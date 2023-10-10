الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

5 نصائح تعزز الصحة وتطيل العمر حتى 100 عام

العيش بصحة وسعادة
الدراسات بين سعة الرئة وطول العمر
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت كريستيان وولف، المؤلفة الحائزة على جوائز عن خمس نصائح لطول العمر من كتابها الجديد "حالة التعافي"، والتي يمكن أن تسهم في العيش حتى 100 عام. اضافة اعلان

1. أطعمة البروبيوتيك لتغذية الميكروبيوم 

الميكروبيوم المعوي الخاص بك هو موطن لتريليونات البكتيريا والميكروبات الأخرى التي تعيش في الأمعاء وتؤثر على عملية الهضم والجهاز المناعي وصحة الجلد والمزيد.
وفي حين أن الوجبات السريعة والسكر والأطعمة الدهنية يمكن أن تؤدي إلى إجهاد الميكروبيوم الخاص بك، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك يمكن أن يعزز صحة أمعائك، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وأوصت وولف بتناول الأطعمة التالية المليئة بالبكتيريا المفيدة:
كومبوتشا 
ملفوف مخلل 
زبادي يوناني 
تمبه
الكيمتشي
ميسو
الكفير.
وأضافت وولف، أن الأطعمة المليئة بالمركبات المضادة للأكسدة، بما فيها الكاكاو والرمان والتوت واللوز والسبانخ ، يمكن أن تفيد أيضًا الميكروبيوم الخاص بك وبالتالي تطيل العمر بشكل عام.

2. التفاؤل


التحلي بالعقلية الإيجابية يمكن أن يقلل من فرص الموت المبكر بنسبة هائلة تصل إلى 40 بالمائة، وفقًا لما ذكرته وولف.
وأوصت بالتركيز على الإيجابيات بدلاً من المخاوف من أجل تعزيز طول العمر.

3. النوم الجيد 

قالت وولف: "نحن نقوم بمعظم عمليات الشفاء أثناء نومنا، لذا إذا لم ننام جيدًا فلن نتمكن من التعافي جيدًا".
وأوضحت أن قلة النوم يمكن أن تمهد الطريق لمجموعة كاملة من المشاكل الصحية، بدءا من ضعف جهاز المناعة إلى أمراض القلب.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بمراجعة الطبيب لمن يعاني من مشاكل في النوم لعدة أشهر.

4. عمل التنفس


أوضحت وولف أن عمل التنفس لا يزيد فقط من قدرة الرئة ويخفف من الأمراض الناجمة عن التوتر، ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في الوصول إلى عمر أطول.
وربطت دراسة فرامنجهام للقلب التي يتم إجراؤها على سكان المدينة الأمريكية منذ عام 1948 وحتى الآن بين سعة الرئة الأكبر إلى العيش عمرًا أطول. 
وأضافت وولف: "الأمر المثير في ذلك هو أنه يمكننا زيادة سعة الرئة لدينا من خلال التنفس وممارسة الرياضة والتأمل بسهولة شديدة".

5. التأمل


يمكن للتأمل أن يخفض ضغط الدم ويحسن الصحة العامة للفرد.
قالت وولف: "ربما يكون العامل الأكثر أهمية للتعافي بالتأمل هو طول التيلومير (التيلوميرات هي الغطاء النهائي للحمض النووي لدينا)، وهو علامة مهمة جدًا للشيخوخة وطول العمر. وترتبط التيلوميرات الأطول بمرض أقل وعمر أطول".

اقرأ أيضا

مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي
10:23 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"الغذء والدواء" تُحذر: مزيل العرق يؤثر على نتائج فحص سرطان الثدي

وظائف الدماغ
2:18 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

دراسة توضح تأثير ممارسة الرياضة على صحة الدماغ

فيروس الكورونا متحورات
9:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

1000 حالة حصيلة أولية.. وباء خطير يضرب مدينة عربية

ضغط الدم
4:50 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

دون تكلفة.. حيل بسيطة لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

اقرأ أيضا

دراسة: التمارين الرياضية أفضل من أدوية الاكتئاب

حتى لايختلط عليك الأمر.. 3 أعراض غير تقليدية علامة على الإصابة بالسكري

5 فحوصات طبية يجب عليك إجراؤها قبل بلوغ سن الـ 40

تعرّف على آلية صرف الأدوية التأمينية

علماء روس يطورون طريقة للوقاية من الأزمات القلبية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الاكتئاب 12:29 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

7 عادات صحية تقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بالاكتئاب

اقرأ أيضا

أمراض القلب
10:28 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

فوائدها مدهشة.. وجبة خفيفة تحمي قلبك مع تقدمك في العمر

السكري
9:36 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

إذا تم تشخيصك كمريض بالسكري.. كيف تتعامل مع هذا الخبر؟

سم الثعبان
8:42 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لن تصدق استخداماته.. كيف يمكن لسم الأفعى والعنكبوت والتنين أن ينقذ حياتك؟

الوزن الزائد
4:26 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أعاني من السمنة وأتمتع بصحة جيدة.. ماذا قال الأطباء؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:43 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أسرتان إحداهما 6 أفراد والأخرى 14 يصرفان نفس الدعم.. حساب المواطن يوضح

قطعة-ارض-سكني
9:47 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

سكني يحدد 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة القروض

أهم 10
9:44 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب تغيير مقدار دعم حساب المواطن وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الراتب - ريال 0 عملة
9:04 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

فنجان القهوة
8:27 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

في بداية يوم جديد.. أفضل الوسائل التي تُحسّن مزاجك في الصباح

حساب المواطن (11)
7:58 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بعد ساعات من صرف الدفعة الجديدة.. حساب المواطن يكشف سبب التغيير في مقدار الدعم