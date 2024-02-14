5 مضاعفات خطيرة لمرض لسكري.. كيف يمكنك الوقاية منها؟

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يشدد الأطباء على أهمية التحكم في مستوى السكر في الدم لإطالة العمر والحفاظ على الصحة، وكيفية الوقاية من مضاعفاته، والحفاظ على مستوى سكر مثالي.





السكري يقصّر عمر الإنسان



مضاعفات السكري الأكثر انتشارًا:



الوقاية والسيطرة على مرض السكري:



ووفقًا لتحذيرات الأطباء، فإن مرض السكري يمكنه تقصير عمر الإنسان وجعل حياة المصاب به سيئة ومزعجة، لأنه يسبب مضاعفات خطيرة.وفيما يلي المضاعفات المرتبطة بالسكري الأكثر انتشارًا، وكيف يمكن الوقاية منها عن طريق التحكم في السكر والإجراءات الوقائية، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".1ـ العمى، يتعرض المصاب بالسكري إلى فقدان حاسة البصر، بسبب تلف شبكية العين.2ـ قرح عصبية تغذوية، هي إحدى مضاعفات السكري الخطيرة، تظهر على شكل جروح وتقرحات طويلة الأمد غير قابلة للشفاء.3ـ قصور الكلى، يعتبر السكري السبب الرئيسي لمشكلات الكلى واضطراب الدورة الدموية الدقيقة، ما يؤدي إلى أمراض عديدة.4- ارتفاع مستوى ضغط الدم، يمكن أن يكون ارتفاع مستوى ضغط الدم إشارة تحذيرية إلى وجود مشكلات في الكلى ومضاعفات أخرى خطيرة.5- احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، تشكل أمراض الأوعية الدموية خطرًا حقيقيًا على القلب والدماغ، وهذه تظهر عادة لدى المصابين بالسكري.- مراقبة مستوى السكر في الدم بصورة منتظمة: يعتبر الحفاظ على المستوى المثالي للغلوكوز في الدم أمرا مهما لمنع المضاعفات.ويتراوح المستوى الطبيعي للجلوكوز في مصل الدم على الريق من 3.3 إلى 5.5 مليمول لكل لتر.إذا ظهر أن المستوى أعلى، يجب استشارة الطبيب وإجراء فحوصات أخرى، من أجل تحديد الأسباب مبكرًا ومنع حصول مضاعفات.