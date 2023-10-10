5 نصائح تعزز الصحة وتطيل العمر حتى 100 عام

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كشفت كريستيان وولف، المؤلفة الحائزة على جوائز عن خمس نصائح لطول العمر من كتابها الجديد "حالة التعافي"، والتي يمكن أن تسهم في العيش حتى 100 عام. اضافة اعلان





1. أطعمة البروبيوتيك لتغذية الميكروبيوم



2. التفاؤل



3. النوم الجيد



4. عمل التنفس



5. التأمل



الميكروبيوم المعوي الخاص بك هو موطن لتريليونات البكتيريا والميكروبات الأخرى التي تعيش في الأمعاء وتؤثر على عملية الهضم والجهاز المناعي وصحة الجلد والمزيد.وفي حين أن الوجبات السريعة والسكر والأطعمة الدهنية يمكن أن تؤدي إلى إجهاد الميكروبيوم الخاص بك، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك يمكن أن يعزز صحة أمعائك، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأوصت وولف بتناول الأطعمة التالية المليئة بالبكتيريا المفيدة:كومبوتشاملفوف مخللزبادي يونانيتمبهالكيمتشيميسوالكفير.وأضافت وولف، أن الأطعمة المليئة بالمركبات المضادة للأكسدة، بما فيها الكاكاو والرمان والتوت واللوز والسبانخ ، يمكن أن تفيد أيضًا الميكروبيوم الخاص بك وبالتالي تطيل العمر بشكل عام.التحلي بالعقلية الإيجابية يمكن أن يقلل من فرص الموت المبكر بنسبة هائلة تصل إلى 40 بالمائة، وفقًا لما ذكرته وولف.وأوصت بالتركيز على الإيجابيات بدلاً من المخاوف من أجل تعزيز طول العمر.قالت وولف: "نحن نقوم بمعظم عمليات الشفاء أثناء نومنا، لذا إذا لم ننام جيدًا فلن نتمكن من التعافي جيدًا".وأوضحت أن قلة النوم يمكن أن تمهد الطريق لمجموعة كاملة من المشاكل الصحية، بدءا من ضعف جهاز المناعة إلى أمراض القلب.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بمراجعة الطبيب لمن يعاني من مشاكل في النوم لعدة أشهر.أوضحت وولف أن عمل التنفس لا يزيد فقط من قدرة الرئة ويخفف من الأمراض الناجمة عن التوتر، ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا في الوصول إلى عمر أطول.وربطت دراسة فرامنجهام للقلب التي يتم إجراؤها على سكان المدينة الأمريكية منذ عام 1948 وحتى الآن بين سعة الرئة الأكبر إلى العيش عمرًا أطول.وأضافت وولف: "الأمر المثير في ذلك هو أنه يمكننا زيادة سعة الرئة لدينا من خلال التنفس وممارسة الرياضة والتأمل بسهولة شديدة".يمكن للتأمل أن يخفض ضغط الدم ويحسن الصحة العامة للفرد.قالت وولف: "ربما يكون العامل الأكثر أهمية للتعافي بالتأمل هو طول التيلومير (التيلوميرات هي الغطاء النهائي للحمض النووي لدينا)، وهو علامة مهمة جدًا للشيخوخة وطول العمر. وترتبط التيلوميرات الأطول بمرض أقل وعمر أطول".