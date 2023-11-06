6 أعراض للإصابة بسرطان الخصية.. كيف تتعرف عليها؟

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سرطان الخصية هو مجموعة الخلايا التي تبدأ النمو في الخصيتين. وغالبًا ما يكون المؤشر الأول ظهور كتلة أو بروز على إحدى الخصيتين. حيث تنمو الخلايا السرطانية سريعًا، وكثيرًا ما تصل إلى خارج الخصيتين لتنتشر في أماكن أخرى من الجسم. اضافة اعلان

وكشف الدكتور فيل جرين، الطبيب العام في بريطانيا لصحيفة "إكسبريس" عن الأعراض الرئيسية لسرطان الخصية التي يجب على الأشخاص الانتباه إليها.





العلامات الواضحة لسرطان الخصية



أعراض سرطان الخصية



من هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة به؟



وقال: "هناك بعض العلامات الواضحة التي قد تصاحب سرطان الخصية"، ناصحًا بمراجعة الطبيب عند ملاحظة أي من العلامات التالية:العلامة الأولى التي يجب الانتباه إليها هي التغيرات في اتساق أو حجم أو شكل الخصيتين.من الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان الخصية هو عدم الراحة أو الثقل في كيس الصفن أو أسفل البطن.وجود كتلة غير مؤلمة أو تورم في الخصية، وإذا كان هناك ألم في الخصية، يشعر المريض إما بألم خفيف أو حاد.ويمكن أن يؤدي سرطان الخصية أيضًا إلى ألم في أسفل الظهر أو البطن، وقد يكون هناك تراكم للسوائل في كيس الصفن، المعروف أيضًا باسم القيلة المائية.وفيما يلي ستة أعراض لسرطان الخصية:تغيرات في اتساق أو حجم أو شكل الخصيتينالشعور بعدم الراحة أو الثقل في كيس الصفن أو أسفل البطنكتلة أو تورم في الخصية، وهو غالبًا ما يكون غير مؤلمويمكن أيضًا أن يحدث ألم في الخصيتين، والذي قد يأتي على شكل ألم حاد أو آلام غير حادةألم في أسفل الظهر أو البطنتراكم السوائل في كيس الصفن، والمعروف أيضًا باسم القيلة المائيةوقال الدكتور جرين: "في بعض الأحيان، يمكن أن تكون البيلة الدموية (دم في البول) مؤشرًا على الإصابة بسرطان الخصية".وتابع: "ومع ذلك، فمن الأرجح أن يكون الدم في البول علامة على أمر آخر لا علاقة له بسرطان الخصية، وذلك لأن علامات سرطان الخصية لا تظهر عادة في البول".بدلا من ذلك، ترتبط علامات سرطان الخصية عادة بالتغيرات في الخصيتين.وأضاف الدكتور جرين: "إن إجراء فحوصات منتظمة بغض النظر عن ملاحظة أي أعراض أمر ضروري أيضًا للتأكد من أن صحتك جيدة وللكشف عن السرطان في مراحله المبكرة".ويؤثر سرطان بشكل شائع على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 49 عامًا، ولكنه يمكن أن يؤثر على الرجل في أي عمر.ولحسن الحظ، فإن هذا النوع من السرطان هو الأكثر قابلية للعلاج ويتمتع بواحدة من أفضل فرص البقاء على قيد الحياة.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا: "يشمل العلاج دائمًا الاستئصال الجراحي للخصية المصابة".