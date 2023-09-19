5 عوامل خطيرة لارتفاع ضغط الدم

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يصاب الكثير من الأشخاص بأمراض القلب وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





ارتفاع ضغط الدم

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وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وهذا يشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل وغير القابلة.



5 عوامل



وهناك 5 عوامل خطر تقع تحت سيطرتك؛ وفق ما يقول الدكتور تشاندراشيكار المدير المساعد لأمراض القلب بمستشفى ماكس سوبر التخصصي بشاليمار باغ، حسب موقع Onlymyhealth الطبي المتخصص.





ووفقا لجمعية القلب الأميركية (AHA)، يشير ضغط الدم الطبيعي إلى أن يكون ضغط الدم الانقباضي أقل من 120 ملم زئبقي والضغط الانبساطي أقل من 80 ملم زئبق.



وإذا كان ضغطك الانقباضي 130 ملم زئبق أو أعلى، و/أو الضغط الانبساطي 80 ملم زئبق أو أعلى، فهذا يعتبر ارتفاعًا في ضغط الدم.



السمنة وقلة النشاط البدني





اتباع نمط حياة مستقر دون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وبالتالي، ينبغي للمرء أن يمارس الرياضة بانتظام ويكون نشطا بدنيا.





تناول المسكرات





شرب المسكرات بكثرة يرفع ضغط الدم.





تعاطي التبغ





يمكن أن يؤدي التدخين وتعاطي التبغ إلى إتلاف الأوعية الدموية وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.





الإجهاد المزمن





الإجهاد المزمن وعدم القدرة على إدارته بشكل فعال يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت.

ولا يمكن لارتفاع ضغط الدم غير المعالج أن يؤثر على قلبك فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا الكثير من المشاكل لكليتيك ودماغك.