الأطعمة والمشروبات المحظورة أثناء الحمل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تمور الاحساء
8:29 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

الكيلو بـ 295 ريالاً.. 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار التمور

الطلاب
7:41 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل

وزارة الشؤون البلدية
7:35 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

تصل لـ50 ألف ريال.. "البلدية" تطبق 351 مخالفة في جدول الجزاءات المحدث.. اليوم

محكمة جدة 2
5:49 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

القصة كاملة.. محكمة جدة تأمر بإخلاء مدرسة أهلية

أمطار المملكة 2
7:21 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 5 مناطق

سيارة أجرة طائرة
5:20 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

هذه الدولة تمنح "الضوء الأخضر" لأول سيارة أجرة طائرة في العالم