6 أخطاء احذرها عند الإصابة بعدوى فيروسية: تزيد حدة المرض

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يعد فصل الشتاء، موسم الالتهابات الفيروسية، حيث تزداد الإصابة بأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد والنوروفيروس.

وفي حين أن كثيرًا من الناس يفضلون التعافي في المنزل، إلا أن الدكتور إريك بيرج المعالج اليدوي وخبير التغذية العلاجية حذر عبر قناته على موقع "يوتيوب" من ستة أخطاء محددة يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالمرض أكثر. اضافة اعلان





الإسراع لوقف الحمى



المضادات الحيوية



البيئة فائقة النظافة



التخلص من السموم



تأثير البندقية



أدوية السعال والمخاط



يصاب الشخص بالحمى عند ارتفاع درجة حرارة الحسم إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، وتعد جزءًا من الاستجابة الطبيعية للجهاز المناعي للعدوى، وبالتالي فإن محاولة السيطرة عليها قد تمنعه من العمل.وأوضح الدكتور بيرج، أن الرغبة في التخلص من الحمى، وبخاصة عند إصابة الطفل بها من شأنه أن يطيل مدة العدوى، نظرًا لأنها تعمل على المساعدة في الحد من انتشار الفيروس.وبدلاً من ذلك نصح بـ”تعزيز” الحمى، عبر ارتداء المزيد من الملابس، وتدفئة الجسم بأكثر من بطانية، والحصول على حمام ساخن، لأن "الفيروسات تكره الحرارة”، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وفقًا للدكتور بيرج، فن "المضادات الحيوية تعمل فقط على الالتهابات البكتيرية، وليس الفيروسات، ولا الالتهابات الفطرية، ولا المبيضات فقط في الالتهابات البكتيرية".وحذر من تكرار استخدام المضادات الحيوية يعمل على تعزيز مقاومة الجسم لها، لذا، مع مرور الوقت، تصبح أقل فعالية. ناهيك عن جميع الآثار الجانبية الأخرى.وحذر الدكتور بيرج من أن العيش في بيئة "فائقة النظافة" يمكن أن يكون له تأثير عكسي لما تريد.وقال: "إنهم (الأطفال الذين يعيشون في هذه الظروف) يميلون إلى الإصابة بالمرض في كثير من الأحيان، لأنهم ببساطة لا يطورون جهاز المناعة لديهم".وأضاف: "عليك أن تدرك أنه خاصة في وقت مبكر عندما تصاب بالعدوى عندما كنت طفلاً، فإن هذا هو تدريب لجهازك المناعي".كما نصح الدكتور بيرج بعدم تعقيم اليدين باستمرار، وقال: “إذا كنت تقوم بتطهير يديك أو بشرتك، فإنك في الواقع تمسح كل البكتيريا الجيدة التي تعيش على بشرتك أيضًا”.كشف الدكتور بيرج كيف تخلص من السموم بنفسه بينما كان يتمتع بصحة جيدة وانتهى به الأمر بالإصابة بالعدوى.لذا نصح بعدم استخدام الأشياء التي تساعدك على التخلص من السموم، "لأن ذلك سيضعف نظامك".وتابع: "عندما تقوم بالتخلص من السموم بشكل غير صحيح في بعض الأحيان، فإنك تفرز الكثير من المواد الخام والأشياء ويخلق رد فعل مناعي ويمكن أن تصاب بالمرض بسبب ذلك. ناهيك عن أنه يمكنك إضعاف جهاز المناعة وتنشيط الفيروسات الكامنة الخاملة".أشار الدكتور بيرج إلى ما سماه بـ "تأثير البندقية"، وذلك مع تجربة كل علاج متاح، شارحًا الأمر بقوله: "إذا تناولنا كل علاج معروف للإنسان لعلاج العدوى، فقط الكثير من الأشياء، فسوف نبالغ في ذلك. لاتحتاج إلى القيام بذلك".وأوصى بأنه إذا كنت ترغب في تجربة العلاجات الطبيعية للعدوى، باستخدام بالزنك والأشكال الطبيعية من فيتامين سي ود وخل التفاح.قال الدكتور بيرج، إن "هناك الكثير من الأدوية التي تثبط السعال أو تثبط المخاط، الموجودين للتخلص من الفيروس"، لذلك عندما يتم قمعهما "تدفعها إلى عمق الأنسجة، وتصاب بالعدوى لفترة أطول".بدلاً من ذلك أوصى بأن "أي شيء يمكن أن يساعد فعليًا في التخلص من المخاط والمساعة على تصريفه، أو حتى تحسين السعال، سيكون أمرًا جيدًا".بشكل عام، إذا كنت تعاني من عدوى، فإن الدكتور بيرج ينصح بتقليل التوتر إلى الحد الأدنى، والحصول على قسط كبير من الراحة، وأخذ حمامات ساخنة، وتغذية الجسم.