52 حالة تعاني منه .. أكياس الفاكهة تصيب الأطفال بهذا المرض الخطير

أ أ

شهدت "أكياس الفاكهة للأطفال" انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، لسهولة تناولها خارج المنزل، لكن الأنباء أكدت على إصابات عديدة للأطفال بتسمم الرصاص بعد تناولهم ما بداخلها. اضافة اعلان





52 تقريرًا عن حالات ارتفاع مستويات الرصاص





احتواء الفاكهة المهروسة على معدل مرتفع





يجب إجراء اختبارات دم للأطفال





الأطفال الأصغر أكثر عرضة للخطورة





خطورة التعرض اليومي للحديد





الحديد يؤذي الدماغ والجهاز العصبي



وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن هناك "52 تقريرا عن حالات تتعلق بارتفاع مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال، بعد تناولهم محتويات أكياس لفاكهة التفاح والقرفة.وبحسب تقرير صدر أمس الأربعاء، عن الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء، فإن معدلات أعمار الأطفال في تلك التقارير بتراوح ما بين عام و4 أعوام.وكشفت الصحيفة، أن تحذيرات إدارة الغذاء والدواء للآباء بعدم تناول أطفالهم أكياس الفاكهة، ترجع إلى "احتواء الفاكهة المهروسة بالأكياس على معدل مرتفع من الرصاص".ونقلت الصحيفة عن خبراء، أنه "حال تناول تلك المنتجات التي تم التحذير منها، يجب إخضاع الأطفال لاختبار دم من أجل الكشف عن معدلات الرصاص".وقال طبيب الطوارئ بالمستشفى الوطني للأطفال في واشنطن، كاليب وارد، إن "الحديد سام لأي شخص، ويجب إجراء اختبارات دم للأطفال بشكل خاص.مشيرا إلى أن التعرض لهذا العنصر على المدى الطويل قد يدمر مخ الطفل ويسبب مشاكل في التطور".وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الأطفال الأصغر هم الأكثر عرضة للخطورة، لقدرة أجسامهم على امتصاص الحديد بنسبة قد تصل إلى 5 أضعاف مقارنة بقدرة البالغين".وأشار خبراء إلى أنه "حال كانت نتائج تحليل الدم تشير إلى نسب مرتفعة من الرصاص، فمن الضروري معرفة المصدر وإبعاده عن الأطفال".وقال الطبيب بمركز بوسطن للأطفال، آلان وولف: "لو كان تعرض الأطفال (للحديد) بشكل يومي، سيكون التخلص من آثاره في الجسم أصعب".ويمكن علاج الأطفال الذين يعانون من مستويات مرتفعة من التسمم بالرصاص، عبر "الاستخلاب"، وهو دواء موصوف عن طريق الفم أو الوريد.ويمكن أن يتسبب التعرض للرصاص بعواقب وخيمة على صحة الأطفال "فإذا تعرض الدماغ والجهاز العصبي المركزي للرصاص بمستويات عالية، يمكن أن يتضررا بشدة، ويسببا الغيبوبة وربما الوفاة".وأضافت: "قد يُصاب الأطفال الناجون من التسمم الشديد بالرصاص بإعاقة ذهنية واضطرابات في السلوك بصفة دائمة.