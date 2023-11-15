6علامات تشير إلى ضعف جهاز المناعة.. و9 نصائح لتعزيزه

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على الرغم من أن الأمراض التنفسية عادة ما ترتبط بفصل الشتاء، لكن عند الإصابة تصاب بالبرد أو الأنفلونزا باستمرار، فقد يكون لذلك علاقة بجهازك المناعي. اضافة اعلان

ويتكون جهازك المناعي من أعضاء وخلايا مختلفة تحمي الجسم من الجراثيم، مثل البكتيريا والفيروسات والسموم، حيث تطلق أجسامًا مضادة لمهاجمتها ومنعها من الإصابة بالمرض.

لكن في بعض الأحيان، لا يعمل نظام الدفاع الطبيعي للجسم بأفضل ما في وسعه.

وفيما يلي ست طرق لمعرفة أن نظام المناعة معطل، وما يمكن فعله لتعزيز عمله:





1. التوتر المستمر



2. المعاناة المستمرة من نزلات البرد



3. مشاكل في البطن



4. التعب طوال الوقت



5. الإصابة بالعدوى بشكل متكرر



6. بطء التئام الجروح



كيف تعزز مناعتك؟



جميعنا نشعر بالتوتر من وقت لآخر، لكن إذا كان هذا الشعور مستمرًا، فقد لا يكون جهازك المناعي في حالة جيدة جدًا، وفقًا للنظام الصحي بجامعة بنسلفانيا.ويقول تقرير صادر عن جمعية علم النفس الأمريكية، إن أجسامنا مجهزة جيدًا للتعامل مع التوتر بجرعات صغيرة.ولكن عندما يصبح هذا التوتر طويل الأمد أو مزمنًا، فقد يكون له آثار خطيرة على أجسامنا ويعيق جهاز المناعة.وأوضحت الدكتورة نادية حسن، أخصائية الباطنة، أنه نظرًا لأن "الإجهاد يقلل من الخلايا الليمفاوية في الجسم، وخلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة العدوى"، فقد يعني ذلك أنك أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروسات مثل نزلات البرد.يصاب الشخص البالغ في المتوسط مرتين إلى أربع نزلات برد سنويًا، وفقًا لـ "جونز هوبكنز ميديسن".وقال الدكتور بيتر أبيل، كبير المحاضرين في العلوم الطبية الحيوية بجامعة سنترال لانكشاير، لصحيفة "ديلي ميل"، إن الإصابة بنزلات البرد أكثر من ذلك قد تشير إلى ضعف جهاز المناعة.وأضاف أن هذا قد يكون بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من الخلايا الليمفاوية، التي تنتج أجسامًا مضادة تحارب الالتهابات الفيروسية.أحد أسباب ذلك هو أن النظام الغذائي قد لا يزود الجسم بالفيتامينات التي تحتاجها لإنتاج هذه الخلايا، مثل فيتامين ب12 أو حمض الفوليك أو الزنك.وفقًا لبحث أجري في عام 2012، فإن 70% من جهاز المناعة موجود في الجهاز الهضمي في بطانة الأمعاء.والبكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في البطن تدافع عن الأمعاء من العدوى وتدعم جهاز المناعة، ولكن انخفاضها يمكن أن يعرض الجسم لخطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.وقال الدكتور أبيل: "إنها عادة تحارب السموم التي قد يتم تناولها. كما أنها تنظم العناصر الغذائية التي تدخل، لذا فإن ضعف الجهاز المناعي يمكن أن يؤدي إلى تقلصات المعدة والإسهال".ووفقًا للنظام الصحي بجامعة بنسلفانيا، فإن الغازات المتكررة يمكن أن تكون أيضًا عرضًا آخر لضعف جهاز المناعة.إذا كنت تشعر بالتعب المستمر على الرغم من حصولك على قسط جيد من النوم ليلاً، فقد يكون ذلك علامة أخرى على ضعف المناعة لديك.وفقا للدكتور حسن، تنخفض مستويات الطاقة عندما يعاني الجهاز المناعي لأن "جسدك يحاول الحفاظ على الطاقة لتغذية جهازك المناعي حتى يتمكن من محاربة الجراثيم".قالت سوزي بيري، أخصائية التغذية، إن الالتهابات البكتيرية في اللثة والقدم الرياضي واضطراب البطن يمكن أن تكون أيضًا علامات على ضعف جهاز المناعة.عندما تتعرض لحرق أو جرح أو خدش، يعمل الجسم على حماية الجرح عن طريق إرسال دم غني بالمغذيات إلى مكان الإصابة للمساعدة في تجديد الجلد الجديد.لكن عملية الشفاء هذه تعتمد على وجود خلايا مناعية صحية، لذلك ستستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء إذا كان جهازك المناعة بطيئًا.إحدى أبسط الطرق لتعويو المناعة هي غسل اليدين، لأن ذلك يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.وقدمت الخدمات الصحية بجامعة هارفارد، نصائح تساعد الجسم وجهاز المناعة على الاستعداد بشكل أفضل لمحاربة "الاعتداءات البيئية".الإقلاع عن التدخينالإكثار من أكل الفواكه والخضرواتممارسة الرياضة بانتظامالحفاظ على وزن صحياحصل على قسط كافٍ من النوم - ما بين سبع إلى تسع ساعات للبالغيناتخذ خطوات لتجنب العدوى، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًاحاول تقليل التوتر أو تنفيذ آليات التكيف للتعامل معهالحصول على جميع اللقاحات الموصى بها، لأنها تساعد جهازك المناعي على مكافحة العدوى قبل أن تترسخ في جسمك