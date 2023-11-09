5 نصائح أساسية.. تحذير من تزايد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خلال الشتاء

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مع اقتراب دخول فصل الشتاء، حذر طبيب من المخاطر الصحية المرتبطة بموجة البرد.

وقال الدكتور ناهد علي، المحاضر في موضوعات طبية حيوية مختلفة في كليات أمريكية، إن الطقس البارد قد يعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالسكتات الدماغية. اضافة اعلان

وأضاف أن هناك سببين لهذا الخطر المتزايد لهذه الحالة التي تهدد الحياة، هما: ضغط الدم وتجلط الدم، محذرًا من أن "البرد يمكن أن يتسبب في انقباض أو ضيق الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم".





ارتفاع ضغط الدم



علامات السكتة الدماغية



كيفية تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في الشتاء؟



ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة طويلة الأمد أو الوفاة.وهناك عامل آخر يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وهو أن "ميل الدم إلى التجلط يمكن أن يزيد في الظروف الباردة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وقال الدكتور علي: "هذه الحالة، المعروفة باسم فرط تخثر الدم، تدفع أجسامنا إلى محاولة إذابة هذه الجلطات بسرعة أكبر. ولكن إذا تشكلت الجلطات بسرعة كبيرة أو إذا تعرضت الأوعية الدموية لشخص ما للخطر، فإن هذه الجلطات قد تعيق المسارات في الدماغ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية".تغيرات في الوجه: مثل تدلي أحد الجانبين أو الشعور بالخدر.العجز عن رفع الذراع: صعوبة في رفع إحدى الذراعين أو كلتيهما.صعوبة في التحدث: قد يكون الكلام غير واضح أو قد يجد صعوبة في فهمه.ويعد عامل الوقت هو الأهم، إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.كشف الدكتور عن خمس نصائح للمساعدة في الوقاية من السكتة الدماغية خلال الشتاء.ونصح المدخنين بلتخلص من السجائر، لأن "التدخين يضر بالأوعية الدموية، مما يجعلها أكثر عرضة للانسداد".كما حذر من شرب الخمر، لأنه يمكن أن "يؤدي إلى مشاكل".ونصح كذلك بممارسة نشاط بدني خلال الشتاء، مضيفًا أن "المشي السريع أو التدريبات الداخلية يمكن أن تعزز الدورة الدموية الجيدة".وينصح الدكتور علي أيضًا بالحفاظ على الوزن الصحي. وأوضح أن "الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من عبء العمل على القلب ويحافظ على الأوعية الدموية في حالة أفضل".وشدد على ضرورة فحص صحتك بشكل منتظم من قبل الطبيب. وقال: "تمامًا كما تقوم بإعداد سيارتك لفصل الشتاء، تأكد من أن صحتك في أفضل حالة".