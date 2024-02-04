6 أسباب وراء الحوادث الشائعة لكبار السن.. الوقاية والعلاج

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يحتاج كبار السن إلى معاملة خاصة، وعناية فائقة لحمايتهم من الحوادث
الشائعة التي يتعرضون لها داخل المنزال وفي محل إقاماتهم، خاصة وأن الحوادث الشائعة
لكبار السن تأتي من أبسط الأفعال.
الحوادث الشائعة لكبار السن1ـ النزول من الفراش
2ـ عبور عتبة الباب
3ـ الانزلاق على السجادة
4ـ الإضاء الضعيفة
5ـ استخدام السلالم
6ـ الإنزلاق في الحمام
السقوط .. هاجم كبار السنيخاف العديد من كبار السنّ من السقُوط ولديهم سبب وجيه لهذا، فحالات السقوط
شائعة، حيث يتعرض إليها على الأقل 1 من كل 3 من كبار السنّ ولمرة واحدة كل عام.
تحدث حالات السقوط عندما يكُون الشخصُ في حالة حركة غالبًا، مثلما هِيَ الحال عند النهوض من السرير أو الاندفاع للردّ على الهاتف
يُمكن الوِقاية من بعض حالات السقوط عن طريق الحفاظ على لياقة الجسم وجعل المنزل آمنًا بشكلٍ أكثر
ـ ينجُم من حالات السقوط عن مشاكل بدنيَّة أو مخاطر في المنزل.
ما الذي يُسببُ حالات السقوط عندَ كبار السنّ؟
ـ تنطوي المشاكل البدنيَّة التي تزيد من فرصة السقوط على:
ـ مشاكل التوازن
ـ مشاكل في التجول في المكان
ـ مشاكل في الرؤية بوضوح
ـ مشاكل في الإحساس بالقدمين
ـ أدوية تجعل المريض يشعر بالنعاس أو الدوخة
ـ ضغط الدَّم أو مَشاكل في القلب
ـ تَخليط ذهنيّ
ـ ضَعف العضلات
مخاطر تزيد من فرصة السقوطتنطوي المخاطر حول الشخص والتي تزيد من فرصة السقوط على:
1ـ الظلام أو الإضاءة الخافتة
2ـ الأرضيات الزَّلِقَة
3ـ الأسلاك أو الوصلات الكهربائيَّة أو الأشياء التي تعترضُ الطريقَ في داخل المنزل
4ـ أشياء مُبعثرة على الدرج أو الأرضية
5ـ الأرصفة غير المُستوية والحواف المتكسِّرَة
6ـ التواجد في مكان لا يعرفه الشخص جيِّدًا
ما هي الإصابات الأكثر شيوعًا الناجمة عن السقوط؟يُمكن أن تُؤدِّي حالات السقوط إلى:
ـ كسور في العظام، خُصوصًا في الورك، وذلك لأنَّ كبار السن لديهم ضعف في العظام غالبًا (هشاشة أو ترققق العظام)
ـ كدمات أو رضوض أو التواءات
ـ جروح عميقة
ـ ضرر في الأعضاء
ـ أربطة ممزقة
ـ إصابة الرأس