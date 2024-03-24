5 فواكه طبيعية تخلصك من مشكلة الإمساك

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كشف الدكتور جوزيف سلهب، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي، عن خمسة علاجات طبيعية للتخلص من مشكلة الإمساك في أسرع وقت.

وقال الطبيب: "إذا كنت تعاني بالفعل من الإمساك وتحتاج إلى بعض الراحة السريعة، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها".



وأوصى طبيب الجهاز الهضمي أيضًا بتناول ما يلي:

-ثمرتين من الكيوي.

-البرقوق أو شرب عصير البرقوق.

-فاكهة التنين.

-التفاح.

-الكمثرى.

وأوضح الدكتور سلهب أن هذه الفاكهة تحتوي على مركبات طبيعية يمكن أن تساعد في تحفيز حركة الأمعاء.

علاوة على ذلك، يمكن للمصادر الجيدة الأخرى للألياف أن تساعد في التخفيف من مشكلة الإمساك، وتشمل الخضراوات والحبوب الكاملة، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".





منتجات تخفف من مشكلة الإمساك



أسباب الإمساك



كما اقترح الدكتور سلهب أيضًا بعض المنتجات التي يمكن الحصول عليها دون وصفة طبية.وقال: "بعض الخيارات الصيدلانية تشمل أكسيد المغنيسيوم أو زجاجة سائلة من سترات المغنيسيوم. أخذ جرعات قصيرة من MiraLAX، وهو أحد مكونات بعض مستحضرات تنظير القولون".واقترح تناول "بعض الشاي الساخن مع نبات السنا (يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا). يمكن أن يكون الماء الدافئ والسنا مجتمعين ملينًا قويًا".وعند الاستعداد لدخول المرحاض، ينصح طبيب الجهاز الهضمي أيضًا بوضع القدمين على كرسي، مما قد يساعد في تسهيل التغوط.ووفقًا للدكتورة ميشيل جيراجتي كورنز من مؤسسة خبراء صحة الهضم البريطانية، فإن الإمساك يمكن أن يحدث بسبب عدد من الأسباب، بما فيها النظام الغذائي، والإجهاد، والجفاف، وحساسية الأمعاء، والأدوية، وقلة الحركة.وينصح بإضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي والإكثار من شرب السوائل لعلاج مشكلة الإمساك.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بمراجعة الطبيب لمن يعاني من الإمساك دون أن تتحسن الحالة مع العلاج، أو إذا كان الشخص يعاني من هذه المشكلة بانتظام.