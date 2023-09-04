5 نباتات تقلل مستويات الكوليسترول في الدم

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أوصت خبيرة تغذية بتناول خمسة نباتات لتقليل مستويات الكوليسترول "الضار" بشكل طبيعي.

ووفقًا لخبيرة التغذية الدكتورة باميلا ماسون، من خدمة معلومات الصحة والمكملات الغذائية ببريطانيا، فإنه يمكن لخمسة نباتات أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول بسهولة.

وقالت: "النباتات، إلى جانب المغذيات الدقيقة، كلها أخبار جيدة لاحتياجاتنا الصحية الغذائية، وقد تمت مراجعة هذا جزئيًا في تقرير جديد نشرته للتو أنا وزملائي في HSIS - التغذية بعد انقطاع الطمث: التحديات والفرص".

واستنادًا إلى الأبحاث المختلفة، أوصت أخصائية التغذية بتناول الزنجبيل والتوت والتوت البري والثوم والجينسنج.





الثوم يُخفض نسبة الكوليسترول



فوائد التوت البري



غذاء أو مكملات



على سبيل المثال، توصلت إلى أن الثوم يخفض نسبة الكوليسترول والدهون الأخرى في الدم، في حين أن مكملات الثوم خفضت إجمالي الكوليسترول بنسبة تصل إلى 29.8 ملجم / ديسيلتر.علاوة على ذلك، وجدت دراسة أجريت على 70 شخصًا مصابًا بالسكري أن الزنجبيل قد يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول عند تناوله بمقدار 1600 ملجم يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، حسبما أوضح الدكتور ماسون.وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "كشفت تجربة عشوائية محكومة أجريت على 30 شخصًا مصابًا بالسكري أن التوت البري يمكن أن يحسن أيضًا مستويات الدهون، بينما أظهرت تجربة أخرى أن فاكهة التوت البري (9 جرام يوميًا) يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول السيئ".عندما يتعلق الأمر بالجينسنج، وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة "علم الأدوية العرقية"، أن النبات يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الكلي والسيئ.وبناء على كل هذه النتائج، أوصت أخصائية التغذية بدمج هذه النباتات الخمسة في نظام غذائي صحي إما كغذاء أو مكملات غذائية.وقالت الدكتورة ماسون: "إن تناول نظام غذائي يشبه قوس قزح مع الكثير من الفواكه والخضراوات، والتي يمكن أن تشمل التوت البري والتوت البري والثوم والجينسنج، من المرجح أن يسهم في التمتع بصحة جيدة إذا تم تناوله بانتظام".