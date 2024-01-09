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5 وصفات أطعمة تعزز المناعة ضد نزلات البرد والأنفلونزا

الزكام
البرد والإنفلونزا
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تتمثل إحدى طرق مكافحة نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها من الأمراض الموسمية، في اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي العناصر الغذائية الأساسية، وذلك لتقوية المناعة.اضافة اعلان
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية وصفات طعام عدة نصحت اختصاصية التغذية، إيمي غودسون، الأشخاص بتناولها في فصل الشتاء على وجه الخصوص، لتعزيز المناعة ضد نزلات البرد والأنفلونزا.

وصفات غذائية لمكافحة نزلات البرد والإنفلونزا

وتتمثل أهم هذه الوصفات في:

لحم البقر مع الخضراوات

المكونات: شرائح لحم بقر خالية من الدهون، وبروكلي، وفلفل حلو، وصلصة الصويا، وزنجبيل، وثوم.
الطريقة: يقلى اللحم البقري في قليل من الزبد ثم تضاف إليه الخضراوات والثوم والزنجبيل، قبل أن تضاف إليه صلصة الصويا، ويترك حتى ينضج.
وقالت غودسون: «يعد لحم البقر مصدرًا رئيسيًا للزنك، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تقوية المناعة”.
وأضافت: “فقط 3 قطع من لحم البقر توفر 53 في المئة من القيمة اليومية الموصى بها من الزنك".
وأكدت غودسون أن لحم البقر يعد أيضًا مصدرًا مهمًا للبروتين، والذي يقوي أيضًا المناعة.
ويحتوي البروكلي الموجود في هذه الوصفة على الـ”بيتا كاروتين”، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بقدرتها على المساعدة في تقليل الالتهاب وزيادة وظائف المناعة.
ويمكن أن يساعد الفلفل الحلو الغني بفيتامين “سي” في تحفيز نشاط خلايا الدم البيضاء لتقوية الدفاع المناعي.

الفلفل المحشو بالفطر والكينوا

المكونات: فلفل حلو، فطر، كينوا، فاصوليا سوداء، بصل، ثوم، كمون، بابريكا، صلصة طماطم، وجبنة.
الطريقة: يقلى الفطر والبصل والثوم، وتضاف إليها الكينوا والفاصوليا السوداء والكمون والبابريكا. يحشى الفلفل، وتوضع فوقه صلصة الطماطم والجبن، قبل وضعه في الفرن حتى تذوب الجبنة.
وأشارت غودسون إلى أن الفطر يحتوي السيلينيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لتحسين عمل الجهاز المناعي، كما أنه يحتوي مضادات الأكسدة.

حليب الكركم الذهبي

المكونات: حليب، كركم، زنجبيل، قرفة، عسل.
الطريقة: سخّن الحليب وأضف إليه الكركم والزنجبيل والقرفة، ثم اخفق المكونات حتى تمتزج جيدًا، وأضف العسل في النهاية.
وقالت غودسون: “الكركمين الموجود في الكركم له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يدعم قوة المناعة”.

سلطة الحمضيات

المكونات: البرتقال، الـ”غريب فروت”، الكيوي، الرمان، أوراق النعناع.
الطريقة: امزج الحمضيات قبل وضع الرمان فوقها، ثم زينها بأوراق النعناع.
وتحتوي هذه السلطة نسبة عالية من فيتامين “سي” المهم لتعزيز المناعة، وفقًا لغودسون.

صدور دجاج محشوة بالسبانخ والجبن الفيتا

المكونات: صدر دجاج، سبانخ، جبنة فيتا، ثوم، زيت زيتون.
الطريقة: اخلط السبانخ والفيتا والثوم، وضع هذه المكونات داخل صدر الدجاج، وضعه في الفرن حتى ينضج.
وأكدت غودسون أن فيتامين “إي (E)” الموجود في السبانخ يعمل مضادًا للأكسدة، ويحمي الخلايا المناعية من التلف.

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