6 أسباب لتساقط الشعر و5 طرق للوقاية من الصلع

أ أ

يعاني بعض الرجال خصوصًا من مشكلة تساقط الشعر، الأمر الذي قد يجعلهم يشعرون بالإحراج، ويؤثر على ثقتهم في أنفسهم.





5 طرق لمكافحة تساقط الشعر



أبرز أسباب تساقط الشعر



1. الوراثة



2. التغيرات الهرمونية



3. الحالات الطبية



4. الأدوية والعلاجات



5. نقص التغذية



6. الإجهاد



وأوصى الدكتور محمد عنايات، الطبيب العام، ومدير عيادة تجميلية لإطالة العمر والتجديد في لندن، بخمس طرق لمكافحة تساقط الشعر، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" على النحو التالي:1. قد يساعد الفحص الشامل لتاريخك الطبي والاختبار المناسب في حل مشكلات تساقط الشعر وإدارتها.يساعد ذلك في تحديد الأسباب الأساسية مثل الاختلالات الهرمونية أو اضطرابات المناعة الذاتية حتى يمكن معالجتها وعلاجها.2. بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الشعر الصحي وتقليل تساقط الشعر.تشمل هذه تجنب التصميم المفرط للحرارة، والتقليل من العلاجات الكيميائية، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، والبقاء رطبًا، وإدارة مستويات التوتر.3. يصف الأطباء أدوية محددة لمعالجة أنواع مختلفة من تساقط الشعر. تشمل مينوكسيديل (محلول موضعي أو رغوة)، أو فيناسترايد (دواء عن طريق الفم للرجال)، أو سبيرونولاكتون (للنساء المصابات بالثعلبة الأندروجينية)، أو الكورتيكوستيرويدات (لتساقط الشعر المرتبط بالمناعة الذاتية).4. العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية.ويتضمن هذا العلاج استخدام دم الشخص نفسه، والذي تتم معالجته لاستخراج الصفائح الدموية الغنية بعوامل النمو. ثم يتم حقنها الدموية في فروة الرأس لتحفيز نمو الشعر.5. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل كبير، قد تكون زراعة الشعر خيارًا. يتضمن هذا الإجراء نقل بصيلات الشعر الصحية من جزء واحد من فروة الرأس (الجزء الخلفي عادة) إلى المناطق المتضررة من تساقط الشعر.ويعاني البعض من تساقط الشعر المعروف باسم "الثعلبة"، وهو تساقط جزئي أو الكامل للشعر من فروة الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم. ويصاب به كل من الرجال والنساء ويمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة.كشف الدكتور عنايات بعض الأسباب الشائعة لتساقط الشعر:السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الوراثة، المعروفة باسم تساقط الشعر الوراثي أو النمطي. وهو أكثر شيوعًا بين الرجال، ولكن يمكن أن تتأثر النساء أيضايمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث أو اضطرابات الغدة الدرقية، إلى تساقط الشعر بشكل مؤقت.بعض الحالات الطبية مثل الثعلبة البقعية (أحد أمراض المناعة الذاتية)، والتهابات فروة الرأس، وهوس نتف الشعر (اضطراب شد الشعر)، وبعض اضطرابات الجلد يمكن أن تسبب تساقط الشعر.بعض الأدوية المستخدمة لعلاج حالات مثل السرطان والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب قد تسبب تساقط الشعر كأثر جانبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي علاجات مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان إلى تساقط الشعر مؤقتًا.عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتين والحديد والفيتامينات (خاصة فيتامين د) والمعادن، يمكن أن يسهم في تساقط الشعر.الإجهاد الجسدي أو العاطفي يمكن أن يسبب تساقط الشعر بشكل مؤقت. يبدأ هذا النوع من تساقط الشعر، المعروف باسم التساقط الكربي، عادةً بعد أشهر قليلة من حدث مجهد.