6 أشياء.. عواقب وخيمة لكتم الغازات في البطن!

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ربما يعاني البعض من حرج بالغ وهو يكافح لمنع خروج الريح، وبخاصة إذا كان في مكان عام، ولكن عدم السماح لها بالخروج يمكن أن يكون له عواقب مروعة، إذ يمكن أن يترتب على ذالك مجموعة من الآثار الجانبية غير المريحة. اضافة اعلان





إطلاق الريح



1. غازات الفم



2. الانتفاخ



3. التشنج



4. عسر الهضم



5. حرقة المعدة



6. التهاب الرتج



ويعد إطلاق الريح نتيجة ثانوية طبيعية للعمليات الهضمية في الجسم، وينتج عن الغازات التي تطلقها البكتيريا الموجودة في الأمعاء وكذلك الهواء الذي يبتلعه الشخص.وعندما تتحلل الميكروبات وتقوم باستقلاب الأطعمة التي تتناولها، فإنها تطلق غازات الكبريت التي تسبب الروائح الكريهة.وقال الدكتور فيليب مايهيد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى بينيندين: "تختلف الأسباب، لكنها غالبًا ما تتعلق بالهضم، أو ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وعندما تتراكم هذه الغازات، فإنها تمر عبر الجهاز الهضمي قبل أن يتم إطلاقها عن طريق المستقيم، إلا أنه من الممكن إيقاف إطلاقها عن طريق شد العضلة العاصرة الشرجية، والاحتفاظ بها حتى تكون الظروف مهيأة لذلك.وعلى الرغم من أن القيام بذلك من وقت لآخر قد لا يترتب عليه ضرر، إلا أن الاعتياد على ذلك يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل.أحد ردود الفعل الغريبة على عدم خروج الريح عند الحاجة إلى ذلك هو غازات الفم.إذ يمكن لبعض الغازات المتراكمة في المستقيم أن تمر عبر جدار الأمعاء ويتم إعادة امتصاصها في مجرى الدم.ومن هنا يمكن إطلاقه عن طريق الزفير من الرئتين ، مما يتسبب في إطلاق غازات عديمة الرائحة في الفم.وغازات الفم لا تسبب رائحة كريهة لأن المركبات الكبريتية الموجودة في الأمعاء لا يتم إعادة امتصاصها.لكنه يممكن أن يكون عرضًا مزعجًا يشبه التجشؤ .يمكن أن يؤدي تراكم الغازات في أمعائك أيضًا إلى حدوث أثر جانبي آخر غير مريح وهو الانتفاخ .كما يمكن أن يتسبب في قرقرة البطن وإحداث أصوات.إلى جانب إطلاق الريح عند الحاجة، فإن ممارسة الرياضة بانتظام والمضغ وفمك مغلقًا وشرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ المنتظم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا..يمكن أن تكون الغازات أمرًا غير مريح، لكن الإمساك بها يمكن أن ينقل الألم إلى المستوى التالي.التشنج هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لكتم الغازات، وينجم عن تراكم الغازات والالتهابات في الأمعاء.هناك مشكلة أخرى قصيرة المدى ناجمة عن كتم الغاز وهي عسر الهضم .تسبب هذه الأعراض، المعروفة طبيًا باسم عسر الهضم، ألمًا أو إزعاجًا في الجزء العلوي من البطن.يُعرف الألم الناجم عن عسر الهضم في أعلى عظمة الصدر باسم حرقة المعدة .وينجم ذلك عن انتقال حمض المعدة نحو الحلق، مما قد يترك أيضًا طعمًا حامضًا غير سار في الفم.يمكن أن يؤدي كتم الغاز إلى تكوين جيوب هوائية داخل الجهاز الهضمي.إذا أصبحت ملتهبة، يمكن أن تسبب حالة التهاب الرتج، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "لانسيت".يمكن أن تكون شديدة وتسبب العدوى إذا تركت دون علاج.وتشمل الأعراض الألم في الجانب الأيسر السفلي من البطن، وألم البطن الذي يزداد سوءًا بعد تناول الطعام، والإمساك، والإسهال، ووجود دم في البراز، والانتفاخ.