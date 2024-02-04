6 أسباب وراء الحوادث الشائعة لكبار السن.. الوقاية والعلاج

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يحتاج كبار السن إلى معاملة خاصة، وعناية فائقة لحمايتهم من الحوادث الشائعة التي يتعرضون لها داخل المنزال وفي محل إقاماتهم، خاصة وأن الحوادث الشائعة لكبار السن تأتي من أبسط الأفعال. اضافة اعلان





الحوادث الشائعة لكبار السن



السقوط .. هاجم كبار السن





ما الذي يُسببُ حالات السقوط عندَ كبار السنّ؟



مخاطر تزيد من فرصة السقوط



ما هي الإصابات الأكثر شيوعًا الناجمة عن السقوط؟



1ـ النزول من الفراش2ـ عبور عتبة الباب3ـ الانزلاق على السجادة4ـ الإضاء الضعيفة5ـ استخدام السلالم6ـ الإنزلاق في الحماميخاف العديد من كبار السنّ من السقُوط ولديهم سبب وجيه لهذا، فحالات السقوط شائعة، حيث يتعرض إليها على الأقل 1 من كل 3 من كبار السنّ ولمرة واحدة كل عام.تحدث حالات السقوط عندما يكُون الشخصُ في حالة حركة غالبًا، مثلما هِيَ الحال عند النهوض من السرير أو الاندفاع للردّ على الهاتفيُمكن الوِقاية من بعض حالات السقوط عن طريق الحفاظ على لياقة الجسم وجعل المنزل آمنًا بشكلٍ أكثرـ ينجُم من حالات السقوط عن مشاكل بدنيَّة أو مخاطر في المنزل.ـ تنطوي المشاكل البدنيَّة التي تزيد من فرصة السقوط على:ـ مشاكل التوازنـ مشاكل في التجول في المكانـ مشاكل في الرؤية بوضوحـ مشاكل في الإحساس بالقدمينـ أدوية تجعل المريض يشعر بالنعاس أو الدوخةـ ضغط الدَّم أو مَشاكل في القلبـ تَخليط ذهنيّـ ضَعف العضلاتتنطوي المخاطر حول الشخص والتي تزيد من فرصة السقوط على:1ـ الظلام أو الإضاءة الخافتة2ـ الأرضيات الزَّلِقَة3ـ الأسلاك أو الوصلات الكهربائيَّة أو الأشياء التي تعترضُ الطريقَ في داخل المنزل4ـ أشياء مُبعثرة على الدرج أو الأرضية5ـ الأرصفة غير المُستوية والحواف المتكسِّرَة6ـ التواجد في مكان لا يعرفه الشخص جيِّدًايُمكن أن تُؤدِّي حالات السقوط إلى:ـ كسور في العظام، خُصوصًا في الورك، وذلك لأنَّ كبار السن لديهم ضعف في العظام غالبًا (هشاشة أو ترققق العظام)ـ كدمات أو رضوض أو التواءاتـ جروح عميقةـ ضرر في الأعضاءـ أربطة ممزقةـ إصابة الرأس