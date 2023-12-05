6 أعراض للسعال الديكي القاتل.. تعرف عليها

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السعال الديكي هو مرض شديد العدوى يؤثر على الرئتين وجهاز التنفس، ويمكن أن تنتشر البكتيريا بسهولة شديدة ويسبب مشاكل خطيرة. اضافة اعلان

وعادةً ما يُدخَل الأطفال الصغار إلى المستشفى للعلاج؛ لأن السعال الديكي أكثر خطورةً بالنسبة لتلك الفئة العمرية.

لذا من المهم تطعيم الأطفال والرضع، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.





علامات السعال الديكي التي يجب الانتباه لها



6 أعراض للسعال الديكي لا علاقة لها بالسعال



نوبات السعال والأصوات الديكية



صعوبة في التنفس وألم في الصدر



العلامات المبكرة للسعال الديكي لا تتضمن بالضرورة السعال أو مكونات المرض الديكي.إذ من المرجح أن يعاني الأطفال من أعراض مشابهة لنزلات البرد، مثل سيلان الأنف أو التهاب الحلق، بينما لايعد ارتفاع درجة الحرارة شائعًا، وفقًا لصحيفة "ذا صن".سيلان الأنفالتهاب الحلقالتحول إلى اللون الأزرقالقيءاحمرار الوجهالنوباتوبعد حوالي أسبوع، تسبب البكتيريا نوبات السعال والأصوات الديكية التي تعطي المرض اسمه.ويمكن أن يؤدي السعال إلى ظهور مخاط سميك، مما قد يتسبب في إصابة الأطفال بالمرض.وفي البالغين، يمكن أن يؤدي إلى احمرار الوجه، كما يمكن أن يعاني الأطفال من صعوبات في التنفس تجعل لون بشرتهم يتغير إلى اللون الأزرق أو الرمادي، خاصة إذا كانوا صغارًا جدًا.وإذا تحولت الشفاة أو اللسان أو الوجه أو الجلد سواءً للبالغ أو الطفل فجأة إلى اللون الأزرق أو الرمادي، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور.علاوة على المعاناة من صعوبة في التنفس، أو ألم في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس أو السعال، أو المعاناة من نوبات.ويمكن أن تستمر الأعراض لعدة أسابيع أو حتى أشهر، يمكن أن يكون المرض خطيرًا، ويسبب مشاكل مثل الجفاف وصعوبات التنفس والالتهاب الرئوي والنوبات عند الأطفال دون سن ستة أشهر.وهو أقل خطورة عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، ولكنه يمكن أن يسبب التهاب الأضلاع والفتق والتهابات الأذن وسلس البول.